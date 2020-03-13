Коронавирус в Европе: Чехия, Норвегия и Словакия закрывают границы из-за коронавируса: что надо знать туристам

ЧЕХИЯ

С 16 марта, то есть с понедельника, Чехия запрещает въезд в страну всех иностранцев – и граждан России в том числе. Исключение лишь для тех, кто имеет вид на жительство. В стране введен режим чрезвычайной ситуации. Уже с 13 марта посольство Чехии в Москве не принимает документы на шенгенскую визу. Возобновляется погранконтоль на сухопутных границах с Германией и Австрией (обычно внутри шенгена его нет). Международные поезда и автобусы (а они ходили и из России) не пустят в страну.

Чехия – одна из самых любимых нашими туристами стран Европы. В 2019 году в Праге, Карловых Варах и других чешских городах отдохнули 560 тысяч наших путешественников.

Соответственно, и прямых рейсов между Россией и Чехией очень много. После запрета на въезд авиакомпании их, очевидно, сильно сократят или вообще отменят, так как летать будет попросту некому. “Победа” уже объявила, что с 18 марта по 11 апреля отменяет свои рейсы Карловы Вары. Для пассажиров, которых эта новость застала в Чехии, “Победа” организует два специальных вывозных рейса Прага – Москва 15 и 16 марта, либо они смогут вернуться домой рейсами “Аэрофлота” Прага – Москва 18, 19 или 20 марта. Также “Победа” готова полностью вернуть стоимость билетов на отмененные рейсы.

РЖД с 13 марта отменила поезда Москва - Прага.

Дату, когда снова можно будет приехать в Прагу и Карловы Вары, власти Чехии не называют. Что, в общем, понятно – все будет зависеть от ситуации с коронавирусом. По официальным данным, в стране подтверждены 96 случаев Covid-19.

Граница Италии и Словении. Украинские гастарбайтеры не могут продолжить путь домой из-за карантинных мер властей Словении.Фото: REUTERS

СЛОВАКИЯ

Соседняя стана с 13 марта закрыла все три своих международных аэропорта, включая главный, в Братиславе. Иностранцам запрещен въезд (исключение опять же для тех, у кого есть вид на жительство).

Словакия – не столь массовое направление, как Чехия, в прошлом году по ней путешествовали 37 тысяч россиян, по данным Погранслужбы РФ. Тем не менее, прямое авиасообщение между нашими странами есть. Лоукостер “Победа” уже отменил полеты Москва – Братислава вплоть до 28 марта. Тем, кто должен вернуться из Словакии, предложиои в качестве альтернативы рейсы “Аэрофлота” из Вены в любой день с 13 по 18 марта. Также “Победа” возвращает деньги за билеты на отмененные рейсы.

В Словакии у 21 человека нашли коронавирус.

НОРВЕГИЯ

Викинги тоже фактически закрыли границы. Иностранцы и сами граждане Норвегии, прибывающие в страну с 12 по 26 марта, должны будут пройти 14-дневный карантин либо вернуться к себе на родину, предупреждают в Совете по туризму Норвегии Visit Norway. Исключение лишь для тех, кто приезжает из стран Северной Европы: Финляндии, Швеции, Дании и Исландии. Также обязаны оставаться в карантине путешественники, которые уже успели приехать в страну фьордов, но в течение последних двух недель были за рубежом. В Норвегии закрыли почти все достопримечательности, зимние курорты, клубы, бары, отменены массовые мероприятия. Норвежская круизная компания Viking Cruises отменила все свои круизы по всему миру вплоть до 1 мая.

Житель Осло закупился впрок туалетной бумагой в одном из супермаркетов столицы Норвегии.Фото: REUTERS

Конечно, наши отпускники чаще ездят в Норвегию летом – полюбоваться фьордами. Но и зимой бывают в Осло и на горнолыжных курортах. В 2019 году в красивой скандинавской стране побывали 137 тысяч российских туристов, в Осло летают прямые рейсы “Аэрофлота”.

В Норвегии к 13 марта выявлены 702 случая инфекции.

Другие авиакомпании пока не сообщали об отмене рейсов из России в закрытые отныне страны и условиях возврата билетов, “КП” следит за ситуацией.