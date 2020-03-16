В России создали эко-такси для отходов

Негативные последствия загрязненной экологии сказываются на человечестве и остальных обитателях планеты. Поэтому каждый человек должен уделять внимание природе, чтобы сохранить ее для будущих поколений.

Все чаще появляются желающие сдать бытовые отходы на утилизацию. Однако, основной причиной, препятствующей реализации такой инициативы, остается недостаточное количество пунктов сбора и их удаленность.

В крупных городах России решить проблему можно путем вызова Экотакси. Тем самым гражданин, произведший отходы, с ответственностью подойдет к проблеме экологии проявит заботу об окружающей среде. Для компаний, занимающихся утилизацией отходов, это выгодно из экологических и экономических убеждений, ведь за небольшую плату отработанные материалы поступят не на свалку, а будут переработаны во вторсырье для других объектов.

Первая экологическая служба появилась в 2013 году и действовала в двух российских центрах - Челябинске и Перми. Воплощенная в жизнь инициатива экотакси в регионах активно развивается. Появляется больше желающих распределять домашний мусор по раздельным контейнерам. Доставлять собранные пакеты по разным пунктам сбора, специализирующихся на отдельном виде вторсырья не очень удобно. Поэтому со временем аналогичные службы, занимающиеся вывозом вторсырья и отходов, появились в иных регионах - Новосибирске, Ярославле, Екатеринбурге и др.

В Москве бесплатным вывозом отходов занимается проект «Собиратор», образованный движением «РазДельный сбор». Сейчас в его распоряжении 12 эко-такси.

С 2018 года такая услуга стала доступна и жителям Санкт-Петербурга. Правда вывоз не бесплатен - 400 рублей за 3 сумки. В рамках премии "Петербург будущего 2020" питерское «Экотакси» признано экологическим проектом года.

- Мы в экотакси.спб любим вас и природу, и потому принимаем многие виды мягкого пластика: пакеты, стретч-плёнку, мягкий пластик «5» (хрустящий такой, обычно из-под круп), упаковочную плёнка «с пупырками», тонкие фасовочные пакетики, и даже термоусадочную плёнку! Термоусадочная плёнка облегает все изгибы стаканчиков и бутылок с той же точностью, с которой латексный костюм облегает женщину-кошку, а когда снимаешь термоусадку, она продолжает сохранять форму упаковки, - говорится на страничке проекта.

Достоинствами эко-такси являются:

- удобство – за один раз возможно сдать на переработку разные виды отходных материалов;

- поддержка экологического проекта;

- экономия времени на доставку в удаленные районы города;

- сбережение средств на топливные расходы или проезд с пересадками.

- Если бы у пакета с пакетами был профиль в соцсетях, то в статусе было бы написано: «Меня трудно сдать, легко проглотить и почти невозможно отмыть! - гласит пост на страничке в ВК проекта экотакси.спб.

Перед передачей эко-такси отходы для рециклинга нужно предварительно рассортировать. Емкости, загрязненные пищевыми отходами, промываются и высушиваются, чтобы исключить неприятные запахи органики при хранении.

Эко-активисты и социальные предприниматели считают, что развитие службы эко-такси воплотит в жизнь концепцию Zero Waste («ноль отходов»), применяемую европейскими странами.