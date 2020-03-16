Роспотребнадзор напоминает: Вымыл руки - помой и телефон!

Современный человек практически не расстается с мобильным. Многие из нас даже в туалет его с собой берут! Неудивительно, что корпус смартфона кишмя кишит всяческими зловредами. Вот мы схватились за поручень в метро, и тут же начали скроллить соцсети. А кто до нас брался за поручень, какие бациллы и вирусы остались на нем, а теперь перешли на экран смартфона?

Руки-то многие из нас моют после возвращения с улицы. А толку, если достать телефон и нацеплять вирусов и бактерий с него?

В общем, Роспотребнадзор напоминает, что мобильные телефоны тоже нужно дезинфицировать. Тем более, что:

- мы нередко берем его нечистыми руками;

- подносим к лицу, а часто - даже ко рту (особенно те, что наговаривают голосовые сообщения);

- носим их в туалет - рассадник всевозможной инфекции.

Коронавирусную инфекцию COVID-19 тоже можно подхватить через грязный экран смартфона. Поэтому его необходимо регулярно чистить!

1. Обязательно мойте руки с мылом не менее 20 секунд после посещения общественных мест и туалета. Желательно воспользоваться после этого антисептическими салфетками, гелями, спреями и т. п.

2. Вымыли руки - протрите смартфон! Теми же влажными салфетками с антисептиком. Если есть чехол типа «книжка», его нужно снимать и регулярно протирать санитайзерами или спиртовыми лосьонами отдельно. А лучше на это время отказаться от него - слишком сложно оказывается поддерживать чистоту.

Лучше всего с вирусами гриппа и ОРВИ, а также и с коронавирусами борются салфетки, гели и спреи на основе спирта. Популярный недорогой антисептик хлоргексидин рассчитан скорее против вредных бактерий. Но в крайнем случае подойдет и он - все лучше, чем ничего.

3. Даже если вы никуда не выходили и в туалет телефон не носите, протирайте смартфон ежевечерне - после окончания рабочего дня.