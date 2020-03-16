Бизнес на коронавирусе: в интернете продают фейковые вакцины и футболки от COVID-19

Пока весь мир бьется над изобретением лекарства от коронавируса, в рунете уже принялись продавать готовые вакцины. Сообщества, которые предлагают сыворотку можно обнаружить во «ВКонтакте».

— Секретная вакцина, разработана в Новосибирске. Проверена на десяти зараженных, все исцелились. Цена — 1000 рублей за пачку, — гласит объявление.

Пишем владельцу группы с намерением купить. Тот просит прислать сумму на свою карту и уверяет, что посылка дойдет за неделю.

— Точно работает? — наивно интересуемся мы.

— Гарантии никакой не даю, но хуже не станет. Вы деньги уже перевели? — интересуется в ответ продавец.

Вероятно, никаких препаратов вам так и не пришлют. Или в лучшем случае получите пустышки-плацебо.

Ранее подобные объявления можно было встретить на популярной площадке интернет-торговли «Авито». Но сегодня все фейки удалены. Вот что сообщили kp.ru в пресс-службе компании:

— Мы серьезно относится к проблеме пандемии коронавируса. Стараемся не допускать на площадку товары и услуги, которые могут нести недостоверную информацию о болезни и способах ее лечения. Объявления о продаже товаров для лечения коронавируса, а также предложения, содержащие спекуляцию на этой теме, к примеру, домашние тесты, блокируются системой модерации.

Кроме вакцин, в продажу запустили мерч — то есть фирменную продукцию. В Сети можно найти футболки «Защищен от коронавируса», обереги и коллекционные монеты.

ОФИЦИАЛЬНО

Вакцины пока нет

В Роспотребнадзоре со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения сообщают:

— Несмотря на то, что в сейчас в Китае проводятся клинические испытания ряда лекарственных средств, а в мире разрабатывается более 20 вакцин для COVID-19, в настоящее время нет лицензированных вакцин или терапевтических средств. Вакцина против гриппа не эффективна против COVID-19.