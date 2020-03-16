2020-03-16T18:04:46+03:00
Политика

Русский народ, Бог и президентские сроки: КС признал законными поправки в Конституцию

Заключение окончательно и обжалованию не подлежит
Роман ГОЛОВАНОВ
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Поправки касаются семьи, Бога и языкаПоправки касаются семьи, Бога и языкаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сразу после голосований в Госдуме и Совфеде поправки в Основной закон страны легли на стол Конституционного суда. Там изменения в Конституции признали законными.

Теперь президент должен назначить общероссийское голосование по тексту поправок. В своем указе глава государства сформулирует вынесенный на голосование вопрос и назначит дату. Голосовать смогут все россияне старше 18, кроме недееспособных и заключенных. 22 апреля будет объявлен нерабочим и оплачиваемым днем.

«КП» посмотрела, какое заключение дал Конституционный суд самым резонансным поправкам.

СЕМЬЯ — СОЮЗ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ

«Одно из предназначений семьи – рождение и воспитание детей <...>Это не означает, что предлагаемое положение о браке как союзе мужчины и женщины снимает с государства конституционные обязанности не допускать произвольного вторжения в сферу частной жизни, принимать меры, направленные на исключение возможных ущемлений прав и законных интересов лиц по мотиву их сексуальной ориентации.

БУДЕТ БОГ

«Включение в текст Конституции Российской Федерации указания на веру в Бога, переданную народу России предками (статья 671, часть 2), не означает отказа от светского характера Российского государства».

ПРОДЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ СРОКОВ

«Возможность занимать должность Президента Российской Федерации больше двух сроков подряд возникнет только в случае, если получит поддержку в результате волеизъявления народа Российской Федерации».

РУССКИЕ И РУССКИЙ ЯЗЫК

«Положение о русском языке как языке государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации, основано на объективном признании роли русского народа в образовании российской государственности, продолжателем которой является Российская Федерация. Оно не умаляет достоинства других народов, не может рассматриваться как несовместимое с положениями о равенстве прав и свобод человека и гражданина вне зависимости от национальности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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