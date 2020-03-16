Мир под коронавирусом: Барселона стала городом-призраком, зато в Таиланде даже маски в аптеках есть

ИТАЛИЯ: Всем сидеть, кроме собачников!

Апеннинский полуостров — одна из главных эпидемзон коронавируса в Европе, умерших — больше тысячи. Итальянцев посадили на домашний карантин, дороги между некоторыми регионами страны блокированы. Формально пребывание дома — не приказ, а просто рекомендация. Но были случаи, когда полиция на улицах докапывалась до праздношатающихся и влепляла штраф. Например, за неповиновение представителю власти.

Итальянцев посадили на домашний карантин, дороги между некоторыми регионами страны блокированы.Фото: REUTERS

В числе уважительных причин покидания дома — выгул собак. «Если вам надо срочно выйти, готовы сдать своего питомца за 10 евро в час», — пишут итальянцы в соцсетях. Пока что в шутку. Но с течением карантина, по-видимому, цена аренды будет лишь увеличиваться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766364" frameborder="0"></iframe> Сотни итальянцев участвуют в общенациональном флешмобе против коронавируса.Итальянцы, оказавшиеся на карантине в собственных домах и квартирах, присоединились к трогательному общенациональному музыкальному флешмобу.

Зато итальянцы сохраняют оптимизм. Соцсети облетел ролик, как вечером по одному из опустевших городов на севере страны разносится молитвенное пение: каждый возносит религиозный гимн из своей квартиры, и вместе получается не хуже, чем на мессе в соборе.

В США скупают воду, туалетную бумагу и почему-то бумажные полотенца.Фото: REUTERS

США: Останетесь без кроссовок

В Штатах ситуация с эпидемией тяжёлая — как утверждают местные конспирологи, якобы из-за того, что здесь огромная китайская диаспора (загадочный вирус, как известно, разразился именно в Поднебесной). Соответственно, и карантинные меры жёсткие.

Например, фирма Nike и ряд других производителей одежды закрывают все магазины. Пока что — только до 27 марта. По официальной версии — «чтобы скопление людей не разносило вирус». По мнению злых языков — из-за того, что всё их текстильное производство находится как раз в Китае, сообщение с которым прервано из всё той же эпидемии.

Биржевые котировки упали на 18%, так что «чума-2020» может похоронить надежды Трампа на переизбрание, ведь экономические успехи страны — один из главных его козырей. До недавнего времени. Но теперь падение ВВП может составить до 5%. На спасение экономики планируют потратить $700 млрд — их просто напечатает Федеральная резервная система (американский аналог Центробанка). Противники Трампа в президентской гонке, например, демократ-социалист Берни Сандерс, требуют разобраться с коронавирусом радикально — национализировать систему здравоохранения и обеспечить всем больным бесплатное лечение. За чей счёт — не понятно, но такие посулы точно найдут отклик в сердцах избирателей.

Многие из них действительно охвачены паникой. По соцсетям циркулируют видео: очередь в один из американских гипермаркетов начинаются на улице и тянется на километр (это не метафора — проход оператора вдоль неё занял несколько минут). Скупают воду, туалетную бумагу и почему-то бумажные полотенца. С учётом очередей — поход в гипермаркет может занять весь день.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766565" frameborder="0"></iframe> Режим ЧС введён в Валенсии и Мадриде.Военные патрулируют испанские города

В Испании и Каталонии введён режим ЧП, люди должны сидеть дома, ходить можно только в банки, на работу, в магазины.Фото: REUTERS

ПИРЕНЕЙСКИЙ ПОЛУСТРОВ: Долой иностранцев!

В Испании и Каталонии введён режим ЧП, люди должны сидеть дома, ходить можно только в банки, на работу, в магазины. В последних, по словам местных, «все молча и с понурыми лицами стоят в очередях, покупают туалетную бумагу (почему именно её — не понятно)». Беспокоиться есть отчего: коронавирус обнаружен даже у жены премьер-министра в Мадриде. Зато сам глава правительства, кажется, здоров.

Людям дают рекомендации: обувь по возвращению с улицы оставлять за дверями. Собакам после выгула дезинфицировать лапы и морды. Все частные лица и компании, имеющие санитарные материалы (лекарства или те же маски) в оптовых количествах, в течение 48 часов обязаны сдать их государству.

— Барселона превратилась в город-призрак, на улицах только армия и полиция, — говорят нам знакомые каталонцы.

В соседнем княжестве Андорра покусились на святое — запретили продавать иностранцам выпивку и сигареты. Они в этом карликовом государстве, не состоящем в ЕС, стоят дешевле, поэтому жители Франции и Испании частенько заезжали сюда — затариваться пороком. Что приносило Андорре солидную прибавку в бюджет. Теперь же, по мнению местных властей, меньше приезжих — меньше опасности распространения вируса.

Во Франции ходят слухи, что со вторника-среды вообще всем велят сидеть домаФото: REUTERS

ФРАНЦИЯ: тест на коронавирус делают уже не всем

— Ещё в воскресенье особой паники не было, стояла чудесная погода, люди ходили в парки, катались на аттракционах. А уже в понедельник все парки закрыли. Рестораны и кафе бездействуют, работают только продмаги. Ходят слухи, что со вторника-среды вообще всем велят сидеть дома — люди бросились по магазинам, сметают всё. Теперь полки совершенно пустые, кто может — уезжает из больших городов в глубинку, ведь на дорогах, как в Италии, могут ввести блокаду, — рассказала «Комсомолке» Надя Пятигорская, наша соотечественница, работающая врачом в Париже. — Сейчас в магазинах контролируют количество людей, которые заходят, чтобы не создавать скопления. Возможно, в ближайшие дни, если карантинные меры усилят, к охране гипермаркетов подключатся армия и полиция.

— В больницах отменили все консультации и несрочные операции, кроме онкологии. Тест на коронавирус делают только в тяжёлый случаях, — продолжает девушка. — Если у тебя только температура и кашель — просто говорят: сиди дома. Ведь количество тестов, как и врачей, ограничено. Реанимационные отделения полны уже сейчас, хотя очевидно, что пик эпидемии ещё не наступил.

В Латвии выборы в Рижскую городскую думу переносятся с апреля на август.Фото: REUTERS

ЛАТВИЯ: Официанты в медперчатках

Поезда и балтийские паромы остановлены. В пятницу, 13-го, власти сообщили, со следующего дня все массовые мероприятия отменяются. В ресторанах подают ложки-вилки в разовых упаковках, везде дезинфекторы. В перчатках — не только повара, но и официанты. Кое-где за частью столиков запрещено сидеть — расстояние между людьми должны быть не менее метра.

Гречки вообще нет, макароны и дешёвые крупы сметены, остались только те, что дороже двух евро. В магазинах — от покупателей требуют не приближаться ближе чем на два метра. Выборы в Рижскую городскую думу переносятся с апреля на август. Зато для людей — налоговые каникулы. Если задолжал государству — можешь заплатить позже.

В Таиланде о блокаде словно не слышали, очень много русских и французов и продолжает прибывать каждый день.Фото: REUTERS

ТАИЛАНД: навариваемся на геле

Зато на любимом многими курорте — всё спокойно. «На островах у побережья Таиланда даже работают ночные рынки, — рассказывает один из россиян, недавно побывавший в Тае. — Маски в аптеках есть, хоть и не везде, да и цена — 300-500 руб. на наши деньги. Гель для дезинфекции тоже имеется — и тоже за баснословные деньги: 1000 руб. за пол-литра. Маски носят в основном тайцы, европейцы их почему-то игнорируют. О блокаде здесь словно не слышали, очень много русских и французов и продолжает прибывать каждый день. На входах в супермаркеты и другие публичные места меряют температуру бесконтактными градусниками, везде стоят дезинфекторы. Паники нет».

Афины, вагон метро. Даже человек в маске, не говоря уже о тех, кто чихает и кашляет, вызывает нервозность.Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

США хотят переманить немецкого разработчика вакцины от коронавируса

Это вызвало в ФРГ очередной антиамериканский скандал

Долгое время краеугольным камнем Запада была атлантическая солидарность: мол, мы вместе противостоим внешним угрозам (прежде всего — мифической «кремлёвской агрессии»). Но последние годы в некогда монолитном блоке — всё больше трещин.

Германская медицинская фирма CureVac ведет поиски вакцины от коронавируса, обещая представить пробную версию уже к июню-июлю. В 2015-18 годах она получала деньги от Фонда Билла и Мелинды Гейтс (семьи известного американского миллиардера) на создание лекарств от гриппа и других опасных болезней. А теперь США, похоже, не прочь переманить CureVac вместе со всеми разработками к себе. По всем прогнозам, пик пандемии ещё впереди, и первый, кто получит чудо-лекарство, сможет озолотиться.

Зато правительство ФРГ от перспективы «переезда вакцины» не в восторге:

— Мы крайне заинтересованы производить данное лекарство в Германии и Европе. Это вопрос национальной и общеевропейской безопасности, — заявляет немецкое Министерство экономического развития.

На официальном уровне представители Штатов, включая их посла в ФРГ Ричарда Гренелла, планы такого «медицинского рейдерства» отрицают. При этом на сайте CureVac сказано, что за март месяц руководство фирмы успело встретиться с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом, а также членами рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом. На чай заглянули, должно быть.