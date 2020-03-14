2020-03-13T22:10:45+03:00
Политика

Сколько галочек будет в бюллетене по поправке в Конституцию

Об этом «Комсомолка» попыталась узнать в ЦИК
Василиса НИКОЛАЕВА
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Фото: Антон Новодережкин/ТАССФото: Антон Новодережкин/ТАСС
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На входе в здание Центризбиркома человек в защитной одежде измеряет всем входящим температуру. Сотрудники послушно подставляют лоб и бегут по своим делам. А их немало.

Как только приняли в Госдуме и Совфеде закон о всероссийском голосовании за поправку в Конституцию, так началась работа. Голосование назначено на 22 апреля 2020 года. Осталось чуть больше месяца. Что уже известно?

Член ЦИК, экс-судья Конституционного суда, один из составителей Конституции в редакции 1993 года Борис Эбзеев согласился ответить «КП» на самые распространенные вопросы про будущее голосование.

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

- Идут ли разговоры про возможный перенос голосования из-за эпидемии коронавируса?

- Нет. Ничего такого. Да это и не в нашей компетенции, если Роспотребнадзор объявит чрезвычайную ситуацию, тогда и будем говорить. Сейчас же все идет по плану. Элла Александровна (Памфилова - глава ЦИК. - Ред.) - очень внимательный руководитель, и будут предусмотрены все меры, если на 22 апреля ситуация с вирусом как-то поменяется.

- Поставят людей с термометрами на входе в участки?

- Это пока еще неизвестно. Решать будут компетентные ведомства.

ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИЯ

- Голосование пройдет на избирательных участках, они, как обычно, будут в школах и других госучреждениях. Самое главное, будет предусмотрена возможность проголосовать на любом удобном участке с помощью технологии «Мобильный избиратель», зарегистрировавшись через сайт госуслуг (если человек прописан, например, в Рязани, а живет в Москве, то, подав заявку, он сможет выбрать удобный ему участок в столице). Также за три дня до 22 апреля начнется процедура досрочного голосования для людей, не способных самостоятельно добраться до участка (пожилые, инвалиды) или сделать свой выбор с помощью цифровых участков. Высказать «за» или «против» возможность будет у всех.

«ПОПРАВКА» - В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ

- Порядок голосования еще не утвержден. Это произойдет не раньше среды, 18 марта. По закону и его, и бюллетень мы обязаны подготовить не позднее чем через 3 дня после подписания законопроекта президентом (по прогнозам, произойдет это буквально со дня на день). Сейчас идут его чтения в региональных заксобраниях, и, хотя обычно на эту процедуру уходят месяцы, в этот раз все будет быстрее.

- Вы опытный юрист, все же можно услышать ваш прогноз на этот счет?

- Да, сейчас идут обсуждения на эту тему, не у нас в ЦИК, а в обществе. Есть мнения, что надо отдельным пунктом выделить каждую главу Конституции, в которую внесены изменения. И напротив каждой - место для галочки. Но не зря законопроект президента называется «поправкА», в единственном числе. Я как конституционист и юрист считаю, что целесообразно было бы оставить место для двух галочек - «за» и «против». Возможно, так и будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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