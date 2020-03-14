Собачий нянь: Изучаем тонкости работы догвокером

Кажется, первой собачьей няней был Незнайка. Попав на Луну, он гулял с чихуахуа Мими и пуделем Роландом. Был уволен, когда хозяйка узнала, что ее ненаглядные питомцы лежат на грязном полу и играют с крысами.

Я ошибок коротышки допускать не намерен. Тем более что за это платят не лунные сантики, а рубли. В мире обещают новый кризис, а мне кормить семью надо. Так я решил стать собачьей няней в Москве.

СУДИМЫХ НЕ БЕРУТ

В столице работает несколько официальных сервисов для догвокеров и догситтеров. Dog - собака, walk - гулять, sit - сидеть. Можно было назвать и по-русски, но по-английски, видимо, солиднее.

Принимают в компанию по итогам собеседования. А дальше либо выставляют твое фото на сайте, и клиенты выбирают из всего многообразия, либо как такси: хозяин заказывает услугу, и к нему присылают выгульщика.

Сначала заполняешь анкету. Есть лиричные вопросы: расскажите про ваш опыт общения с собаками. Есть суровые: была ли судимость или административный штраф. Но справку об этом не спросили, хотя ее можно заказать на портале госуслуг. Вероятно, морда у меня не криминальная.

В одних компаниях все ограничивается анкетой и обучающим видео. В других - очный экзамен по теории и практике плюс стажировки.

Есть задачки, которые непосвященный не пройдет: например, что делать, если собака пытается съесть бяку, и куда бежать, ежели пес вдруг сорвался с поводка. Кстати, правильный ответ на последний вопрос - в другую сторону. Тогда есть шанс, что удравший бобик примет это за игру и кинется за вами.

НЕ СБЕЖИТ - ЗАДУШИМ

Я пошел в контору, где берут по итогам теста. Экзамен сдаю на отлично. Далее стажировка с ветераном системы. Мы встречаемся в парке «Измайлово». Мою наставницу зовут Лиза.

- С чужой собакой гулять только на поводке. Снять можешь, лишь когда закрыл дверь в квартиру. Мы придумали специальное устройство, с которого никто не убежит. На талию - пояс с карабином, к нему цепляешь поводок. Он с узелками. Наматывать на пальцы и вокруг кисти нельзя - большой пес дернется и сломает тебе руку. А за узелки удобно держать. И наконец, страховочный ошейник. Он цепляется к основному и работает как удавка, - объясняет Лиза.

К этой части боевой амуниции у многих собачников претензии. Лиза признается, что на своего питомца никогда бы не надела такую - только шлейку, она обвязывается вокруг груди.

- Больше всего заказов в сезон отпусков. В день бывает по пять прогулок. Каждая в среднем 500 рублей. Зависит от числа собак и времени. А еще некоторые уезжают в отпуск, оставляют ключи от квартиры и просят жить с их собакой. Приезжаешь, как на работу, утром, вечером уходишь. Здесь цена уже 2000 рублей в день, - делится Лиза.

ЗВОНКИЙ ЙОРИК

Мой первый заказ - иду гулять с йоркширским терьером. Его хозяйка вынуждена таскать детей в секции и школы и беспокоится, что ее Йорик (такая кличка у животинки) страдает без внимания.

Терьер оказался голосистым. Весь час, что мы провели с ним, он тявкал не останавливаясь, даже когда присел облегчиться. Позже я узнал, что это не обязательно агрессия. Собакой, вероятно, никто не занимался, и всю гамму чувств она выражает лаем.

Кстати, с собой у меня рулон пакетов, совок и одноразовые перчатки. За подопечными надо убирать. А еще во время прогулки ты включаешь на смартфоне GPS и записываешь маршрут. Карту прогулки отправляешь хозяину.

ВИЗГИ ДЛЯ МОНИКИ

За стажировку я научился паре лайфхаков (полезных советов). Тянуть за поводок не надо - это злит животных, плюс можно повредить шею. Нужно ритмично за него дергать. Рано или поздно самый упертый пес устанет и пойдет за вами. А еще, оказывается, нужно много говорить.

В идеале - верещать голосом школьницы младших классов. Наставница убедила, что такие высокие интонации собаки воспринимают как похвалу. А низким, наоборот, надо ругать, если питомец хочет съесть что-то с земли или тащит в другую сторону.

Дальше меня ждала красотка бордер-колли Моника. Ее завела семейная пара из Медведкова.

Моника радостно выбежала во двор, добежала до парка, сделала собачьи дела и села на дорогу. Сдвинуть ее с места было невозможно.

- Ну нет, красавица, мне велено гулять с тобой час. Иначе не заплатят.

На этот случай меня тоже обучили паре приемчиков. Например, встать рядом и радостно закричать: «Побежали!»

И кинуться вперед. У собаки включится инстинкт игры. Обманка реально работает. Еще вариант - сделать вид, что вы идете в ту сторону, куда хочет собака, оббежать перед ее носом и развернуть за собой на 180 градусов. Пес, говорят, ничего не поймет.

К концу прогулки у меня посажен голос. Визжал как мог. От того бреда, что я нес, шарахались редкие пешеходы. Ну и черт с ними, зато я заработал. Позвонил в контору и попросил прислать зарплату. На карту упало 850 рублей - негусто. Но из базы попросил меня пока не удалять. Вдруг соскучусь по собакам.

НА ЗАМЕТКУ

Если случится беда

С собой у выгульщика должен быть гель-сорбент. Его нужно дать псу, если тот съел что-то опасное на прогулке. После этого собаку надо отправить к ветеринару. Однако без ведома хозяина процедуры делать запрещено, лишь консультация.

Бывают травмы. Например, собаку сбила машина. Лечение оплачивают в складчину выгульщик и контора, от которой он работает.

Иногда собаки убегают. На этот случай есть четкая инструкция: доложить начальству. Пришлют подмогу, с которой предстоит прочесывать район. Бывали случаи, когда питомец не находился. Фирма выплачивала компенсацию.

КОНКРЕТНО

«Великолепный сервис» прилагается

Есть три основные услуги.

- Догситтер - вы отдаете пса в другой дом на время своего отсутствия.

- Собачья няня - пока вы на работе, к вам домой приходит спец и выгуливает питомца, организует его досуг и уход за ним (походы к ветеринару или грумеру, то есть парикмахеру).

- Выгульщик, он же догвокер, - только прогулки.

Среди анкет догситтеров встречаются разные люди и цены. За день с чужой собакой в Москве просят от 400 до 1200 рублей. Кто-то величает себя зоопсихологом и обещает «великолепный сервис». Много молодых пенсионерок с историей в духе «мой пудель Гриша умер восемь лет назад, с тех пор я не решаюсь завести собаку, но с вашей посидеть готова».