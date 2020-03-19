Миллион квадратных метров - под расселение

Переселение из аварийного жилья - одна из самых успешных федеральных программ в новейшей истории России. С 2008 по 2018 год более

1 млн человек переехало из аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года. Но это не значит, что бараков и трущоб в стране не осталось… Поэтому в начале 2019 года работа над проблемой продолжилась - заработал федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», который стал частью национального проекта «Жилье и городская среда». Оператором программы, как и раньше, выступает Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Цель - три миллиона

В феврале министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев доложил Президенту РФ Владимиру Путину, что план по расселению в 2019 году 140 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда был перевыполнен практически в шесть раз, и подчеркнул, что на 2020 год предусмотрено расселить 1 млн. кв. м аварийного жилья.

Новая программа переселения из аварийного жилья оплачивается из нескольких источников. К 1 января 2020 года с финансовой поддержкой Фонда ЖКХ в новые квартиры переехали 40,58 тыс. человек из аварийного жилья площадью 663,03 тыс. кв. м, что в 4,7 больше запланированного. Кроме того, в течение 2019 года на территории 41 региона региональные власти запустили местные программы по расселению аварийного жилья и в прошлом году переселили 17,2 тыс. человек из 283,7 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда. Таким образом, всего в 2019 году всего было расселено 946,74 тыс. кв. м аварийной недвижимости, переселено 57,82 тыс. человек.

Но с каждым годом планка нацпроекта будет повышаться. В 2020 году нужно расселить уже 1 млн кв. м аварийного жилья, а с 2023 года выйти на ежегодное расселение 3 млн кв. м, при этом расселяя в 1,3 раза больше, чем признаваемое таковым.

Особое внимание руководства страны к исполнению нацпроектов заставляет регионы и муниципалитеты наращивать темпы выполнения программы.

Статистика на 1 марта 2020 года показала, что в целом с учетом перевыполнения в 2019 году план по расселению аварийного жилья 2020 года выполнен на 65,9% по людям, на 58,1% по метражу, а 16 регионов РФ уже достигли целевого показателя этого года (Воронежская, Костромская, Курская, Московская, Ростовская, Тюменская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская области, города Санкт-Петербург и Севастополь, Алтайский и Краснодарский края, Республика Башкортостан, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа).

По плану на 2020 год предусмотрено переселить из аварийного жилья 54,6 тыс. человек. На 1 марта уже переселено 3,58 тыс. человек из 59,03 тыс. кв. м аварийного жилья. Кроме того, уже в начале этого года в шести регионах успели дополнительно переселить по собственным программам 2,26 тыс. человек из 36,75 тыс. кв. м аварийного жилья.

В ТЕМУ

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев: «План 2019 года перевыполнен в шесть раз».

Придется ускориться

Регионами взят хороший старт. Главная задача на сегодня - сохранить и увеличить темпы расселения аварийного жилья.

- Набранные темпы расселения аварийного жилья в стране позволили кратно превысить показатели 2019 года, что было отмечено Президентом нашей страны Владимиром Путиным, - сообщил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. - Уже с 2020 года показатели национального проекта увеличиваются, и главная задача для нас сейчас - оказать необходимую помощь регионам по сохранению набранных темпов. Мы ставим для себя амбициозные планы по расселению в текущем году 1,5 млн кв. м аварийного жилья.

Между тем по всей стране регулярно вручают ключи от новых квартир людям, проживавшим в аварийных домах. Только за первые два месяца текущего года состоялись торжественные новоселья в более чем 15 регионах.

Например, в середине февраля в городе Кызыле Республики Тыва сдали в эксплуатацию сразу шесть многоквартирных домов.

- Сюда заселятся 515 человек из 31 аварийного дома, которые пойдут под снос. Большое событие! По программе переселения мы построили жилье для 3500 человек. А тут год только начался, а уже полтысячи земляков получили ключи от квартир. Поздравляю 159 семей-новоселов! - рассказал глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол на встрече с новоселами.

На покупку квартир в новостройках по улице Иркутской из средств Фонда ЖКХ было направлено 89,46 млн рублей, из регионального бюджета - 163,08 млн рублей.

ДОСЛОВНО

Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ РФ:

- За каждой из цифр национального проекта «Жилье и городская среда» стоят живые люди. Итоги 2019 года - это около 17 тысяч переселенных семей из аварийного жилищного фонда.

В 2020 году в Ленске 51 семья уже переехала в новые квартиры из аварийного жилья. Глава города Александр Хорунов вручает ключи новоселам. Фото: gorodlensk.ru

Сокращение с 2023 года

А на днях торжественная церемония вручения ключей новоселам прошла в городе Ленске Республики Саха (Якутия). Новые квартиры по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы» получила 51 семья. По информации администрации города Ленска, заключено 6 контрактов на приобретение 77 квартир в двух домах по улице Орджоникидзе.

- Ленск - самый большой участник программы переселения, у нас в городе 220 аварийных домов

площадью 123 тыс. кв. м, - отметил глава города Ленска Александр Хорунов. - На сегодня практически весь деревянный жилой фонд является непригодным для проживания. Администрацией города была проделана огромная работа, мы попали в эту программу. И сегодня я с большой радостью могу сказать, что мы переселяем вас из аварийных домов. Построенные объекты теплые, с горячим водоснабжением, центральной канализацией.

Отметим, в Якутии самый большой объем аварийного жилья в стране. До 1 сентября 2025 года необходимо переселить больше 61 тыс. человек из 3630 аварийных домов общей

площадью 1,16 млн кв. м, признанных таковыми до 1 января 2017 года. На эти цели из Фонда ЖКХ потребуется почти 80 млрд рублей.

Всего в стране рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», который входит в национальный проект «Жилье и городская среда», в период 2019 - 2025 годы планируется переселить более 660 тысяч граждан из аварийного жилья площадью почти 12 млн кв. м. На расселение аварийного жилья планируется направить более 500 млрд рублей, из которых 432 млрд рублей - деньги федерального бюджета. Национальным проектом предусмотрено, что устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда будет обеспечено уже с 2023 года.

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