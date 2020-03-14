Нажива на коронавирусе: Продам амулет от заразы, заберу посылку из Китая

Зараза шагает по планете, а значит, встрепенулись и великие комбинаторы. На сайтах объявлений появилось доселе не звучавшее там слово «коронавирус». Пишут его по-разному. Частенько в два слова. Но смысл объявлений не меняется.

«ДЕЗИНФЕКТОРА ВЫЗЫВАЛИ?»

Самый популярный нынче способ заработка - дезинфекция.

«Выполняем обработку помещений, офисов, квартир против вирусов, коронавируса, гриппа и т. д.», - гласит объявление.

Звоню. Легенда такая: жена вернулась из Италии, и ее сцапали на карантин.

Судя по этим объявлениaям в сети, слово «коронавирус» стало почти волшебным: оно уже приносит деньги.Фото: Avito.ru

- Обязательно надо обработать! Куда подъехать? - отвечает Дмитрий и уже готов записать адресок. - 5000 рублей за двухкомнатную. Сюда же входит обработка чемодана. Работаем с холодным туманом - это такой распылитель, который превращает вещество в дым, и мы наполняем им помещение. За дополнительную плату еще могу кварцевую лампу на пару часов поставить. Через два часа сможете вернуться в квартиру и пользоваться всеми вещами. Кошку тоже заберите на время процедуры.

Дезинфектор отказался уточнять, что за вещество использует. Обещал, что по окончании работ выдаст сертификат, где все будет прописано.

Как на самом деле: официально ВОЗ сообщала, что коронавирус убивают средства на основе хлора, эфирные растворители, высокая концентрация спирта, надуксусная кислота и хлороформ. Большинство из них надо использовать в жилых помещениях с большой осторожностью: можно отравиться.

«ЕСЛИ ДАЛЕКО - 500 СВЕРХУ»

Молодой человек по имени Виталик самоотверженно готов принять на себя первый удар - забрать мою посылку с Алиэкспресс на почте.

- 400 рублей за килограмм плюс цена доставки. Далеко от почты живешь? 3 км - тогда еще 500 сверху.

На вопрос о том, как же ему отдадут посылку без паспорта, собеседник успокоил: мол, включишь видеосвязь и покажешь документ. Формально это работать не должно. Нужна официальная доверенность. Но Виталик уверяет: он сотни раз так делал.

Судя по этим объявлениaям в сети, слово «коронавирус» стало почти волшебным: оно уже приносит деньги.Фото: Avito.ru

Открываю карты:

- А вы знаете, что коронавирус через посылки не передается? Какой смысл в вашей услуге?

- Чё звонишь тогда, урод? Иди сам забирай!

Как на самом деле: множество инстанций - от той же ВОЗ до нашего Роспотребнадзора - отвечали, что коронавирус живет на конвертах, посылках, вещах совсем недолго (не дольше двух дней). По отзывам москвичей в сети, посылка из Китая идет в столицу России не менее двух-трех недель. Так что риска заразиться нет.

Знаменитым киношным охотникам за привидениями сегодня нашлась бы другая работа.

ШЕРШЕ ЛЯ защита

Сайты завалены объявлениями о продаже медицинских масок. Цена одной - в среднем 26 рублей.

«Продаю партию от 5000 штук». «В наличии 100 тысяч прямо сейчас». «Есть много, в упаковке 50 штук».

Звоню по трем объявлениям подряд. Совпадение или нет, но все предлагают ехать за МКАД: Видное, Одинцово, Подольск. Уверяют, что товар из Китая. Это ли не диво?! Ведь совсем недавно их там не хватало. В феврале Россия отправила в Поднебесную 2 млн масок...

За этот «амулет от коронавируса» просят 4999 рублей. В подземном переходе такие безделушки отдают за сотку.Фото: Avito.ru

Один из продавцов предложил приехать в магазин автозапчастей.

- Подработка у меня, - разоткровенничался собеседник. - Коллега с работы прошлым летом предложил закупить и в эпидсезон продавать. Не боись: там срок годности до 2021 года! 100 штук - 2500 рублей.

Другой продавец даже упрекнул меня, когда я сказал, что мне нужна всего сотня. Он рассчитывал на серьезного покупателя, ведь его партия - полмиллиона...

Как на самом деле: защищает ли маска от вируса? В медицине есть однозначный ответ: да, но очень плохо. То есть это лучше, чем ничего, но не панацея. Маска задерживает капли слюны, но не останавливает микроскопические бактерии.