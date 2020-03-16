Мигранты перестали бежать в Италию, но оживились уличные грабители

ПОМОЛИМСЯ УЖЕ, ЧТО ЛИ!

Разудалые флешмобы захватили Италию. Газета Ла Репубблика даже новую рубрику основала - «Италия у окна». В ней рассказывается о том, какие еще акции и когда пройдут, во сколько выходить на балкон и что делать. Видео да фотографии с прошедших флешмобов. Премьер-министр Конте сказал, что очень расстроган таким проявлением итальянцев и просит продолжать петь гимн в 6 вечера. Везде подчеркивается, что это итальянский способ справиться со страхом. Потому что страха действительно много. А часть итальянцев справедливо считают песни и концерты из окон пиром во время чумы. Количество заболевших спустя сутки перевалило за 20 тысяч, умерших почти 2 тысячи, в госпиталях по-прежнему коллапс. Старики, подхватившие вирус, умирают в сознании, постепенно задыхаясь, и не могут даже попрощаться с родными, детьми, внуками. Запрещено контактировать, чтобы не передать заразу. Они просят медсестер звонить по телефону и слушают по громкой связи молчание и слезы друг друга, слова любви. Это дикая невыносимость от того, что невозможно обнять родного умирающего отца или мать. Умирающие родители не могут сжать в последний раз своей морщинистой рукой руки детей, внуков. И это то, что на самом деле скрывается за безумным якобы весельем на балконах.

Разудалые флешмобы захватили Италию.Фото: REUTERS

В воскресенье Папа Римский открыл свое традиционное окно для воскресного Анжелуса на абсолютно пустую площадь. Конечно, велась запись, и его выступление видели по всей Италии. Он благословил пустую площадь. Такого никогда еще не было. А потом без всякого объявления пошел пешком, без маски, с охранниками на почтительном расстоянии по обнаженным улицам Рима, где ни души. Он молился о завершении пандемии в мире.

Католические храмы сейчас открыты, в некоторых службы проводятся в радиоформате. А то итальянцы уже давно стали возмущаться, что как же так, храмы закрыты, а табаккерии, где продают прессу, сигареты и азартные игры, даже не подумали закрывать. С воскресенья в храмах Италии также открыли мощи святых для поклонения. И стали раздавать специальную молитву, которую читают во время эпидемий. Обычно у католиков святыни строго охраняются, закрыты в специальных помещениях, за картинами, в сейфах. Их обычно открывают раз в год в день всех святых. Или же в тяжелые времена, вроде войны, кризиса или повальной болезни.

В воскресенье Папа Римский открыл свое традиционное окно для воскресного Анжелуса на абсолютно пустую площадь.Фото: REUTERS

Это, конечно, спровоцировало новый флешмоб — в понедельник в 10 утра все верующие должны встать у окна или на балконе и все вместе помолиться.

И СТАЛИ ПРОЗРАЧНЫМИ ВОДЫ ВЕНЕЦИИ...

Жизнь переместилась в соцсети. Вот постят шутку, мол, сдам собаку на прогулку, всего 10 евро за три круга по району. Или мужики делают фото — сидит в машине, в маске и с объявлением в руках, мол, остаток карантина проведу в машине, а то с моей женой больше не выдерживаю.

В пятницу 13-го отменили поезда по Италии. Многие авиакомпании полностью прекратили авиасообщение, все рейсы прекращены. Сбылась заветная мечта Греты Тунберг — никто никуда не летает, не ездит, сидят по домам. Сообщают, что в Венеции вода в каналах стала прозрачная, аж дно теперь видно.

Сдерживать по домам самое общительное население земли удается за счет жесткого поведения полиции.Фото: REUTERS

Сдерживать по домам самое общительное население земли удается за счет жесткого поведения полиции. Штрафуют, да как! Обычно итальянские полицейские — самые миролюбивые. А тут им как будто озверин вкололи. Причем, полицейских не хватает, объявлены конкурсы на замещение трех с половиной тысяч вакантных мест. Больше 150 тысяч человек взято на карандаш, с пометкой о нарушении, а семь тысяч оштрафовано за нарушение карантинного режима. На юге Италии обещают штрафовать тех, кто вернулся домой с севера и не сообщил об этом в санитарную службу. Потому что пока главный очаг эпидемии все-таки на севере, на юге ожидают вспышку в середине апреля.

Из-за усиленных проверок наступили тяжелые времена для нелегалов. Раньше к ним относились спустя рукава, и все эти нелегальные сиделки-няньки-уборщицы чувствовали себя вполне безопасно в Италии. А теперь, когда у всех проверяют документы, передвигаться им стало тяжело. Их фиксируют, штрафуют, заводят дела. При том, что многие потеряли работу.

Своеобразный плюс от эпидемии — африканские беженцы с начала марта перестали массово «тонуть» у берегов Италии, больше никто не высаживается. В январе-феврале еще приезжали сотнями, а в марте — как корова языком — ни одного.

ПРОСЫПАЮТСЯ ГРАБИТЕЛИ

Еще вначале был плюс карантина в том, что сильно снизилось количество квартирных краж и ограблений на улицах. Но ворам тоже нужно на что-то жить. Они стали придумывать новые сценарии. Буквально в соседнем городке появилась группа товарищей, которые звонят в дверь, одетые как полицеские, виджили или волонтеры, в медицинской маске, в очках, просят открыть, представляются официально. В других городах сообщалось, что приходили одетыми в костюм химзащиты, когда лицо полностью закрыто. А звонят, конечно, в квартиры одиноким или старым, это же легко вычислить. Возле каждого квартирного звонка у итальянцев обычно весь список жителей квартиры. Заходят, заговарвиают зубы, дают по голове, квартиру обчищают.

В больших городах участились кражи на улицах. Человек же выходит в супермаркет или подышать воздухом один, он идет по пустой улице, и вору легко вырвать сумочку у девушки, приставить нож и забрать кошелек, часы у мужчины, и убежать. Никого нет! А патруль где-то в другом месте патрулирует, штрафы за посещения неправильного супермаркета выписывает. Правда, с этими патрулями даже чудом поймали одного мафиози из ОПГ «ндрагетта», которого давно искали. Хоть что-то хорошее.

Сообщают, что в Венеции вода в каналах стала прозрачная, аж дно теперь видно.Фото: REUTERS

В выходные позвонил наш друг — маркиз из Генуи, живущий со своей семьей в собственном средневековом замке. Он в отчаянии!!! Для него вирус и карантин стали хуже мародеров. Отменены все свадьбы, которые были запланированы на эту весну в его замке. Все туристы, которые должны были приехать, конечно, тоже отменили бронь. На что содержать замок, совершенно неясно. А он требует постоянных вложений, ремонты, налоги, то крепостная стена потрескается, надо реставрировать, то столетний дуб от ветра упадет, тоже расходы. Даже с этими свадьбами-туристами, плюс производство и продажа вина, еле-еле удавалось сводить концы с концами. А как теперь быть, непонятно. И не только ему, всему миру! Ох...

КСТАТИ

Вирус больше поражает мужчин, чем женщин

Интересный факт выдал итальянским журналистам доктор Гвидо Бертолини, руководитель эпидемиологической лаборатории Института Марио Негри в Бергамо.

- Сейчас мы с уверенностью можем сказать, что этот вирус поражает больше мужчин, чем женщин. И чем серьезнее последствия заболевания, чем старше пациент, тем заметнее разница. Реанимации Италии и отделения интенсивной терапии переполнены сейчас мужчинами. Среди женщин намного ниже смертность от вируса. Возможно, их защищает гормон эстроген. Но пока мы не знаем точно, почему так, мы еще в начале эпидемии.