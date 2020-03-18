Надежда Бабкина - "Комсомолке": "Около года назад я сделала круговую подтяжку лица. Публике не нравится увядающий артист"

- Надежда Георгиевна, Вы не скрываете своего возраста? Как относитесь к цифрам в паспорте?

- А чего скрывать, если в интернете все написано?! Глупо выдавать себя за девочку-припевочку, но и на возрасте зацикливаться не стоит. Женщине столько лет, на сколько она себя чувствует. Я себя чувствую на 35 лет - не старше, потому что глаз горит, энергии предостаточно... Обращаясь к читательницам "Комсомольской правды", хочу сказать: "Девочки, в вашей жизни будет ровно то, на что вы себя сами настроите. Если на влюбленность и на желание нравиться мужчинам, то так и будет. Главное правильно себя подать: надеть красивое платье, накрасить губы яркой помадой - и вперед!".

- Выступит ли на вашем юбилее Евгений Гор?

- Обязательно! Наш дуэт "Как боги", давно полюбившийся зрителям, в новой аранжировке откроет второе отделение моего юбилейного концерта. Этот дуэт записан совершенно по-другому, получилась, можно сказать, новая песня.

- Какими своими достижениями гордитесь?

- В моей жизни два главных достижения. Первое - это ансамбль "Русская песня", который я создала 45 лет назад. Сейчас это не просто музыкальный коллектив, а настоящий театр, со своим репертуаром, со своим зрителем, со своим ни на кого не похожим лицом. Второй повод для гордости - это моя семья. Мой сын Данила, невестка Танечка, мои внуки - Григорий, Верочка и Марфуша.

- Вы прекрасно выглядите и не боитесь признаваться, что делаете пластические операции (обычно артисты это скрывают). Почему решили не скрывать? Правда ли, что одна операция (круговая подтяжка лица) вас ужаснула – вы не могли открыть глаза несколько дней? В итоге результат этой операции устроил или пришлось переделывать?

- Артистам необходимо следить за собственной внешностью. Это часть нашей профессии. Публике не нравится увядающий артист. Если идут возрастные изменения и массаж с масками уже бессильны, надо делать операцию. Только нужен хороший специалист. Наведите справки, поспрашивайте, почитайте в Интернете, что пишут на форумах. И это необязательно должен быть хирург с мировым именем. Около года назад я действительно сделала круговую подтяжку лица. Идти в клинику совершенно не боялась, тревожных мыслей не допускала, морально готовилась к операции... Первичный результат меня, конечно, шокировал. Глаза затекли так, что я три дня ничего не видела. Но потом отек спал, я открыла глаза, а уже через две недели после операции могла появляться на публике и сниматься в программе "Модный приговор". То, что вы видите сейчас, это не окончательный результат. К окончательному результату я еще только иду, и виден он будет, если верить врачу, через восемь месяцев.

- Вы откровенно рассказали, что были влюблены в женатого в молодости. А помните, в какой момент и как удалось завершить эти отношения и что послужило спусковым крючком?

- Я всегда была человеком влюбчивым. И влюбилась в одного парня, который был старше меня, у него уже была семья. Но я влюбилась — и все тут. Он был красивый, невозможно! Пел просто как Бог, такой голосок ангельский. Естественно, вокруг него вились девки. И я туда же, в этот хоровод. Но, как ни странно, он откликнулся на мое внимание к нему. И у нас завязался роман. Я не могу сказать, что это было серьезно с его стороны. Мне казалось, что он испытывал ко мне очень теплые чувства. С моей же стороны была влюбленность. Но длилось это довольно долго. И это не прошло незаметно. Тайное всегда становится явным. Мы учились на одном факультете. Он всегда провожал меня домой. Тут же было донесено. «Доброжелателей» всегда хватало.

ngbabkina Сегодня с Русской песней выступаем в Кремле

И вот вызывают моего папу на педагогический совет, на который собрались и партийные руководители. Он понимает, что я девочка взрослая. А у меня одна мысль: «Сейчас публично выпорет или еще что-то». И мне уже от одной этой мысли было и страшно и стыдно. Папа, наверное, увидел мое смятение и удрученное состояние и говорит: «Надька, выйди вон отсюда». И выгнал меня из директорского кабинета. Я выскочила и слышу, за дверью поднялся такой шумный разговор, просто буря. Я в первый раз серьезно ощутила защиту отца, который публично встал за свою дочь. Отец вышел из кабинета и говорит: «Иди в машину». Посадил меня в машину, а там водитель. Я думаю: «Ну все, сейчас такое начнется». А он сел и говорит: «Надя, что у тебя там — так серьезно?» Я: «Да». И заревела. Он говорит: «Ты вот что, не реви, матери сейчас ничего не рассказывай. Она будет расстраиваться. А мы поступим вот как — я объявляю тебе как бы домашний арест. Ты подумай обо всем, а после разберемся. Придумаем что-нибудь, дочь, но ты помалкивай». После того совещания в музыкальном училище мы приехали домой. Я вся зареванная, получила домашний арест. Родители думали, что я сижу взаперти в своей комнате, никуда не хожу. А я по веревке спускалась со второго этажа и бегала на свиданку к Олегу. Надо сказать, я пару раз все-таки сбегала, а потом как-то вдруг поняла, что не стоит этого делать, поплакала-поплакала, и в конечном итоге — клин клином: у меня появился парень из мединститута.

Закрутился новый совершенно сумасшедший роман.

- Вы действительно подумывали о самоубийстве в период беременности из-за измены мужа? Но все же тогда с мужем не развелись?

- Развестись не могла. Терпела. Потому что так воспитали – если вышла замуж, то раз и навсегда. Терпела ради Данилы, потому что нельзя ребенка оставлять без отца. Терпела, несмотря на угрозы и ругань, думая, что только так и надо и только так правильно. А так не надо и не правильно. Уходить надо сразу. Если бы я это сделала раньше, дальнейшая жизнь сложилась бы совсем по-другому.

- Людмила Зыкина рассказывала что один муж ей изменил, но потом после развода она ему помогала, когда он заболел, а вы помогали своему бывшему мужу или расстались врагами?

ngbabkina Освежила образ

- После развода я всегда говорила сыну: «Тебе нужно общаться с отцом». И они общались. Я тайком передавала Володе по сто долларов, чтобы он их как будто от себя давал Даниле. Так мы договорились. Слава Богу, до самых последних Володиных дней у него оставались замечательные отношения с сыном. Я продолжала тепло общаться с родителями Володи. Хоронила их. Да и его самого тоже, когда он внезапно скончался в 2012 году. Он все же отец моего ребенка, как можно иначе поступить.

- Выступает ли Евгений Гор (нынешний гражданский муж) в вашем театре, с вами? Какие качества в нем вам нравятся? Кто первый подходит мириться после ссоры?

- Женя органично вошел в коллектив. Сам по себе он очень контактный, добрый. У него была нелегкая жизнь: он рос с бабушкой, без мамы и папы. Сиротское детство дало свои ростки, и мне кажется, что Жене очень не хватает любви, внимания, добра, и я стараюсь ему это дать. Я ценю и уважаю этого человека. Мне нравится его целеустремленность, его размышления, нравится, что он прислушивается ко мне. Мне кажется, Женя многого добьется в этой жизни. Иногда бывают моменты, когда Женя чувствует, что ко мне лучше не подходить, ни о чем со мной не разговаривать, и не мешать, потому что мне надо побыть одной … Тогда он едет на дачу. Проходит пара дней, звонит мне и, как ни в чем не бывало, спрашивает: «Как дела?» Никогда не скажет, что обиделся.

- Как относитесь к большой разнице в возрасте между супругами? Лично вас молодой муж стимулирует быть моложе?

- Я не уверена, что его душа моложе моей души. Скорее наоборот. Наш биологический возраст в этой ситуации не играет никакой роли. Жить надо сегодняшним днем, неизвестно, что будет завтра.

- Заряжаетесь женской или мужской энергетикой?

- Я заряжаюсь энергией зрительской, а это значит, что и мужской, и женской. Мне нравится эта сила, эта энергия, это напряжение, которое исходит из зрительного зала, от самого сердца.

- Хотели бы, чтобы сын продолжил династию или внуки?

- Недавно мой старший внук Георгий у меня спрашивает: «Надя, как ты думаешь: мне в артисты податься или в летчики и космонавты?». Думаю: такие полярные вещи! И говорю внуку: «Послушай, ты сейчас пока учись. В артисты не надо! Из тысячи, возможно, только одному удастся убедить остальных, что он прав. Но на это можно положить целую жизнь, да и трудиться надо много». А он мне в ответ: «Я согласен, я буду много трудиться!» Его ничего не страшит, он очень активный, темпераментный пацан: все время бегает и что-то придумывает!

ngbabkina Открываем новый сезон "Модного приговора", очень соскучились по программе!

- Кого считаете себе конкурентом? Был период, когда вы критиковали Надежду Кадышеву за ее манеру одеваться. Кто сейчас на эстраде соблюдает лучшие традиции исполнения народных песен?

- Если честно, то у Надежды Бабкиной и её ансамбля «Русская песня» сегодня конкуренции нет. Это не потому, что я такая крутая и недосягаемая, а потому, что таково реальное положение вещей. Это ужасно! Я пытаюсь изменить ситуацию и сама себе создаю конкуренцию. На данный момент мною на базе нашего театра сформировано девять коллективов. Все они работают на высочайшем уровне. У каждого свой творческий почерк, на который я ни в коем случае не влияю. Да, возможно, им не хватает раскрутки, но я уверена, что их время настанет. Впрочем, оно уже начинается.

- Слушаете ли рэп?

- Мне нравятся Баста и Тимати. Несмотря на то, что они сами по себе очень разные, я вижу, что рэп для каждого из них – это способ существования, а не просто модное веяние.

- Какой ценный совет взяли из программы «Модный приговор»? Сами прислушиваетесь к советам?

- С тех пор, как я впервые села в кресло защитника на модном суде, прошло уже 10 лет. Можно сказать, институт закончила и освоила новую профессию. Кроме того, обрела добрых друзей в лице Александра Васильева и Эвелины Хромченко. К Эвелине я часто обращаюсь за помощью по вопросам стиля. К примеру, благодаря ей, я стала одной из самых заметных персон на инаугурации Президента в 2012 году. Платьев у меня красивых полный гардероб, но что выбрать? В чем идти в Кремль? Звоню Эвелине:

«Эвелина, какое платье надеть в Кремль?».

«Какая задача? Чтобы все заметили? Тогда красное».

«А у меня их два. Одно короткое, другое – длинное, ниже колена».

«Длинное. И лучше обойтись без украшений. Максимум – нитка жемчуга».

ngbabkina Пантовые ванны придают сил и заряжают позитивом для плодотворного рабочего сезона!

Я послушно выполнила все, что велела сделать Эвелина. И, представьте себе, была замечена всеми, а мои фотографии в красном платье обошли все СМИ. Вот что значит, внешний вид и своевременный совет профессионала.

- Ваш кумир, образец для подражания среди женщин?

- Это Людмила Георгиевна Зыкина, перед которой я преклоняюсь всю жизнь. Она была для меня настоящим ориентиром, маяком, на свет которого я шла. Я даже в музыкальное училище поступала, чтобы "петь, как Зыкина".

- Говорят, вы здорово готовите. Есть время на домашнюю кузню? Что любите готовить?

- К сожалению, времени на то, чтобы встать у плиты и побаловать своих близких чем-нибудь вкусненьким, мне катастрофически не хватает. Сама я люблю русскую кухню, люблю простую здоровую пищу. Настоящая русская кухня не ведает консервантов и химии, все ж натуральное, домашнее, чистенькое, с добром. В ней мне все нравится: и грибы, и капуста, и картошка. И еще знаете, что надо есть? Тыкву! Очень полезный продукт. С ней любая каша хороша. Обожаю салат из свежей капусты: ее надо тонко нашинковать, помять руками до появления сока, мелко нарезать «зеленушку», свежие огурчики и одно кислое яблочко. Вкусно невероятно!

- Соблюдаете ли диету? Отказываете себе во вредной еде?

- Не сижу на диетах. Сидела раньше, но они все бесполезны. Я понимаю, что надо за собой следить и правильно питаться. Я работаю в одном спектакле с Нонной Гришаевой. Она видит, что я себя во всем ограничиваю, и говорит мне: 8 и 16, больше не работает ничего. Я попросила объяснить, что это такое. На протяжении 8 часов ешь, что хочешь и сколько хочешь, а потом 16 часов не ешь. Я ем в течение 8 часов, а в течение 16 не ем ничего. Три месяца я так живу. Сбросила 22 килограмма.

- Подарок, который вас поразил?

ngbabkina Отпуск заканчивается, начинаем работать! Нас ждут великие дела...

- Самый невероятный подарок преподнесли мне на шестидесятилетие сын Данила и его жена Танечка - они подарили мне внука, который родился 18 марта. Когда я узнала, что Таня в положении, сказала: "Если мальчик, пусть будет Георгием в честь моего любимого отца". Ребята сначала не соглашались, хотели назвать Степаном. И вот ребенок родился, Таня в роддоме, а я праздную свой юбилей в Метрополе. В какой-то момент на сцену поднялся сын и сказал: "Мама, мы с Таней и Георгием тебя сердечно поздравляем". Я так и зарыдала от счастья.

- Вы у себя в театре поставили спектакль по Шукшину «Калина красная», в котором сами сыграли две роли. Как вы оцениваете этот неожиданный опыт?

- Начнем с того, что спектакль "Калина красная" поставила не я, а прекрасный режиссер Дмитрий Петрунь. А вот что действительно является правдой, так это то, что я исполняю в спектакле сразу две роли - певицы в кабаке и Лизаветы Марковны. Абсолютно разные по типажу женщины, но обе очень запоминающиеся. Опыт выхода на драматическую сцену в "Калине красной" вовсе не стал для меня неожиданным, потому что "Калине красной" предшествовала работа в спектаклях "Яма", "Ночь перед Рождеством", "Бабий бунт в нашем колхозе" и других. Сейчас мы ни на секунду не останавливаемся, не тормозим процесс — необходимо нарабатывать репертуар. Только выпустили один спектакль, уже думаем о следующем.

- В чем видите свое счастье?

- Самое большое счастье для меня — это здоровье и благополучие родных и близких людей.