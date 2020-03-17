Утром - деньги, вечером - маски: Как аферисты наживаются на коронавирусе

Когда зараза начала распространяться из несчастного города Ухань по всему Китаю, тамошний народ за несколько дней подчистую смел из аптек и со складов годовые запасы медицинских масок. Работающие в России китайские предприниматели тут же сообразили: закупаешь в РФ маски по копеечным ценам, отправляешь на родину - получаешь 1000% прибыли. И тогда с завидной регулярностью в сети начали появляться сообщения, как российские аферисты кидают доверчивых китайцев на деньги. Чаще всего все было до банальности просто: «продавец» требовал стопроцентную предоплату, а когда товарищ из КНР переводил деньги на указанный счет, бесследно исчезал... Таких заявлений пострадавших китайцев по московским отделам полиции - десятки. Заведены уголовные дела по статье «мошенничество». Но есть и более сложные комбинации.

До появления COVID-2019, еще в конце прошлого года, обычные трехслойные медицинские маски можно было купить оптом по цене в 1 -3 рубля за штуку. Когда российские маски кинулись скупать китайцы, оптовая цена быстро подскочила до 10 - 15 рублей.

- А этот Сергей в интернете предлагает по 7 рублей! Естественно, я сразу начал ему писать, - рассказывает Олег, предприниматель из Благовещенска.

Город приграничный, с большим количеством дельцов из Поднебесной. Олег рассчитывал, что сейчас возьмет крупную партию масок на 2 миллиона рублей и перепродаст китайцам по 20 рублей за штуку. С накруткой больше чем в 2 раза получается. А те уже потащат товар через границу.

По словам Олега, продавец сразу предупредил: масок на складе осталось мало, а желающих купить их - до черта. Словом, если цена интересна, брать нужно сразу. И сразу же оплачивать.

- Ну я и отправил деньги.

- А договор как с Сергеем-то заключили?

Бизнесмен тяжко вздыхает.

- Договор устный. Мы только в мессенджерах обсудили цену и условия.

И вот товар привезли.

- Я лечу на склад. Открываю первую коробку, а там... Сверху маски, а все остальное - резиновые перчатки и прочий мусор. Их явно в коробку закинули просто для веса. Получил примерно 5% масок от количества, за которое заплатил.

Суровый дальневосточный предприниматель звонит Сергею, а тот разводит руками: ничего не знаю, я все честно отправил, маски, наверное, в дороге или уже на складе заменили...

Разумеется, Олег поехал писать заявление в полицию. Назначили доследственную проверку.

- По продавцу мне сразу сказали: у вас с ним даже договора о поставке медицинских масок нет. К тому же де-юре он ничего не нарушил. Перед тем как я ему денег отправил, он мне свой паспорт прислал, видео снял с ним. И даже после случившегося остается на связи. Хотя я уверен, что он с самого начала придумал эту схему!

Погоревший предприниматель рассказал о своей беде кому-то из друзей и вскоре узнал, что в Благовещенске и других городах Дальнего Востока точно так же получили партии с недокомплектом масок еще несколько местных коммерсантов. Отправитель - тот же Сергей А.

- Мы с мужиками покумекали и решили скинуться на услуги частного детектива.

Афериста нашли быстро. 24-летний Сергей А. родом из Сыктывкара, юрист по образованию. Около года назад перебрался в Петербург.

- Месяц назад он снял за 100 тысяч в месяц трехкомнатную квартиру с окнами на Невский. У него компьютер за 400 тысяч рублей. Айфон последней модели. В результате он нам расписку написал, что обязуется вернуть разницу денег по маскам, которые так и не были получены. С ней мы хотя бы в суд можем пойти, - говорит Олег.

По информации «КП», клиентов Сергей кинул еще в нескольких регионах. Общая сумма пропавшего товара превышает 10 миллионов рублей. Но в полиции в возбуждении уголовных дел отказывают: оснований для статьи «мошенничество» никто не находит.

Какая маска защитит от коронавируса.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Теперь и на сайтах объявлений

Очередной жертвой мошенников стала китаянка Ли Вэй Хун, живущая в Москве. На днях женщина увидела на сайте Авито заинтересовавшее ее объявление - некто продавал партию в 800 тысяч медицинских масок. Ли их как раз и искала. Быстренько связалась через личные сообщения с продавцом. А дальше по классике: человек по ту сторону экрана настаивал о немедленной предоплате в 100%. Уже слыхавшая о подобных аферах гражданка КНР согласилась отправить лишь часть и перевела на указанную банковскую карту 270 тысяч рублей.

Что было потом, вы знаете: продавец перестал выходить на связь, а обманутая женщина поехала в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в крупном размере» (до 6 лет).