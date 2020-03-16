Вирус учебе не мешает: Тольяттинский госуниверситет за один день перешел в онлайн

С 16 марта все студенты и преподаватели опорного Тольяттинского госуниверситета будут работать и учиться дистанционно. В онлайн-формат вуз перешел буквально за один день, следуя рекомендациям, прописанным в приказе, который 14 марта подписал Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Пока такой формат установлен на период с 16 марта по 12 апреля 2020 года. Соответствующее распоряжение 15 марта подписал ректор ТГУ Михаил Криштал. Это сделано для того, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции и заражения сотрудников и студентов ТГУ.

В министерстве рекомендовали проводить обучение с использованием дистанционных программ. Именно так и будут получать знания тольяттинские студенты. Все обучающиеся ТГУ временно переводятся на полное онлайн-обучение с применением дистанционных образовательных технологий.

– В Российской Федерации существует три формы обучения: очная, очно-заочная и заочная, – комментирует ректор Тольяттинского госуниверситета Михаил Криштал. – Онлайн и дистант, включая электронное обучение, – это не формы обучения, а комплекс цифровых образовательных технологий и решений для сопровождения учебного процесса, позволяющих эффективно реализовывать обучение при физическом нахождении преподавателя и студента вне места нахождения организации. При этом вся коммуникация осуществляется как раз через серверы и сервисы, расположенные в Тольяттинском госуниверситете, то есть по месту нахождения организации. У нас в университете с применением цифровых дистанционных и онлайн-технологий учатся и очники, и заочники. Из примерно 17,5 тысяч студентов всех форм обучения с исключительным использованием онлайн-формата учатся свыше 10 тысяч студентов. Причём и для очников мы уже давно используем частичное онлайн-обучение. Поэтому на сегодня все образовательные программы ТГУ полностью обеспечены электронным контентом, а служба единого деканата и колл-центр ТГУ способны достаточно легко обеспечить увеличение количества взаимодействий студентов и преподавателей в разы. Поэтому задачу мы решили практически за один день. Она сводится к подключению всех студентов-очников к уже созданным нами за последние 5 лет онлайн-курсам и электронному контенту ТГУ, а также к обеспечению контактного взаимодействия студентов с преподавателями исключительно в нашей электронной образовательной среде, разработанной для проекта «Росдистант».

В онлайн-формат вуз перешел за один день

В сложившейся эпидемиологической ситуации ТГУ предоставляет студентам университета весь комплекс цифровых образовательных программ. Переход с традиционного очного и заочного обучения на онлайн-обучение, по словам Михаила Криштала, для университета является хотя и достаточно затратным, однако быстро выполнимым.

В ТГУ созданы все условия для обеспечения качественного обучения онлайн. Учебные материалы размещены в системе онлайн-обучения «Росдистант». Доступ в личный кабинет осуществляется под логином и паролем от Образовательного портала ТГУ. Сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы в случае необходимости также будут обеспечены с помощью системы «Росдистант».

Тольяттинский государственный университет с 2010 года активно развивает цифровые технологии, а с 2015 года реализует проект предоставления высшего образования онлайн «Росдистант» (зарегистрированный товарный знак ТГУ). В проекте задействовано свыше трёхсот преподавателей, разработано почти 3 тысячи контентов по 63 образовательным программам по 27 направлениям подготовки и одной специальности. В университете создана система формирования и анализа больших данных, которая отслеживает поведение студентов в учебном процессе. Технология онлайн-обучения позволяет в реальном времени снимать «цифровой след» обучающегося: вплоть до того, когда студент зашёл в электронный учебник, сколько секунд смотрел и слушал каждую страницу, как отвечал на каждый вопрос теста, перечитывал ли учебник в случае неудачи. По таким большим данным можно строить типологию учебного поведения и на её основе для каждого студента предлагать сопровождение учебного процесса, которое позволит ему показать максимально возможные результаты в обучении. За этот проект университет в 2019 году получил первое место в поддержанной Минобрнауки РФ номинации «Управление проектами в системе высшего образования и науки» в конкурсе «Проектный Олимп» Аналитического центра при Правительстве РФ.

Из 17 тысяч студентов до приказа министерства с использованием онлайн-формата училось уже 10 тысяч студентов.

С профессорско-преподавательским составом ТГУ в течение 16-17 марта 2020 года будут заключены дополнительные соглашения о переводе на дистанционную форму работы сроком до 12 апреля 2020 года.

Также руководство вуза просит всех студентов и сотрудников сократить в нерабочее время посещение мест с массовым пребыванием людей.

Массовые мероприятия в ТГУ в соответствии с приказом отменяются или переносятся на более поздний срок.

В университете усилен контроль за регулярным и качественным проведением дезинфекционных мероприятий, проведением уборки и проветривания в помещениях университета (в том числе общежитиях) с применением дезинфицирующих средств.

Пока ни одного случая заражения сотрудника, студента или преподавателя Тольяттинского государственного университета не выявлено.