Изменения в Конституцию поддержали заксобрания всех 85 регионов России

13 марта законодательные собрания всех 85 регионов России приняли решения о поддержке закона об изменениях в Конституции РФ, свидетельствуют данные голосований органов законодательной власти регионов. При этом минимум голосов — 57 регионов, позволяющий направить закон в Конституционный суд РФ для проверки, был достигнут еще 12 марта.

В пятницу рассмотрение предлагаемой поправки к Конституции РФ провели парламенты Камчатского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тувы, последними голосовали депутаты парламента (Госсовета - Хасэ) Адыгеи, которые одобрили закон 45 голосами «за», двое из 47 депутатов воздержались.

«То, что высшие должностные лица будут назначаться не только президентом, но и депутатами, сделает более сбалансированной законодательную и исполнительную власть, повысит эффективность их взаимодействия», - пояснил агентству ТАСС заместитель председателя парламента Адыгеи - председатель комитета по аграрной политике, имущественным и земельным отношениям Аскер Савв.