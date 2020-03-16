Китай и Южная Корея практически победили коронавирус

Пока западные страны с ужасом подсчитывают количество смертельных случаев от коронавируса COVID-2019. А некоторые, как Швеция, и вовсе отказываются от публикаций данных по числу заболевших и умерших. Эпидемическая ситуация на Востоке меняется. И в лучшую сторону.

Китай, который стал «родиной» нового коронавируса, на прошлой неделе на протяжении пяти дней фиксировал отсутствие новых заразившихся. Однако статистику слегка подпортили выходные. В воскресенье и понедельник медики выявили 16 новых случаев заражения. Из них 4 - это жители города Ухань, откуда и началось распространение инфекции. Остальные 12 - жители Шанхая, Пекина, Гуандуна и других городов.

При этом смертность от коронавируса в Китае действительно снизилась в разы. В воскресенье скончались 14 человек, все они жители провинции Хубэй. Таким образом, число погибших, начиная с конца декабря прошлого года, в КНР достигло 3213 человек. Для сравнение - за пределами Поднебесной это число уже превышено, хотя эпидемия бушует всего около месяца.

ОПЫТ СПАСЕНИЯ

Тем временем, в Китае из больниц выписывают по 500-800 человек ежедневно! Сейчас в клиниках остаются лишь тяжелобольные пациенты. Таких насчитывается около 2,9 тысяч человек. И то их число постепенно сокращается. В провинции Хубэй и, в частности, в Ухане закрываются госпитали, развернутые на время эпидемии. Врачи, стянутые со всей страны, разъезжаются по своим провинциям.

Самое главное, китайские медики готовы делиться своим опытом борьбы с эпидемией со всем миром. Бригада из девяти китайских специалистов (в эту группу входят эпидемиологи, врачи, специализирующиеся на интенсивной терапии и плазменной терапии) отправилась в Италию, чтобы помочь взять ситуацию с распространением коронавируса. Апеннины по-прежнему лидируют по числу летальных случаев.

С собой китайские медики привезли 31 тонну медицинского оборудования (лекарства, аппараты для искусственной вентиляции легких, кардиостимуляторы). Особое место в этом списке занимает плазма крови выздоровевших пациентов. Китайские врачи использовали ее в качестве лечения инфицированных больных. Считается, что это один из оптимальных способов лечения.

ДОСТУПНЫЙ ТЕСТ

Южная Корея была второй страной в мире после Китая, где ситуация с коронавирусом была крайне тяжелая. Однако в пятницу, 13 марта, эпидемическая обстановка стала улучшаться. Число пациентов, идущих на поправку и отправленных домой, резко возросло по сравнению с числом новых заболевших.

Власти объясняют свой успех тем, что тестирование на коронавирус стало широкодоступно для местных жителей. По городам курсируют передвижные лаборатории, где любой желающий может сдать мазок на коронавирусную инфекцию. Такая мера снижает нагрузку на больницы и уменьшает риск заражения врачей и окружающих. Таких лабораторий почти 100.

Кроме того, Южная Корея пошла по пути Китая и ввела в стране жесткие ограничительные меры: закрыла все учебные заведения, перевела на дистанционную работу несколько миллионов работников, запретила проводить массовые мероприятия. Во всех зданиях были установлены тепловизоры, определяющие температуру. Под ограничения попал 51 миллион человек.

Пока в Корее насчитывается около 8 тысяч заболевших, начиная с середины января.