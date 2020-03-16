Оплата больничных на карантине по коронавирусу будет изменена

«Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине», - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник.

«Комсомолка» обратилась в Роструд, но там на момент выхода этого материала не смогли сказать, как конкретно изменится оплата больничных. Не обладали такими данными и на «Горячей линии» ведомства.

- Надеюсь, выплаты будут увеличены, - сказал «КП» депутат Госдумы Андрей Ветлужских.

Ранее он направлял в Роструд предложение увеличить пособие по временной нетрудоспособности для тех, кто находится на карантине, но в ведомстве, по его словам, ответили, что для этого нет оснований в законодательстве. Сейчас, похоже, основания появились.

- Карантин, по сути, - это простой не по вине работника и не по вине работодателя, - пояснил Ветлужских, много лет отработавший в профсоюзной системе. - А простой оплачивается не ниже 2/3 от заработка независимо от стажа. По карантину, как и по больничному, работники со стажем до 5 лет получают только 60%. Выходит, им недоплачивают почти 7% - это тысячи рублей. Вот я и предлагал уравнять эти две формы выплат, подняв минимальный уровень оплаты по карантину до 2/3 от заработка. Тогда в Роструде скептически к этому отнеслись…

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Но зачастую люди, прилетевшие из потенциально опасных мест не садятся на карантин, а идут в офисы и на предприятия, опасаясь потерять в доходах и надеясь на авось. В отличие, кстати, от спецкора «Комсомолки» Дарьи Асламовой, которая по собственной инициативе отсидела на карантине.

- Если государство хочет мотивировать человека к тому, чтобы он сидел дома и не ходил на работу, не подвергал риску других, то конечно, в идеале он не должен терять в деньгах, - говорит Ветлужских. - Или выплаты должны составлять не менее 80% от заработка.

КАК СЕЙЧАС ОПЛАЧИВАЕТСЯ КАРАНТИН И БОЛЬНИЧНЫЙ

Стаж, лет Доля от заработка,%

До 5 60

5-8 80

свыше 8 — 100

Максимальная выплата - 2301,37 руб. в день.