Какую маску использовать для защиты от коронавируса, чтобы не навредить природе

Из-а пандемии коронавируса во всем мире резко возрос спрос на одноразовые медицинские маски. Однако использование таких защитных средств на самом деле не оправдано: во-первых, они не защищают от инфекции на 100%, а во-вторых наносят серьезный урон окружающей среде, ведь в основном маски делают из синтетических материалов, которые потом будут несколько лет разлагаться в земле.

— Новый вид мусора угрожает водоемам. Защитные одноразовые маски. Волонтеры, убирающие пляжи в Юго-Восточной Азии, начали массово очищать пляжи от огромного количества масок. Как и пластик, они не разлагаются и загрязняют природу, — цитирует представителей экологического проекта «Чистая Вуокса» сайт «открытые НКО».

Экологи советуют пользоваться марлевыми повязками, которые совсем не сложно сделать самостоятельно, а кроме того, такие маски можно стирать и использовать несколько раз.

Как сделать маску своими руками:

Возьмите марлю размером 90х60 см и сложите ее в шесть слоев. По бокам пришейте завязки из тесьмы или бельевой резинки.

После того, как маска была в использовании, ее можно замочить в антисептическом растворе на 15-20 минут, после чего выстирать, высушить и прогладить горячим утюгом.