2020-03-13T13:04:58+03:00
Политика

Песков ответил, сдавал ли Путин тест на коронавирус

Пресс-секретарь президента рассказал о мерах, которые принимает для борьбы с заболеванием
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Пресс-секретарь президента рассказал о мерах, которые принимает для борьбы с заболеванием. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССПресс-секретарь президента рассказал о мерах, которые принимает для борьбы с заболеванием. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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- Президентская медицина — отдельное измерение во все периоды, все, что нужно для защиты президента от сезонных или иных заболеваний, все делается, - успокаивал озабоченных эпидемией коронавируса журналистов Дмитрий Песков.

- Путин сдавал анализ на коронавирус?

- Я не располагаю такой информацией, - ответил Песков. - Информация о здоровье президента — это не то, что предназначено в деталях для широкой публикации. Президент работает на полную катушку как всегда.

При этом пресс-секретарь главы государства отдельно обратился к журналистам, работающим в «кремлевском пуле» и освещающих работу президента, внимательней относиться к своему здоровью.

- Прошу быть особо внимательными к любым коронапроявлениям, - сказал он. - Если у вас насморк, кашель, если вас знобит, если у вас нехорошее самочувствие, что абсолютно необязательно должно быть связано с коронавирусом. Если вы просто плохо себя чувствуете, не являетесь здоровым на 100 процентов по вашим внутренним ощущениям, пожалуйста, не приходите в Кремль. Не принимайте участие в журналистской работе в Кремле. Мы работаем пока без ограничений, президент работает как всегда, но просим проявлять в это время особую бдительность. Это и мера предосторожности, и проявление уважения к своим коллегами.

- Означает ли это, что в Кремле усилилась озабоченность ситуацией с вирусом? - тут же спросили спикера главы государства.

- Безусловно! Мы ощущаем необходимость принимать все превентивные меры, - сказал Песков. - Это не означает, что что-то ужесточается, пока никаких специальных установок на этот счет нет. Но элементарные меры и меры личной гигиены нужны.

Спросили пресс-секретаря президента и о ситуации с депутатом, пришедшим в Думу на выступление Путина, не пройдя карантин после возвращения из Франции.

- Президент не был в контакте с этим депутатом, - ответил Песков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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