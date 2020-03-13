«Кому попало обо мне мечтать не надо»: голая Самбурская унизила «нищих» военнослужащих

О том, что Настасья Самбурская за словом в карман не полезет, ее подписчики (а их, на минуточку, 11 миллионов только в Инстаграме) знают не понаслышке. Актриса и восходящая звезда шансона на критику в Сети отвечает так резко, что, по мнению комментаторов, и бывалым сапожникам есть, чему поучиться у хрупкой на первый взгляд Настасьи. Да и в интервью Самбурская порой допускает острые фразы, не всегда приятные читателям.

Так, на днях вышел свежий номер журнала «Maxim» с актрисой на обложке. Для звезды сериала «Универ» это уже не первый подобный опыт: в кадре Настя выглядела сногсшибательно и в металлическом бюстгальтере, и без него, и прикрытая лишь перьевым веером или тонкой сорочкой. У поклонников от таких видов буквально перехватило дух, и в Инстаграме они засыпали артистку комплиментами: «С такой фигурой грех не раздеться!», «Роскошные формы», «Никакой пошлости, очень красиво», «Богиня», «Просто обморок!».

Однако, некоторые из тех, кто все же удосужился прочесть интервью, раскритиковали Самбурскую за оскорбительные высказывания. Говорила актриса, в основном, о личном - особенно, как девушка одинокая, налегала на тему идеальных, по ее мнению, мужчин.

samburskaya Настасья Самбурская на обложке журнала

- Недавно в Инстаграме один поклонник спросил, смогла бы я жить с военным. Ну как вы себе это представляете? У меня же совсем другой уровень дохода, - разоткровенничалась девушка с обложки. - Как он себя будет чувствовать, если у него жена может квартиру приобрести, а он портки не может купить и носки зашивает? К тому же, очень сложно военному человеку понять раздолбайскую творческую женскую душу. Меня нельзя строить, я всегда делаю, что хочу... Мужчине, не близкому мне по духу, рядом со мной может быть очень тяжело, поэтому кому попало обо мне мечтать не надо. Я не сахар!

Между тем, до того, как стать звездой, актриса (тогда ещё - Настя Терехова) росла в очень простой, если не сказать бедной семье в маленьком посёлке Саратовской области, где ее мать до сих пор работает продавцом рыбы. Отец-алкоголик регулярно поколачивал дочь, и никто из семьи за девочку не заступался.

- Вопреки тому, что пытались сделать мои родители, я стала тем, кем сейчас являюсь. А они хотели вырастить из меня ничтожество, - ранее признавалась актриса, добавляя, что давно не поддерживает контакт с родственниками. - Для меня родителей не существует. Моя жизнь началась с 16 лет в Москве, и что было до этого, я даже не хочу вспоминать.

Первое время, чтобы оплачивать съемное жилье в столице, девушке пришлось работать официанткой и диспетчером такси. Иногда она халтурила и гримершей на съемках. Именно там Настасья узнала о гонорарах, которые получают актеры. Эти цифры настолько впечатлили провинциалку, что она решила стать звездой театра и кино, получила образование. В 2011-м, когда на экраны вышел «Универ», Самбурская проснулась звездой. Сейчас артистка с гордостью рассказывает журналистам, что сама заработала на двухуровневую «холостяцкую берлогу» в Москве, где делает шикарный ремонт.