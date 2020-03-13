2020-03-13T15:56:53+03:00
Экономика

Главным победителем в нефтяной войне станет Индия

Одной из самых населенных стран мира жизненно нужны дешевые энергоресурсы
Виктор МАТРОСОВ
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Индия с населением более 1 млрд человек закупает за рубежом более 80% своих энергоресурсовИндия с населением более 1 млрд человек закупает за рубежом более 80% своих энергоресурсовФото: Shutterstock
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Индийская экономика станет главным победителем от падения мировых цен на нефть. Об этом заявил ведущий экономист Азиатско-Тихоокеанского региона компании IHS Markit Раджив Бисвас в интервью телеканалу CNBC.

Экономист объяснил, что Индии жизненно необходимы дешевые энергоресурсы, чтобы уменьшить инфляцию в стране и сократить затраты на импорт. Дело в том, что Индия с населением более 1 млрд человек закупает за рубежом более 80% своих энергоресурсов. К тому же в последние месяцы экономический рост в Индии резко замедлился - в последний год он составлял менее 5% ВВП.

Реально располагаемые доходы населения в Индии вырастут, если цены на нефть останутся низкими в течение достаточно долгого времени, предрекла сингапурский экономист Радика Рао.

В понедельник, 9 марта стоимость барреля снизилась почти на четверть, после того как развалилась сделка России и ОПЕК по сокращению добычи нефти. В истории лишь однажды цена черного золота проваливалась сильнее в течение одного дня: это было в 1991 году после начала Войны в Персидском заливе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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