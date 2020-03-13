"Третий месяц не могут сложить 2 плюс 2": адвокаты сестер Хачатурян требуют исполнения постановления генпрокуратуры

Громкое уголовное дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца Михаила, тянется с лета 2018-го года. Все это время Крестина, Ангелина и Мария находятся "под запретом определенных действий". Это почти как домашний арест: девушкам нельзя выходить на улицу, пользоваться интернетом, а по телефону они могут общаться только с мамой и своими адвокатами.

Все это время защитники делали упор на невиновность сестер и доказывали, что девочки защищались от отца-тирана. В декабре прошлого года к таким же выводам пришла и генпрокуратура, которой дело было направлено для утверждения обвинительного заключения. Не утвердили. Генпрокуратура вынесла постановление о переквалификации дела с "убийства" на "самооборону". Это решение было принято еще при предыдущем генпрокуроре Чайке его замом Виктором Гринем, который после смены руководства тоже ушел в отставку. Но к эти обстоятельства к делу отношения не имеют. Казалось бы победа, но рано радовались. Прошло почти три месяца, и ничего!

- В пятницу, 13 марта, мы подали ходатайство об исполнении постановления генпрокуратуры. Надеемся, что это ускорит затянувшийся процесс, - прокомментировал в интервью "Комсомолке" Алексей Липцер, адвокат Крестины Хачатурян.

Адвокат Алексей Липцер.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Постановление прокуратуры должен был исполнить Следственный комитет. Формально причина затянувшегося процесса в новых следственных действиях. Но по факту единственное, что провели за это время - это повторные психиатрические экспертизы трех сестер.

- На этой неделе мы получили результаты повторных экспертиз. Они ничем не отличаются от первых. У всех троих выявлены травмы, причиненные отцом. Все это подтверждает факт систематического насилия со стороны отца, что являлось реальной угрозой для жизни девочек, - объяснил Алексей Липцер.

По мнению защитников, Следственный комитет сам выявил множество фактов, говорящих о невиновности сестер. Помимо экспертиз в деле есть переписки и видеозаписи, подтверждающих версию самообороны.

Ангелина Хачатурян в помещении суда.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Следствие безосновательно затягивает процесс переквалификации уголовного дела. Уже три месяца они не могут сложить 2 плюс 2 и тем самым просто издеваются над нашими подзащитными. Сестры, над которыми физически и морально издевался родной отец, сейчас живут в изоляции. Конечно, им тяжело. Особенно тяжело друг без друга, ведь им запрещено общаться. Кристина сейчас мечтает о том, чтобы это все скорее закончилось и она могла наконец-то обнять Марию и Ангелину.

Кстати, отдельно в постановлении Генпрокуратуры, которое до сих пор не исполнено было сказано про старшую сестру Крестину. В момент убийства ее вообще не было в квартире. Она выскочила за дверь и стояла у лифта. Это подтверждает запись с камер видеонаблюдения. несмотря на улики обвинение против нее строится только на основании самых первых показаний сестер (они у всех троих слово в слово одинаковые).

Ответ на ходатайство адвокатов придет не раньше чем через 10 дней. «Комсомолка» следит за развитием событий. Напомним, в настоящий момент сестры обвиняются по самой тяжкой статье УК РФ «Убийство группой лиц по предварительному сговору» и им грозит до 20 лет тюрьмы. Девушки в июле 2018 зарезали собственного отца у себя дома.

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