2020-03-13T14:43:20+03:00
Политика

Изменения в Конституцию поддержали заксобрания всех 85 регионов России

Главный документ страны теперь отправится на проверку в Конституционный суд
Павел ЧЕРНЫШОВ
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13 марта законодательные собрания всех 85 регионов России приняли решения о поддержке закона об изменениях в Конституции РФ, свидетельствуют данные голосований органов законодательной власти регионов. При этом минимум голосов — 57 регионов, позволяющий направить закон в Конституционный суд РФ для проверки, был достигнут еще 12 марта.

В пятницу рассмотрение предлагаемой поправки к Конституции РФ провели парламенты Камчатского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тувы, последними голосовали депутаты парламента (Госсовета - Хасэ) Адыгеи, которые одобрили закон 45 голосами «за», двое из 47 депутатов воздержались.

«То, что высшие должностные лица будут назначаться не только президентом, но и депутатами, сделает более сбалансированной законодательную и исполнительную власть, повысит эффективность их взаимодействия», - пояснил агентству ТАСС заместитель председателя парламента Адыгеи - председатель комитета по аграрной политике, имущественным и земельным отношениям Аскер Савв.

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