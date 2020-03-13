"Я плохо говорил и не мог петь": Алексей Воробьев рассказал о том, как пережил инсульт

Клипы Алексея Воробьева являются самыми просматриваемыми клипами на территории РФ, поскольку артист снимает видео, как полноценное кино. В новом клипе Воробьев показал кадры из своей семейной хроники.

— «Мама все пройдет» — одна из первых песен, которую я начал писать после инсульта. Ко мне приехала мама, я еще плохо говорил и не мог петь, но мне нужно было как-то ее успокоить. И я написал эти строчки, — делится Алексей. — Потом появился первый куплет, в котором я рассказал, как был счастлив в детстве, хотя жили мы очень бедно, и мама рассчитывала нам гречку порциями, чтобы протянуть до конца месяца, а папа ел то, что оставалось после нас.

В новом клипе Воробьев показал кадры из своей семейной хроникиФото: Личный Архив

В моем детстве у нас много чего не было, но было самое главное — любовь и семья. Родители, которые всегда рядом, брат, с которым мы лезли во все драки, защищая друг друга, и сестра, за которую каждый из нас был готов убить любого, кто ее обидит.

И, знаете, оказалось, что родные люди рядом — это гораздо важнее, чем любые деньги, игрушки или подарки, о которых мы мечтали тогда... Я понимаю, что получил самый главный подарок — счастливое детство, заботу и любовь.

Главными героями этой трогательной истории стали мальчишки из Ивановской областиФото: Личный архив

Все эти чувства уместились в один простой куплет с картинками, которые дарят мне счастливую улыбку каждый раз, когда я вспоминаю об этом времени. И я подумал о тех, у кого всего этого не было. Ни любви, ни улыбки мамы, ни папиных историй на ночь...

Я думал о тех, кого самые близкие люди лишили права с ними хотя бы поговорить. Я не хочу никого осуждать, каждый сам решает, что для него правильно, а что нет. Но я помню, как я рыдал, когда писал второй куплет, понимая, что где-то прямо сейчас сидит у окна ребенок и верит, что его мама или папа обязательно вернутся за ним.

Артист и режиссер презентовал новое видео «Мама все пройдет»Фото: Личный архив

Эти дети не совершили ничего, кроме того, что просто родились. Я знаю, что каждый ребенок, который растет в детском доме — настоящий боец, человек, который с первых шагов должен учиться постоять за себя в этом большом мире, один, без помощи и поддержки родных людей.

И когда я решил снимать видео на эту песню, я знал, что позову сниматься настоящих бойцов. Детей, которые будут знать, чего стоит слово. Детей, которые плакали, прячась от всех, чтобы никто не увидел их слабости.

Детей, которые так и не узнали, что такое детство. Детей, которые стали взрослыми не потому, что пришло время, а потому, что у них не было выбора. Это их история, и я надеюсь, что слова этой песни помогут кому-то принять правильное решение в жизни.

По приглашению Воробьева в съемках «Мама, все пройдет» приняли участие ребята из Детского дома «Радуга»Фото: Личный Архив

По приглашению Воробьева в съемках «Мама, все пройдет» приняли участие ребята из Детского дома «Радуга».

Главными героями этой трогательной истории стали мальчишки из Ивановской области. Они блестяще справились с задачей и смогли прочувствовать каждое слово песни. И, как настоящие профессионалы, выполнить все команды Алексея-режиссера.

— Я надеюсь, это видео посмотрят те, кто боится «не потянуть» ребенка. Ребенок — это и ваша новая жизнь, и, потеряв ее однажды, обрести ее снова не получится, как и уважение к себе, — считает Алексей.