Россия виновата, но все-таки: «Какие будут ваши доказательства?»*

После того, как все невесело посмеялись над заявлением «секретного свидетеля» гаагского трибунала, слышавшего, что расчет «Бука», якобы сбившего Боинг, «говорил с русским акцентом», в дело пошла тяжелая артиллерия. Я изучил подборку карикатур из свежей европейской прессы – на картинках, человек отдаленно похожий на Путина, сбивает несчастный самолет: сидит в кабине истребителя или жмет на большую красную кнопку. На этом, по-видимому, доказательная база Гаагского трибунала иссякла. В свое время, Ги Дебор, Лимонов и Дугин, заметили, что Запад живет в так называемом «обществе спектакля». То есть, если на все лады и долго повторять, что виновата Россия и лично Путин, рано или поздно это станет реальностью, аксиомой, истиной. После того, как первые заседания трибунала оставили тягостное недоумение, пришлось рисовать обвинение России, буквально – пером и гуашью. Но, вопросы, непростые вопросы, «с осадочком», все равно остаются, и мы их озвучим.

Вопрос первый: где американские улики?

20 июля 2014 года, Вашингтон заявил, что имеет нерушимые доказательства причастности России к гибели Боинга МН17. Эти доказательства – телеметрия с американских спутников и какая-то информация от свидетелей, видевших, как Россия вручала «Бук» ополченцам. Это заявление, озвученное госсекретарем США Джимом Керри, стало причиной экономических и политических санкций, наложенных на Россию.

Ответ:

Уже 23 июля 2014 года, неназванный источник в разведслужбах США заявил, что никаких доказательств нет. Про выступление Госсекретаря все быстро позабыли, а санкции остались.

Вопрос второй: «Где данные «черных ящиков»?

Ответ:

Прошло шесть лет, данных нет. Как написал мне на днях Сергей Дубинский, кстати, один из «виноватых» в гибели Боинга, по мнению трибунала: «У Боинга всего 7 или 8 самописцев, из них 4 основные. Так вот, первые два мне привезли в кабинет примерно в 22.30, вторые около 2 часов ночи. Все не имели внешних повреждений, были опломбированы. Около 3 часов ночи я отвез их Бородаю (на тот момент премьер-министр ДНР – прим.корр.). Утром 18 июля я отдал представителям Малайзии, неповрежденные и не вскрытые».

Дальше началась настоящая чертовщина. В сопровождении малазийцев ящики поехали в Харьков, затем в Киев, где были переданы голландцам, после чего их передали англичанам в исследовательский центр в Фарнборо. Англичане подтвердили 26 июля, что следов вскрытия «черных ящиков» нет, и вся информация цела.

Можно предположить, что уцелевшая информация настолько неприятная (например, радиопереговоры экипажа Боинга с украинскими летчиками сопровождавшими самолет), что все про нее помалкивают, так как виновные назначены.

Вопрос третий:

Что стало с диспетчером Анной Петренко, которая вела погибший Боинг? И еще множество мелких вопросов к Украине: Планы полетов авиации МО Украины в день гибели «Боинга». Аудиозаписи бесед между диспетчерами и руководителями полетов «Украэроруха» (управление и обслуживание воздушного транспорта Украины – прим.корр.) и командными пунктами управления полетами Минобороны Украины. Записи всех переговоров извне, поступивших в «Украэрорух» от гражданских и правительственных лиц. Объяснительные записки от всех диспетчеров и летчиков боевой авиации Минобороны Украины. Сведения о расходе украинских ракет «земля-воздух» и «воздух-воздух».

Ответ:

Анна Петренко пропала бесследно. Записи переговоров украинского диспетчера и экипажа Боинга, передали голландской следственной комиссии российские коллеги Анны Петренко. Остальные вопросы никто и не думал задавать.

Вопрос четвертый:

Почему трибунал в Гааге не заинтересовал украинский летчик Владислав Волошин, видевший еще летящий «Боинг» и заявивший техникам встречавшим его на земле: «самолет оказался не в том месте и не в то время?». Почему летчик Волошин вернулся из того полета без ракет «воздух-воздух»?

Ответ:

Летчик Волошин уволился из армии и покончил с собой 18.03.2018. О словах летчика и исчезнувших ракетах «воздух-воздух» стало известно из показаний аэродромного техника Евгения Агапова, прошедшего проверку на полиграфе в СК РФ. Сейчас Евгений Агапов вместе с семьей находится в России, под программой о защите свидетелей. Журналисты КП несколько часов говорили с Евгением Агаповым, причем еще тогда, когда личность техника была засекречена. Напрашивается встречный вопрос – почему Евгений Агапов тоже не заинтересовал трибунал? Ответ может звучать только так: виновные уже назначены. Это мы и наша страна.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

К истории с гражданской войной на Юго-Востоке Украины, обе потерпевшие стороны, Голландия и Малайзия, не имеют никакого отношения. Более того, в этом конфликте нет их интересов, кроме желания честно разобраться в причинах гибели своих сограждан. Очевидно, что политическое руководство этих стран, условный «Запад» заставил смириться с тем, что вместо честного разбирательства будет гнусный фарс. Можно допустить, что гаагский трибунал намеренно проигнорировал перечисленные выше вопросы, чтобы «засветить» их публично в ходе судебного разбирательства. Есть такая адвокатская тактика. Будем надеяться, что так оно и случится. В любом случае, нам терять нечего.

* фраза Арнольда Шварценеггера, сыгравшего в американском боевике «Красная жара» советского милиционера. Фраза стала культовой, произносится с сильным акцентом.