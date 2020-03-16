Так и не смог забыть «прекрасную няню»: новая подруга Жигунова оказалась двойником Анастасии Заворотнюк

Личная жизнь знаменитого «гардемарина» Сергея Жигунова всегда занимала поклонников куда больше перепетий его экранных героев. Ведь реальный сюжет - крепкий брак, в одночасье рухнувший из-за служебного романа с Анастасией Заворотнюк, два года бурных отношений, мучительное покаяние и возвращение к жене - мог бы дать фору любой придуманной мелодраме. И хотя с момента этих событий прошло уже более 10 лет, судьба сделала неожиданный крюк, подарив Жигунову встречу, которая казалась уже невозможной...

Роковая страсть

С Анастасией Заворотнюк, разбившей ему сердце, актёр вот уже много лет избегает любых контактов. Даже когда «прекрасную няню» сразила страшная болезнь, и друзья-коллеги принялись выражать ей всеобщую поддержку, Жигунов не проронил ни слова. Возможно, потому что скандалы, сопровождавшие их тяжёлое расставание, одним махом перечеркнули все светлые чувства.

Говорят, когда в 2004 году никому не известная астраханская актриса Настя Заворотнюк появилась на съемочной площадке «Моей прекрасной няни», популярный Жигунов пребывал в шоке от ее манер и умений. Первое время он яростно критиковал партнершу, но спустя пару лет, играя любовь к няне Прутковской на экране, и сам не смог устоять - влюбился в Заворотнюк, как мальчишка. Их тайный роман вскоре стал явным и разрушил две семьи: 20-летний брак Жигунова с актрисой Верой Новиковой и союз Заворотнюк с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Помолвочное кольцо с 12 бриллиантами Сергей Викторович надел на палец Настеньки (именно так они называли друг друга на людях: она - подчёркнуто уважительно, он - ласкательно), ещё не дождавшись официального развода - так хотел поскорее оформить новые отношения.

Анастасия Заворотнюк на съемках "Моей прекрасной няни", 2004 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За два года романа Жигунов сделал все для любимой: выбил главные роли в фильмах «Код Апокалипсиса» и «Шекспиру и не снилось», устроил в ледовое шоу на Первый канал... Брошенный муж актрисы Стрюков тогда предупреждал соперника: «Она страшная женщина, ей нужны только деньги! И ты станешь следующей жертвой», но под этими словами актёр расписался лишь спустя несколько лет...

Из-за чего на самом деле расстались Заворотнюк и Жигунов, так до конца и не ясно. Она уверяла, что их встреча была ошибкой, и вскоре закрутила роман с фигуристом Петром Чернышевым, с которым счастлива и по сей день. «Гардемарин» же вернулся к жене и даже вновь отвёл ее в ЗАГС.

Но разрыв отношений с Настей сопровождался скандалом из-за роскошной квартиры в Ялте с видом на море. Обладательницей апартаментов Заворотнюк стала ещё в 2006 году: это жилье должно было стать ее семейным гнездышком с Жигуновым, однако после ремонта актриса взъехала туда уже с новым мужем-спортсменом. Тут же начались суды: некий тайный заявитель подал иск о неправомерности сделки, якобы жильё Заворотнюк выстроено на земле государственного санатория.

Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк на "Кинотавре", 2007 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Жигунов со своей помощницей давно строят мне козни. С их подачи мне делаются препятствия, - жаловалась тогда прессе «прекрасная няня». - Он не может претендовать на мое жилье, ведь я покупала ялтинскую недвижимость вместе с мужем Петром. Ничего Жигунов в эту квартиру не вкладывал! Знаете, сколько мне приходится работать, чтобы обеспечить себя и свою семью!

У бывшего жениха была своя правда:

- Я вкладывал личные деньги в покупку ялтинской недвижимости, которую заняла Анастасия, - уверял Жигунов. - Я могу претендовать на эту собственность, и по закону, и... по понятиям, но лично я на раздел ялтинского имущества Анастасии в суд не подавал.

Так или иначе, спорную квартиру актрисе пришлось продать. Делилась ли она вырученными деньгами с Жигуновым, неизвестно до сих пор. Сам актёр былое вспоминать не любит.

- Чувства были сильнейшие - и положительные, и отрицательные. Но эта тяжёлая история закончилась. Надеюсь, она счастлива в новых отношениях, - сухо комментирует «гардемарин» в интервью.

Незаменимая помощница

С Викторией Ворожбит, самым известным интервьюером Владивостока, Жигунов встретился в 2018 году, когда готовил свой первый фестиваль телесериалов на Сахалине «Утро Родины». Не заметить ее схожести с Заворотнюк было просто невозможно. Лицо, фигура, возраст (сколько лет Ворожбит, она скрывает; Заворотнюк же скоро исполнится 49) - Виктория оказалась похожа на актрису как сестра-близнец. И сразу сработалась с «гардемарином», который на острове исполнял почетную роль президента фестиваля. Если первое «Утро» Ворожбит провела как специалист по PR, курируя работу СМИ, то на следущий год приехала на Сахалин уже в качестве директора, которым остаётся и сегодня.

Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит на кинофестивале "Утро Родины", 2018 год. Фото: minvr.ru

- Женщина она хваткая, - рассказал kp.ru знакомый Ворожбит. - Сейчас перебралась в Москву, но долгое время работала в родном Приморье, была публичной персоной. Трудилась в крупных корпорациях, отвечала за связи с прессой, участвовала в выборной кампании местного губернатора. Потом работала с Чубайсом, благодаря чему получила нынешнюю должность в «Роснано». Но известной Ворожбит стала благодаря многочисленным интервью с випами в крупном дальневосточном СМИ, принадлежащем ее мужу Виктору Суханову. Правда, сейчас они уже не вместе...

По словам нашего источника, Ворожбит и Жигунов сработались настолько тесно, что профессиональные отношения давно переросли в личные - об этом, мол, известно всей многочисленной команде кинофестиваля. Виктория неотступно следует за своим начальником, помогая ему советом и местными связями, а главное - ограждает от неуемного внимания сахалинской прессы, которая к «Утру Родины» настроена не слишком-то дружелюбно.

vikavorozhbit Виктория Ворожбит

- Ворожбит как будто сознательно копирует внешность Заворотнюк, хотя у них итак типаж один-в-один, - говорит наш собеседник. - Видно, что на Жигунова это действует как гипноз. Их нежная «дружба» ни для кого на Сахалине не секрет, хотя оба ее не афишируют. Все ведь женаты! У Вики, например, в соцсетях стоит пометка «в браке». Но интересная деталь: если зайдёте на страницу к ее мужу, увидите надпись «разведен»...