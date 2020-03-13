Звезды теряют миллионы: из-за коронавируса отменили концерты Лободы, Семенович, Наргиз и Гагариной

Гастрольный график артистов расписывается на год вперед: рекламные компании, продажи билетов, в некоторых случаях авансы и прочие нюансы заставляют планировать концерты заранее. Отмены случались не часто: из-за непроданных залов (у тех артистов, кто не в топе) или из-за конфликтов звезд с организаторами. Теперь все графики «полетели» из-за коронавируса.

Наши звезды рапортуют об отмене концертов за границей: точнее их переносе на осень. В большинстве случаев это происходит из-за того, что принимающая страна запрещает крупные мероприятия. Анна Семенович сообщила, что перенесла выступление на октябрь: «С 13 по 20 марта у нас с Митей Фоминым запланирован тур в Казахстане. Однако, санитарно-эпидемиологическая ситуация в некоторых областях страны препятствует проведению культурно-массовых и спортивных мероприятий. Под этот запрет попадают и наши концерты, поэтому организатор тура принял решение о его переносе на октябрь 2020».

Лобода сожалеет о переносе концертов: «Как вы знаете, правительство Германии приняло решение об отмене всех общественных мероприятий в связи с пандемией коронавируса. поэтому мы переносим первую часть нашего тура по Германии с марта на май. Мне всегда крайне тяжело отменять наши встречи, но реалии сегодняшнего дня таковы, что я не могу не думать о нашей с вами безопасности. Уверена, в ближайшее время вирус будет побежден, и мы снова будем вместе!»

Филипп Киркоров перенес на осень гастроли в Латвии и Литве. В инстаграме Полины Гагариной всю последнюю неделю поклонники задавали вопрос: «Будет ли концерт в Риге?» Так как многие собирались приехать на выступление певицы из других городов: уточняли часто, в ответ еще вчера им сообщалось: «Все по плану». Гагарина собиралась петь, но ночью оставила сообщение: «Правительство Латвии из-за коронавируса объявило о введении в стране режима чрезвычайной ситуации. Мои концерты в Риге и Таллине вынужденно переносятся. Все приобретённые ранее билеты будут действительны. Все, кто захочет сдать билет, может это сделать по месту приобретения».

Конечно, часть зрителей билеты будут сдавать. По оценкам экспертов, число людей, которые захотят вернуть билеты может составить от 30 до 50 %. Ближе к осени организаторы проведут еще одну рекламную компанию и допродадут возвращенные весной билеты. Однако финансовые потери звезды понесут: ведь осенью у них мог бы быть уже другой тур — еще один в этих или уже в других городах. По самым скромным подсчетам потери эстрадных исполнителей за несостоявшийся тур из 5 — 7 концертов могут составлять около 20 миллионов рублей.

Филипп Киркоров перенес на осень гастроли в Латвии и Литве.Фото: Михаил ФРОЛОВ

А вот певица Ирина Богушевская довольна – она успела дать концерт в Риге за день до принятия запрета: «Мы всё успели! И это было нереально круто, Рига! Теперь бы только небо не закрыли бы. Пальцы крестиком, чтобы спокойно вернуться домой. Маски, дезинфекция для рук, новая привычка отслеживать все свои прикосновения к потенциально опасным поверхностям в людных местах - всё уже при нас. Как и вера в лучшее. Без неё сейчас вообще никак!»

Группа «Би-2» не поехала выступать в Чехию и Германию. Иностранные артисты также отменяют выступления в России – самой первой в начале марта сообщила о переносе юбилейного тура по России Наталья Орейро. И хотя причиной официально назвали «технические причины», в окружении Орейро говорят, что виной всему коронавирус. Иностранные артисты массово отменяют выступления в России. Гастроли американских групп «Missio», «Palaye Royale» и «Sofi Tukker» в Москве и Санкт-Петербурге перенесли на неопределенный срок – формулировка «в связи с угрозой распространения коронавируса». Кроме того, из-за изменения курса валюты организаторы концертов западных звезд могут просто оказаться в убытке из-за роста гонораров артистов, которым надо платить исключительно в долларах или евро.

В Москве и области запрещены публичные мероприятия, где больше пяти тысяч зрителей, участников. Поэтому Тилль Линдеманн, чтобы не нарушать это постановление свое выступление на «ВТБ Арене» не отменил, а разбил один концерт на два: выступит в обед, а потом вечером — так на каждом шоу будет меньше пяти тысяч зрителей.

А вот выступления наших артистов в российских регионах идут по плану, залы там часто не большие на 2 — 3 тысячи зрителей. К примеру, в марте — апреле в киноконцертном зале в Пензе на 1600 зрителей споют Слава, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Дима Билан. Отмены есть, но это единичные случаи. Так, певица Наргиз перенесла из-за вируса тур по Сибири – концерты в Новосибирске, Омске и других городах. Все билеты можно вернуть и получить деньги. Ольга Бузова отменила поездку с женихом в Париж на концерт Мадонны, чтобы потом не сидеть 2 недели на карантине – так как у нее плотный график съемок и концертов. Сейчас Бузова выступает с концертами в российских регионах. А в это время Мадонна отменила тот самый концерт во Франции, на который собиралась Бузова.

В Москве наши артисты выступления пока не отменяют. Много концертов отечественных звезд запланировано в «Крокусе»: здесь в ближайшие дни поют Агутин, Кипелов, Дубцова, Пресняков и другие артисты. Директора звезд уверяют: никаких отмен. Официальная позиция представителей концертной площадки «Крокус Сити Холл» следующая: «Концертный зал является трансформером и может использоваться в различных конфигурациях на разное количество зрителей, в том числе менее пяти тысяч человек. Со своей стороны мы уведомили организаторов мероприятий о необходимости соблюдения требований Постановления, и на сегодняшний день не получали информации об отмене ближайших мероприятий». Руководство концертных площадок заверяет: будут допускать менее пяти тысяч зрителей и принимают дополнительные меры санитарной обработки всех помещений. Так как некоторые поклонники едут на концерты звезд из других городов – лучше постоянно контролировать информацию о мероприятиях на сайте концертных залов, в соцсетях артистов.