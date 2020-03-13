Марфо-Мариинская обитель: вам помогут растить ребенка с ДЦП, получать лекарства или стать приемным родителем

"Я оставляю блестящий мир, но вместе со всеми вами вхожу в более великий мир - в мир бедных и страдающих", - заявила Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, основав после гибели мужа, Великого князя Сергея Александровича, от рук террориста Марфо-Мариинскую обитель. С 1909 года на Большой Ордынке старшая сестра российской императрицы оказывала здесь благотворительную и медицинскую помощь нуждавшимся и обездоленным. А во время Первой мировой войны учредила боевой Всероссийский штаб милосердия с госпиталем для тяжелораненых солдат.

В 1918 году большевики сбросили Елизавету Федоровну в шахту под Алапаевском, в 1992 году она была прославлена в лике святых, а обитель с этого времени стала возвращаться к прежней жизни. На сегодня здесь кипит работа по множеству жизненно необходимым направлениям, о многих из которых мы расскажем в рамках нашего совместного проекта с Русской православной церковью "Люди на грани". Для тех, кому необходима помощь, и для тех, кто готов ее оказать.

Образы, созданные рукой Елизаветы Федоровны. Автор фото: Ася ХОВАНСКАЯ

1."Марфо-Мариинский медицинский центр "Милосердие"- это 4 проекта:

- Центр реабилитации детей с ДЦП и другими двигательными нарушениями.

Здесь амбулаторно получают лечение дети от 1,6 до 18 лет по 2 программам. Первая программа включает курсовую 20-дневную комплексную реабилитацию по индивидуальной программе. За год это 400 курсов. Вторая программа длительной реабилитации предлагает регулярные (2-3 раза в неделю) посещения специалистов в отделении реабилитации.

- Проект поддержки особого детства "Дети.Pro"

Это реабилитация детей с тяжелыми множественными нарушениями развития и создание условий воспитания, максимально приближенных к семейным в двух ЦССВ города Москвы. Здесь помогают детям из тяжелых отделений социализироваться и абилитироваться.

Сенсорная комната. Автор фото: Ася ХОВАНСКАЯ

-Детская выездная паллиативная служба "Милосердие"

Под наблюдением специалистов находятся дети с тяжелыми прогрессирующими заболеваниями (буллезный эпидермолиз, тяжелые формы ДЦП, СМА, синдром Ретта, онкология и другие). Помощь на дому оказывают невролог, онколог, педиатр, физический терапевт, соцработники, медсестры, психологи для детей и взрослых, сиделки и священник.

-"Респис" для неизлечимо больных детей

На территории Марфо-Мариинской обители в 3 комнатах, рассчитанных на 6 детей, родители могут оставить ребенка на 30 дней в году и отдохнуть от ухода за ним. -Наша задача - ненадолго освободить родителей, дать им передышку, пока за ребенком присматривают медсестры и сиделки. Такие тяжелые дети к нам приезжают отовсюду. Зачастую в регионах нет такой помощи, -рассказывает главный врач медицинского центра "Милосердие" Ксения Коваленок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765567" frameborder="0"></iframe> Главный врач медицинского центра «Милосердие» Ксения Коваленок.

Медицинский центр оказывает консультативную помощь в других проектах обители. Также ведется совместная работа в Елизаветинском саду для детей с ДЦП.

5. Елизаветинский детский сад для детей с ДЦП

Это первая в Москве группа пребывания для детей с тяжелой двигательной патологией (ДЦП средней и тяжелой степени) от 3 до 8 лет. В настоящий момент садик занимается с четырьмя десятками воспитанников.

-Мы оказываем им медицинскую поддержку, даем советы по операциям, как правильно перемещать детей, играть с ними и так далее, - поясняет Ксения Коваленок.

Воссозданные интерьеры ее покоев. Автор фото: Ася ХОВАНСКАЯ

6. Елизаветинский детский дом

В его стенах воспитываются девочки, которые временно лишены возможности жить в семье. Главная цель проекта - реабилитация, социализация детей и семейное устройство.

7. Центр семейного устройства

Для тех, кто хочет взять приемного ребенка, проводят занятия по углубленной программе. Помимо государственной образовательной программы проводятся дополнительные занятия, которые ведут православные психологи, священники, социальные педагоги, дефектологи, юристы, врачи-педиатры. По окончании школы приемные родители получают свидетельство гособразца и последующую помощь.

Воссозданные интерьеры ее покоев. Автор фото: Ася ХОВАНСКАЯ

-Когда выпускники берут в семью ребенка, они имеют возможность получить у нас комплексное психолого-педагогическое сопровождение и помощь в решении юридических и социально-административных вопросов на любом этапе. Каждый год школу оканчивают более 60 выпускников. Такую же помощь получат и семьи с кровными детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - рассказывает психолог Анна Железнякова. - В 2019 году мы выиграли президентский грант, в рамках которого осуществляем проект "Семья как благо". Это социально-психологическая и духовно-нравственная поддержка семей, направленная на предотвращение социального и вторичного сиротства, и рассчитанная на долгосрочное сопровождение семей в кризисе. Этот проект рассчитан на долгосрочное сопровождение семей в кризисе и направлен на предотвращение социального и вторичного сиротства. Семьям оказывается психологическая и духовно-нравственная помощь и поддержка, для чего разработана система мероприятий, которые идут в индивидуальном и групповом формате. Индивидуальные консультации специалистов и групповые занятия для всех желающих проводятся бесплатно.

Образ праведной Елисаветы, написанный, как считается, Великой княгиней. Автор фото: Ася ХОВАНСКАЯ

8. Группа по работе с просителями

Тут помогают инвалидам, пенсионерам, малоимущим многодетным семьям и матерям-одиночкам, которым необходимы медикаменты и продукты.

-Продуктовый набор, в который входят крупы, макароны, растительное масло, чай, консервы, сахар и печенье, мы можем выдавать раз в месяц. Иногда нам жертвуют молочную продукцию, а одна немецкая пекарня ежедневно поставляет нам свежий хлеб. Мы также стараемся взять на себя частичную оплату лекарств. Нам приносят медицинские выписки с рекомендациями и раз в месяц мы помогаем с приобретением назначенных препаратов. У них есть ограничения по стоимости - до 2000 рублей за препарат в месяц, - уточняет руководитель группы работы с просителями Елена Перхунова.

Год от года число посетителей увеличивается. За 2019 год сюда пришло около 9000 человек, в день - 30-40 человек. А за январь-февраль 2020 года - уже по 50 человек в день.

Шкатулка для драгоценностей - подарок от Александра III. Автор фото: Ася ХОВАНСКАЯ

ЛИЦОМ К ИСТОРИИ

На территории Марфо-Мариинской обители расположен музей-покои в том самом здании, где в начале ХХ столетия проживала ее настоятельница Елизавета Федоровна. Покои заботливо реконструировали, не забыв самые мелкие детали. В скромных и вместе с тем величественных комнатах можно увидеть и дошедшие до наших дней личные вещи преподобномученицы и некоторые реликвии. Вышитые и написанные ее руками иконы Марфы и Марии, молитвослов с ее автографом, кипарисовый крест, апостольник, баночку с локоном, подаренную Александром III шкатулку для украшений, белую перчатку, оброненную ею 24 апреля 1918 года (в тот день Великую княгиню увезли из Москвы в ссылку), последнее письмо сестрам из Алапаевска...В молельне вы увидите икону праведной Елисаветы с частицей мощей, по предположению написанной Елизаветой Федоровной, образ преподобного Серафима Саровского и многие другие.

Оброненная Елизаветой Федоровной перчатка в день её высылки из Москвы. Автор фото: Ася ХОВАНСКАЯ

Стрелки часов в доме неизменно показывают 14.45 - именно в это время 17 февраля 1905 года оборвалась жизнь ее любимого супруга, генерал-губернатора Москвы Великого князя Сергея Александровича Романова.

ВНИМАНИЕ: Вся вышеперечисленная помощь оказывается бесплатно и возможна в первую очередь благодаря пожертвованиям, поступающим в православную службу помощи "Милосердие" и которых всегда не хватает. Более полную информацию смотрите на сайте Марфо-Мариинской обители www.mmom.ru и на сайте "Милосердия" www.miloserdie.help

О Справочной службе "Милосердие" можно узнать здесь

Подробнее про Патронаж можно узнать здесь