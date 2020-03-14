Сколько у государства запасов на черный день и как долго мы на них продержимся

Сколько в стране запасов продуктов на черный день? Как будет происходить снабжение в случае чрезвычайной ситуации ? Может ли в магазинах закончиться туалетная бумага? Где находятся склады и как они устроены? Все эти вопросы сейчас витают в воздухе, переходят из уст в уста.

«КП» решила обратиться с ними в Росрезерв - одно из самых закрытых ведомств российского правительства. Ответить нам согласился заместитель руководителя ведомства Игорь Гучас.

Игорь Вацлавасович, все обеспокоены ситуацией с коронавирусом. Достаточно ли запасов? Сколько в стране продуктов на черный день, на какой срок их хватит?

- Росрезерв принимает участие в работе по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России, которую координирует оперативный штаб под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Но сведения о том, что и в каком количестве хранится в государственном материальном резерве, составляют государственную тайну. Поэтому точные цифры, как и перечень товаров, не могут быть названы. Могу только отметить, что номенклатура товаров и объемы их накопления определяются на основании анализа потенциальных угроз, среди которых учитываются и вызванные различными чрезвычайными ситуациями временные нарушения снабжения продовольствием.

Вы стали запасать больше в связи с угрозой?

- Структура запасов, соответствующая меняющемуся характеру угроз, - ключевой фактор эффективности государственного резерва как элемента системы национальной безопасности. Поэтому работа по актуализации номенклатуры и норм накопления проводится на регулярной основе. Так, в связи с угрозой эпидемии коронавируса в номенклатуру внесены порядка десяти новых позиций. Это различные защитные средства и товары медицинского назначения. Необходимости в изменении перечня и норм накопления продуктов питания нет.

Вся страна обеспокоена тем, что нет медицинских масок в аптеках. В госрезерве хотя бы они есть? И что еще входит, кроме продовольствия?

- В государственном материальном резерве поддерживается необходимый запас медицинских средств на случай осложнений эпидемической обстановки и ведения военных действий. Конкретный перечень и количество, как я уже говорил, не могут быть названы. А вообще в государственный резерв входят основные продовольственные товары длительного хранения, топливо, металлы, химическая продукция и другие стратегические промышленные материалы, а также средства жизнеобеспечения, оборудование и техника, предназначенные для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Здесь есть все необходимое для помощи в потенциальных кризисных ситуациях.

Если вдруг с прилавков магазинов исчезнут соль, чай, туалетная бумага, то есть ли у госрезерва достаточный запас для того, чтобы справиться с дефицитом?

- В соответствии с законом «О государственном материальном резерве» запасы госрезерва могут использоваться для оказания регулирующего воздействия на рынок. Делается это в форме товарных интервенций. То есть запасы направляются в открытую продажу. Объемы накопления запасов определяются с учетом всех задач, которые правительство Российской Федерации может поставить перед системой государственного материального резерва.

Здесь есть все необходимое для помощи в потенциальных кризисных ситуациях.Фото: facebook.com

Бывали ли случаи, когда приходилось распечатывать государственные резервы?

- В последний раз такая интервенция проводилась в 2013 году, чтобы поддержать затопленный Дальний Восток. Тогда Росрезервом были произведены масштабные отгрузки в торговые сети региона основных продовольственных товаров. Это позволило сдержать цены на основные виды продовольствия. При этом население отмечало не только доступные ценники в магазинах, но и высокое качество продовольственных товаров государственного резерва. Кроме того, как показывает практика, чтобы успокоить спрос ажиотажного характера (это, оказывается, такой специальный термин, когда ажиотаж еще не наступил, но если не принять мер, то может наступить — авт.) зачастую оказывается достаточным объявить лишь о намерении выпустить товары из государственного резерва. Например, в 2006 году «соляная паника» прекратилась, как только появилась информация о планах направить в торговые сети соль из запасов государства. В 2011 году Росрезерву понадобился сравнительно небольшой объем сахара, чтобы полностью стабилизировать рынок, обеспокоенный неурожаем сахарной свеклы.

Как устроены склады Росрезерва? Это особо охраняемые объекты или обычный склад, как например, у торговой компании?

- Хранилища Росрезерва (у нас они называются комбинатами) расположены по всей территории страны. Все комбинаты Росрезерва являются режимными объектами. Они охраняются силами ведомственной охраны, а в отдельных случаях - подразделениями Росгвардии. При возникновении необходимости в масштабном выпуске товаров из государственного резерва комбинаты ведут отгрузку круглосуточно. Такой опыт у Росрезерва имеется.

ПОДСЛУШАНО

НА СЛУЧАЙ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ

- Комбинаты есть наземные, с виду совершенно обычные, чтобы не привлекать к ним излишнего внимания, хоть это и режимные хорошо охраняемые объекты, а есть и не совсем обычное, например, подземные, - рассказал «КП» знающий человек, близкий к Росрезерву. - Самый глубокий — относительно недалеко от Москвы, примерно в 200 км. Он расположен на глубине 100 метров в месте бывших подземных разработок. Длинные широкие галереи, рассчитанные на проезд автотранспорта. В этом хранилище без дополнительного регулирования круглый год естественным путем поддерживается постоянная температура 8-10 градусов. Благодаря этому многие продукты, например, сахар, хранятся дольше, чем в других местах. Такие хранилища рассчитаны на то, чтобы выстоять даже в условиях ядерного удара — настолько высокая у них степень защиты. И у нас в стране оно не единственное.

ЧТО ХРАНИТСЯ НА ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ (примерный перечень)

Пищевые продукты

Напитки

Табачные изделия

Текстильные изделия

Одежда

Кожа и изделия из кожи

Лекарственные материалы

Древесина и изделия из дерева и пробки

Изделия из соломки и материалов для плетения

Мебель

Бумага и бумажные изделия

Уголь, металлические и другие руды, кокс, металлы, нефтепродукты

Топливо

Компьютерное, электрическое, электронное и оптическое оборудование

Машины и промышленное оборудование

Автотранспорт

Химические продукты и вещества

Объемы накопления запасов определяются с учетом всех задач, которые правительство Российской Федерации может поставить перед системой государственного материального резерва.Фото: facebook.com

СПРАВКА «КП»

Постановление о создании Комитета резервов было подписано председателем Совнаркома СССР Молотовым 17 октября 1931 года. Этот государственный орган объединил все функции управления продовольственными и мобилизационными запасами страны.

Первая номенклатура госрезерва включала 11 товаров отечественного производства и 68 импортных. С 1939 года велось активное пополнение резервов на случай войны, мобилизационные запасы промышленности были увеличены почти на 60%.

С 22 июня 1941 года система перешла на круглосуточный режим и решала задачи снабжения фронта и тыла. Через систему госрезерва распределялись материалы, поступавшие по ленд-лизу.

В 1986 году для сооружения саркофага над энергоблоком Чернобыльской АЭС в кратчайшие сроки из госрезерва были отгружены тысячи тонн свинца из специальных хранилищ. Сотрудники системы принимали участие в ликвидации последствий землетрясений в Ташкенте и Спитаке.

В 90-е годы запасы госрезерва позволили обеспечивать до половины ежемесячного потребления продуктов в дотационных регионах. Кроме того, на средства, полученные от продажи редкоземельных элементов, цветных металлов и топлива со складов госрезерва, закупалось продовольствие для населения.

Сегодня сеть хранилищ покрывает всю территорию страны, включая Крым.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«МОЖЕТ, НЕ НАДО СКЛАДЫ ВСКРЫВАТЬ?»

- То, что у нас есть запасы, это хорошо, - сказал «КП» член Совета Федерации Дмитрий Шатохин. - Но в нынешних условиях, когда совпали кризисные проявления в экономике и из-за вируса и из-за падения стоимости нефти, нам самое время задуматься о собственном производстве. Мы пережили в 2014 году подобную ситуацию и сделали очень много правильного. Например, усовершенствовали систему банковских платежей, уже нет такой зависимости от зарубежных систем — есть своя альтернатива, система быстрых платежей. Был проведен перевод на импортозамещение, особенно хорошо это получилось в сельском хозяйстве. По зерновым продуктам, сахару и мясу уже способны себя обеспечить, хуже по молоку.

Но при этом приобретали китайскую рыбу. А ведь у нас самих рыбы достаточно. Может сложившаяся ситуация и подтолкнет нас к тому, чтобы обеспечить внутренний рынок рыбной продукцией.

В чем точно будет проблема - это текстильные изделия, полимерные товары, игрушки. Но у нас есть резервы. Производство текстиля, например, может активизироваться за счет предприятий в Ивановской и Костромской областях.

Так что не надо вскрывать склады и проедать запасы в ожидании, когда к нам снова придет импорт — надо развивать свое.