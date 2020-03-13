«Люблю шокировать людей»: Веселый толстяк из клипа Little Big для «Евровидения» оказался топовым танцором

Главным мемом клипа группы Little Big на песню Uno, с которой питерцы отправятся на «Евровидение-2020», стал не припев, не виральный твист музыкантов, а танцующий как будто на втором плане бородатый стокилограммовый мужчина в голубом костюме. На самом деле он оттягивал на себя не меньше внимания, чем солист Илья Прусикин.

То ли в образе ниндзя, то ли в костюме из клипов про аэробику 80-х упитанный парень плясал так, как в последний раз. Как отец на свадьбе дочери. Как Мигель на карнавале в Рио. Как Валентина Мазунина в фильме «Горько!».

Так кто он?

Оказывается, Дмитрий Красилов из Заринска (Алтайский край) — опытный вогер; vogue— стиль танца, базирующийся на модельных позах и подиумной походке. Он почти 20 лет занимается танцами, часто выступает, снимается в сериалах и три года назад отжигал в шоу «ТАНЦЫ» (ТНТ). Выступление Дмитрия тогда вызвало шок и фурор — наставники аплодировали и плакали от счастья. В итоге танцор попал в команду Мигеля.

Поскольку Дима — крайне колоритный персонаж, его часто зовут на съемкиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Парень родился в Заринске в 1994 году, окончил Алтайский государственный институт культуры и получил диплом актера драматического театра и кино. Пробовал себя в сериалах: «Толя-робот», «Ивановы-Ивановы», «ИП Пирогова», «Дылды» и других. Хореографией Красилов занимается с 2003 года — начинал с эстрадного ансамбля «Улыбка», потом переехал в Барнаул, где занимался . Холост.

Поскольку Дима — крайне колоритный персонаж, его часто зовут на съемки: он плясал на сцене КВН во время финала Высшей лиги, снимался в рекламе одного из банков и даже сыграл эпизодическую роль хакера в «Притяжении» Федора Бондарчука.

- Я считаю себя немного нестандартной личностью, что сказывается и на моем образе, - объяснял Красилов каналу «Россия 1». - Занимаюсь хореографией давно, потому что танец отображает жизнь. Он помогает размышлять, направляет человека в разных жизненных ситуациях и на стиль влияет. Если я танцую вог, то мой стиль — утонченные линии, какие-то побрякушечки. Когда я выхожу на улицу, люди видят меня и не понимают, что происходит. Что за параллельный мир? Люблю шокировать людей, экспериментировать и не стыжусь того, что делаю. Очень забавно наблюдать за людьми, которые идут мимо и тычут пальцем: «Что у него на башке?».

То, что показал Дмитрий в клипе Uno, можно назвать смешанной хореографиейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

То, что показал Дмитрий в клипе Uno, можно назвать смешанной хореографией — в выступлении были совмещены элементы разных стилей танца: вог, хип-хоп, джаз-фанк, r'n'b. И только на взгляд обывателя это судороги. Чтобы двигаться настолько же пластично и органично — надо потратить годы на упорные тренировки.

- Как это делается? Работаешь и работаешь, - говорит Красилов. - Потеешь днями и ночами в залах. Тренировки каждый день. Даже мой любимый элемент drop (когда танцор красиво падает на пол в финале — Авт.) не получится сделать без тренировок — сломаешь себе ноги и все остальное.

Известно, что на «Евровидении-2020» группа Little Big выступит в расширенном составе. Но возьмут ли туда Дмитрия — еще не определено.