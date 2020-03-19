Брюс Уиллис: трудяга с чеширской улыбкой

Секрет успеха Брюса Уиллиса – конечно, его работоспособность. Он снимался чаще, чем другие голливудские звезды его уровня, типа Тома Круза или Арнольда Шварценеггера. Три фильма в год – для него норма, пять – тоже в порядке вещей. И при таком раскладе неважно, что половина его картин проваливалась (а то и вообще не доходила до кинопроката): все равно каждый год Уиллис появлялся в фильме, о котором все говорили. На каждый провал, коммерческий или творческий (вроде «Гудзонского ястреба» или «Костров тщеславия») у него приходилось по «Криминальному чтиву» или «Шестому чувству».

Его коронное амплуа, конечно, спасатель. Много раз он спасал на экране заложников – первые и лучшие «Крепкие орешки» именно про это. А еще помогал ребенку-аутисту в «Восходе Меркурия», планете Земля в «Армагеддоне» и «Пятом элементе», свидетелю, на которого открыли охоту коррумпированные копы, в «16 кварталах»… Есть в Брюсе Уиллисе что-то утешительное: всем кажется, что если случится что-то плохое, именно такой должен прийти и всех выручить. Вот и в следующем своем фильме, фантастическом триллере «Антижизнь», он будет спасать немногих уцелевших после катастрофы на Земле людей от злобного инопланетянина. Брюс, конечно, никогда не отказывал себе и в удовольствии сыграть киллера, но даже киллеры у него часто выходили обаятельными. Трудно сопротивляться его чеширской улыбке.

Есть в Брюсе Уиллисе что-то утешительное: всем кажется, что если случится что-то плохое, именно такой должен прийти и всех выручитьФото: GLOBAL LOOK PRESS

ПАПА – СВАРЩИК И МАМА-НЕМКА

Брюс Уиллис появился на свет в ФРГ: его отец Дэвид, служивший на американской военной базе, повстречал симпатичную немку по имени Марлен и женился на ней. Впрочем, в Германии супруги жили не так уж долго – переехали в США, когда Брюсу было два года. Семья была самой обычной: папа – сварщик, мама работает в банке. Ничто не предвещало, что ребенок захочет стать артистом. Но Брюс, когда подрос, записался в актерский кружок (выступления на сцене, кстати, помогли ему победить заикание).

Но путь к успеху был довольно долгим: молодому Брюсу пришлось поработать и частным детективом, и охранником. Когда он уже окончательно решил стать актером, ему никто не хотел давать роли: чтобы заработать на жизнь, приходилось подрабатывать в баре с поэтическим названием «Камикадзе». Повезло только в 1984-м, когда Уиллису было под тридцать, на кастинге к сериалу «Детективное агентство «Лунный свет». На пробах Брюс был последним из 3000 актеров, которых отсмотрели. И именно его чудесным образом утвердили (хотя и канал ABC, и актриса Сибил Шеперд настаивали, чтобы эту роль играл тогда более известный – а ныне почти забытый – актер Харли Вентон).

Секрет успеха Брюса Уиллиса – конечно, его работоспособностьФото: GLOBAL LOOK PRESS

Для Шеперд, главной звезды сериала, он так и остался самым выдающимся достижением в карьере. А вот Уиллиса вскоре начали приглашать в кинофильмы, поначалу – в комедии вроде «Свидания вслепую». Никто не ожидал его превращения в героя боевика. Но Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне отказались играть в фильме «Крепкий орешек», и продюсеры рискнули обратиться к Уиллису: предположили, что тот сумеет «привнести в роль теплоту и юмор». Проба удалась, и вскоре Брюс, наряду с Арнольдом и Слаем, стал главной голливудской экшн-звездой.

Для Шеперд, главной звезды сериала, он так и остался самым выдающимся достижением в карьере. А вот Уиллиса вскоре начали приглашать в кинофильмыФото: GLOBAL LOOK PRESS

ХОТЕЛ СДЕЛАТЬ ИЗ ДЕМИ МУР ДОМОХОЗЯЙКУ

Конечно, главный роман в жизни Уиллиса – роман с Деми Мур. Они познакомились в 1987 году на премьере фильма «Слежка», в котором главную роль играл бывший жених Деми, Эмилио Эстевес (она его бросила, когда узнала, что он не просто ей изменял, но за время их романа успел стать отцом двоих детей на стороне). Несмотря ни на что, на премьеру Деми пришла, встретила там Брюса… и через четыре месяца вышла за него замуж.

Как и почти все знаменитые голливудские пары, эта в конце концов распалась. В браке Брюс и Деми провели 12 лет, произведя на свет трех дочек со странными именами Румер, Скаут и Талулла. После развода супруги не рассорились, а сохранили самые теплые отношения: когда у Деми Мур начались отношения с Эштоном Кучером, Уиллис подружился с ее новым милым другом!

Конечно, главный роман в жизни Уиллиса – роман с Деми МурФото: EAST NEWS

Правда, с Кучером Деми потом тоже разошлась, и в недавней книге мемуаров вспомнила его недобрым словом: мол, он принуждал ее к сексу втроем, нередко изменял и вообще был поглощен только самим собой. Кучеру это очень не понравилось. Деми опасалась, что и Брюс рассердится на нее за те места в книге, где говорится об их совместной жизни. Она там рассказала, например, что после рождения первой девочки Уиллис хотел, чтобы Деми забросила карьеру и посвятила себя воспитанию ребенка: считал, что нельзя быть хорошей матерью, когда то и дело летаешь на съемки. Деми удалось его переубедить. Но супруги периодически ссорились – и однажды Брюс ей заявил, что не уверен, что вообще хочет быть женатым! «Думаю, мы оба гораздо больше заботились о наших детях, чем о нашем браке», писала актриса. К ее удивлению, после публикации воспоминаний Брюс позвонил ей и сказал, что ужасно ею гордится. «Я не плакса», - говорила потом Деми, - «но я расчувствовалась: его поддержка так много, так много для меня значила!»

Ну, а Уиллис, похоже, нашел свое счастье со второй женой, Эммой Хеминг. Он в браке с ней уже больше десяти лет, и она родила ему еще двух дочек.

Уиллис, похоже, нашел свое счастье со второй женой, Эммой ХемингФото: GLOBAL LOOK PRESS

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ ОБ УИЛЛИСЕ

Он часто возглавлял список голливудских звезд, дающих самые щедрые чаевые официантам. Все потому, что сам в юности работал официантом и барменом.

Трижды официально зарекался играть в жестоких боевиках, где ему надо было спасать мир: в 1997 году, в 2001-м (после трагедии 11 сентября) и в 2013-м.

Был самым первым известным актером, «сыгравшим» в видеоигре. Это было в 1998 году, игра называлась «Апокалипсис»: Уиллис озвучил героя, которому были приданы его черты и манеры.

Среди его лучших друзей – Джулия Робертс. Уиллис был единственным знаменитым человеком, которого Джулия пригласила на свою свадьбу с оператором Дэнни Модером. Еще он дружит с Уиллом Смитом, и говорит, что именно его поддержка помогла ему пережить развод с Деми Мур.

Ему предлагали сыграть в фильме «Привидение», но он счел сюжет, в котором погибший герой в виде призрака возвращается к Деми Мур, сомнительным, и решил, что эта роль не пойдет на пользу его карьере. Так роль досталась Патрику Суэйзи. Были, наоборот, хорошие роли, которые сами от него «уплыли»: Уиллиса не взяли сначала в «Терминатора» (хотя Джеймс Кэмерон подумывал предложить ему роль Кайла Риза), а потом в «Красоту по-американски» (ему предпочли Кевина Спейси).

Его любят во Франции – 15 лет назад ему там вручили орден Почетного легиона. Он произнес благодарственную речь на французском.

Его состояние на сегодняшний день – около 200 миллионов долларов.

ДЕСЯТЬ ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ

«Крепкий орешек» (1988)

«Последний бойскаут» (1991)

«Смерть ей к лицу» (1992)

«Криминальное чтиво» (1994)

«12 обезьян» (1995)

«Пятый элемент» (1997)

«Армагеддон» (1998)

«Шестое чувство» (1999)

«Неузявимый» (2000)

«Город грехов» (2005)