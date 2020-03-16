2020-03-16T18:29:15+03:00
Спорт

Леонид Федун: Зарплату футболистам платим, доходов никаких

В понедельник владелец «Спартака» заявил, что футбольный сезон пора завершать, а медали распределить по нынешней таблице [видео]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Леонид ФедунЛеонид ФедунФото: GLOBAL LOOK PRESS
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- Леонид Арнольдович, вы сказали, что надо досрочно завершить чемпионат России. Других вариантов вы не видите?

- Я не знаю, что делать, поскольку, по всем прикидкам, мы все равно не доиграем. Пока приостановить и дальше смотреть, какая будет ситуация. А дальше увидим, что будет.

- Вы имеете в виду, как будет ситуация с коронавирусом?

- Да, потому что те прогнозы, которые я видел, говорят о том, что это продлится, как минимум, до середины лета, а то и до осени.

- Ну, ясно. А футболистам что делать? Они ж не могут просто так сидеть.

- А вот я тоже не знаю. Это вопрос – что футболистам делать? Зарплату мы им платим, доходов никаких.

- Ну, надо подумать. Вы ж привыкли с болельщиками советоваться.

- А при чем тут болельщики? Тут болельщики ничего не решают, болельщики, как и мы, пострадавшая сторона.

- То есть, давайте вместе тогда подумаем, что делать. Тренироваться все равно ж надо.

Турнирная таблица чемпионата России по футболу после 22-го тура. Она может стать итоговой

1. Зенит 22 50

2. Локомотив 22 41

3 Краснодар 22 41

4. Ростов 22 38

5. ЦСКА 22 36

6. Динамо 22 30

7. Арсенал 22 28

8. Спартак 22 28

9. Уфа 22 27

10. Урал 22 25

11. Сочи 22 24

12. Оренбург 22 23

13. Рубин 22 23

14. Кр. Советов 21 22

15. Тамбов 21 22

16. Ахмат 22 20

Леонид Федун, владелец «Спартака»: «Чемпионат России - по всем прикидкам - мы все равно не доиграем. Поэтому предлагаю его завершить досрочно».Александр ГАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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