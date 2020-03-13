Почему весной у людей участились панические атаки, носятся ли шизококки по воздуху и как детектор лжи поможет выявить психическое расстройство

Весна опять пришла, а вместе с ней - активизировались люди в шапочках из фольги. Читатели "КП" прислали волнующие их вопросы на тему психиатрии, а мы попросили ответить на все самое интересное Наталью Захарову, врача из бывшей Кащенко, а ныне - Психиатрической больницы №1 имени Алексеева.

- Наталья Вячеславовна, наши читатели очень просили для начала уточнить, знаете ли вы, где находитесь, какое сейчас число и время года.

- Да, я прочитала этот вопрос, он мне тоже очень понравился. Я нахожусь в редакции, а понять, какое сейчас время года - трудно. Календарная весна, но за окном что-то непонятное.

- Коллеги жалуются, что у них в последнее время активизировались панические атаки. Неужели эпидемия?

- Мое мнение по поводу панических атак может отличаться от мнения других специалистов. Паническая атака - это бурная вегетативная реакция человека на раздражитель и их больше не стало. Раньше такие приступы – с удушьем, сердцебиением, ознобом, с выраженными тревогой и страхом – назывались неврозами, ВСД, нейроциркулярной дистонией... Говорить о том, что все это психическое расстройства или заболевания было непопулярно, потому что люди с психическими заболеваниями подвергались стигматизации. Но сейчас, когда стигмы сняты, можно утверждать, что это не заболевание, а психическое расстройство, которое можно скорректировать. Не медикаментозно, а с помощью работы психолога и психотерапевта.

- Что плохого должно со мной произойти, чтобы я отправилась на прием к психиатру.

- Нужно обращаться за помощью, если замечаете что-то несвойственное себе: повышается рассеянность, нарушается концентрация внимания, наблюдается быстрая утомляемость с нарастанием астении, особенно если проверка гормонов не приносит результатов. Нарушение концентрации внимания может быть не только началом нейродегенеративных процессов, но и симптомом депрессии, которая может проявляться в виде снижения когнитивных функций.

Наталья Захарова, кандидат наук, врач Психиатрической больницы имени АлексееваФото: Личный архив

- Коллега боится обращаться в психбольницу, поэтому интересовалась, как заставить голоса в голове заткнуться в домашних условиях.

- Практически никак. Нужна помощь специалистов. Крест на карьере обращение в психбольницу никаким образом не поставит, бояться не нужно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766056" frameborder="0"></iframe> Весеннее обострение: пять наивных вопросов врачу-психиатру.

- По слухам, в психушках лечат советским старьем.

- Наоборот, мы уходим от того, что называлось традиционными препаратами и, например, для расстройств шизофренического спектра используем препараты последнего поколения, так называемые атипичные антипсихотики. При их употреблении нет негативных последствий, которые наблюдались при лечении «советскими» лекарствами.

- Меняются ли с течением времени заболевания? Появляются ли новые расстройства?

- Новых расстройств не появляется, но по политическим и гуманным соображениям меняется терминология. Психика человека состоит из пяти основных функций: это интеллект, память, восприятие, мышление, эмоциональная сфера. Нарушение каждой из этих функций проявляется в виде того или иного расстройства. В советские времена врожденное снижение интеллекта называлось дебильностью, имбецильностью, идиотией... Когда эти слова превратились в оскорбления, ровно те же состояния стали называть задержкой психического развития, а теперь - особенностями психического развития. Переходим на новую парадигму: если раньше писали "для лиц с ограниченными возможностями", то сейчас пишут "для лиц с повышенными потребностями".

- То есть, те же зайцы только в профиль.

- Ну не совсем, все-таки, общество становится немного гуманнее.

- Правда ли что шизоидный тип поведения заразен в социуме, - пишет одна наша читательница и поясняет в скобках: "я считаю, что очень заразен".

- Ваша читательница пользуется неправильной терминологий, хотя я понимаю, о чем речь. Имеется в виду некая замкнутость, нелюдимость, равнодушие к окружающим. Но это не шизоидный тип поведения. Так подростки подражают лидеру мнений То, что мы представляем, как "заразный тип поведения" - это поведение лидера мнений и людей, копирующих его. Но никакой тип поведения не может быть заразен по типу инфекций. И вообще психические расстройства не заразны.

- Но многие уверены, что по воздуху носятся инфекции, которые вызывают сдвиги по фазе...

- Это из разряда курьезов. Существует так называемая теория «шизококков» о том, что инфекции могут вызвать расстройства шизофренического спектра. Время от времени наши коллеги из других сфер медицины пытаются найти эти инфекции. Такие попытки воспринимаются с энтузиазмом, но за двухсотлетнюю историю существования психиатрии никак не подтверждались. Поэтому теории шизококков становятся анекдотами.

- Нашли ли, наконец, ученые ген шизофрении?

- Об этом мечтают с середины XX века, но пока безрезультатно. Поэтому никаких тестов на шизофрению или любое другое психическое расстройство не существует.

- Но я слышала, что людей с расстройствами психики можно вычислить на полиграфе, потому что они как-то иначе реагируют на собственное имя...

- Это новое и случайное открытие, сделанное совместно с учеными Курчатовского института. Мы изучали реакцию человека и заметили, что некоторые люди неожиданно бурно реагируют на нейтральные стимулы вроде фраз "коровы пасутся на лугу", "теплый махровый халат". Полиграф уловил, что для одного из пациентов "теплый махровый халат" является негативным стимулом. В детстве мама на него как-то неудачно этот халат надела, он упал, травмировался и с тех пор опасался халатов. Мы заинтересовались и стали проверять дальше.

- И выяснили, что людям с заболеваниями не нравятся собственные имена.

- Дело в том, что имя для человека очень значимо, так как он живет с ним всю жизнь, поэтому криминалисты проверяют полиграф при помощи реакции человека на собственное имя. Есть несколько тестов, которые улавливают реакцию на отрицание имени, так называемую заведомую ложь, когда человек говорит: нет, меня не зовут так, как по паспорту. В случае заведомой лжи полиграф фиксирует бурную эмоциональную реакцию. Но в ходе исследования выяснилось, что чем тяжелее степень негативных психических расстройств, тем менее эмоционально пациент реагирует на имя.

- А это ваше открытие уже применяется на практике?

- Пока нет, но мы работаем над этой проблемой.

- Куда идти если подозреваешь психическое заболевание у пожилого родственника, но сам пожилой родственник, понятное дело, это заболевание у себя не признает.

- Очень важный вопрос и у меня есть хороший ответ. В Москве бесплатно работает сеть "Клиник памяти". Погуглите, найдите контакты, там обязательно помогут. Это не стационары для пожилых людей, а учреждения, где разработана реабилитационная программа с когнитивными тренингами, гимнастикой, работой в группах. Замечательный проект, один из лучших в плане оказания помощи гражданам, созданный за последние десять лет.

- Последний вопрос. Какая модель шапочки из фольги актуальна в этом сезоне.

- Она неактуальна. Никаких лучей, которые воздействуют на мозг не существуют. А если вам так кажется - то это еще один повод обратиться к специалисту.