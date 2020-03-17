Наталья Поклонская: Про стыд за квартиры и «загадочного духовника»

- Наталья Владимировна, первая история - это коронавирус. Вы заразиться не боитесь?

- Наверное, все боятся. Большая роль самовнушения. Невозможно спокойно дышать даже, боишься. И уже ты себе придумываешь эти симптомы. Горло чешется. Чихнешь - все уже. У меня дома кошечка, она подавилась водой. Я говорю: «Карамелька, нечего на окнах с воронами разговаривать! А то сейчас на опыты сдадим». Шучу. Непонятно, почему такой сильный ажиотаж. Ответы приходят. Наверное, у нас люди мало знают, что такое коронавирус, как его лечат. Поэтому такой страх и присутствует.

- Я слышал, в Думу приходили люди в химзащите, все обрабатывали средствами.

- Да. Пришлось приходить лаборантам со специальными химическими какими-то жидкостями. И обрабатывали полностью двери, холлы, кабинеты, вентиляцию. Что-то делали, чем-то спрыскивали.

- Кстати, а на отмечание юбилея коронавирус не повлиял?

- Повлиял. Я пригласила очень много иностранцев на свой юбилей в Крым. И все уже купили билеты. Это мои друзья из Италии, Индии, Турции. И поэтому друзья не приедут из этих стран. Но я пока думаю даже перенести празднование дня рождения на другую дату. Посмотрим.

МИССИЯ РУССКОЙ УКРАИНКИ

- Еще 18 марта - годовщина возвращения Крыма. У вас лично нет тоски по Украине? Почти все ваши выступления - это про Киев. Вам и журналисты часто говорят: «Переезжайте из Украины, вы же русский депутат».

- Конечно, есть тоска. По нормальной Украине. Тогда была страна, сейчас она рушится со всей своей культурой и историей. Поэтому я говорю о спасении Украины. Моя задача как русской украинки - помочь Украине ожить, прийти в себя, убрать этих клопов и паразитов, которые сосут кровь из этой страны.

- Русская украинка - что это такое?

- Это все русскоязычные люди, которые родились на Украине. Так уж сложилась судьба, что в 1991 году Украина стала независимым государством. Но все мы вышли из одной купели. Я родилась в Луганске. Это была Украина. Поэтому я - украинка. Но я русская по духу, по языку. Но считаю, что нужно четко разграничивать национальность и гражданство Украины. После майдана некоторые украинцы стесняются называть себя гражданами Украины.

- Бывший помощник президента Сурков сказал, что Украины не существует. Существует только украинство. Вы с этим согласны?

- Нет. Украина как таковая есть. И есть украинская нация. Это тоже надо признавать. Когда мы начнем принимать и уважать вторую сторону, то и там все изменится. Риторику нужно менять. Постоянно идет акцент и накаливание обстановки в отношении украинцев. Что это хохлы, что сало…

- Кстати, Сурков и назвал украинцев хохлами.

- Так нельзя. Мои деды были украинцами. Они жили на Украине. И они воевали и погибали. И как мы можем всех людей равнять под эти смешки? Сало, хохол… Нет, не нужно. Они не виноваты в том, что развелись эти клопы бандеровские. Вот это - хохлы. Вот это - негодяи. Их надо уничтожать.

- А возможно присоединение Украины к России?

- Я считаю, что необходимо примирение Украины с Россией. По поводу присоединения, это уже такой вопрос, который необходимо рассматривать и решать просто людям, народу. Украина, она независимая. Пусть будет независимое государство. Но братское нам государство. Пусть оно будет процветающее государство, но братское нам государство. И мы вместе будем развиваться и идти дальше.

«МЕНЯЮСЬ ПО-ЖЕНСКИ»

- Вот для многих Поклонская - это такой проект, который был создан тогда, в 2014 году. Ну кого-то надо было взять на знамена. Слухи ходят разные, что Поклонскую создал то Сурков, то Володин. Как было на самом деле?

- Суркова я по сей день не видела ни разу. Личной встречи у меня с ним не было. И по телефону с ним не разговаривали. Вот то, что по телевизору показывают, в интернете, - я могу посмотреть, фотографию Суркова - все. Поэтому знать я его не знаю. Володина впервые встретила, когда мне было предложено идти на выборы в Госдуму, - это в 2016 году. Вот ответ на вопрос - я точно ничей не проект. Действовала душевно, это мои чувства были, которые я получила в Киеве, видя безобразие на улицах и преступление, которое было совершено против украинского народа.

Отмечать день рождения Поклонская не станет. И дело даже не в мистическом числе 40. Депутат испугалась коронавируса.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Если проследить ваши выступления в прессе, в соцсетях, можно заметить, что вы сильно поменялись. Стали ярче выступать, даже либеральнее. Сделали голливудскую фотосессию. Готовите имидж к 2021 году? К выборам в Госдуму?

- Знаете, когда человек стоит на месте и не меняет своего отношения к чему-либо, то тут надо подумать - что-то не то происходит с этим человеком. Значит, он застоялся. Некоторые изменения - это чисто женские. Женщине свойственно меняться. Ну хочется по-разному выглядеть. Изменение к политическим каким-то вопросам связаны с тем, что у меня меняется мировоззрение. Я не знаю, на пользу это пойдет в 2021 году либо во вред.

- А есть желание пойти в Госдуму?

- Я пока не знаю. Если будет такая возможность и действительно инициатива от людей, то я пойду.

- А тут важнее от людей или от партии?

- Партия, как и раньше, решает многое. Но я люблю людей. Посмотрим. Я не знаю, «Единая Россия» будет меня приглашать на эти выборы либо нет, с учетом пенсионной реформы и всех других моментов, с которыми я шла вразрез партии. Если бы я была на месте руководства фракции, я бы, наоборот, такую Поклонскую позвала бы. Знаете почему? Потому что люди видят - к Поклонской можно обратиться. Она может пойти в противовес любого решения. Это важно для фракции.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

Самое сложное - развод

- Перейдем уже к личной истории. Я смотрел ваше интервью на RT с Иваном Сурвилло. Вы сказали, что вам стыдно говорить про свои квартиры. А что такого стыдного? Хоромы огромные?

- Отсутствие таковых. Я участник «крымской весны», помню, из Киева приехала, и мне не было где жить в Симферополе, и мне приходилось ездить за 80 км в деревню либо в кабинете ночевать. В Уютное, к родителям. У меня до сих пор нет, к сожалению, своего личного жилья. Квартира прокурорская, служебная, в Симферополе, ее не разрешают мне приватизировать. А здесь, в Москве, квартира от Думы служебная, она до 2021 года. Но я уже строю дом.

- Большой?

- Ну для нас с Настей - нормальный. У нас один этаж, а второй будет мансардный этаж, то есть без отопления.

- Вторая тема - там же прозвучало в интервью - про развод. Вы же говорили, что не будете…

- У меня Иван спросил, какой самый тяжелый период ушедшего года. Я сказала - это период развода. Но это действительно самый неприятный и тяжелый был период ушедшего года, но самый, слава богу, хорошо закончившийся. Потому что вокруг меня только люди искренние, родные и любимые, те, кто не будет…

- А вас все поддерживали в этот период родные?

- Очень меня поддерживали. У меня, если честно, ребенок переживал, она говорила - мама, если ты поменяешь свое решение, я соберу вещи и завтра же уйду из дома. Даже так было. Представьте, вот до какой степени надо было начудить!

- В новостях постоянно мелькает: «экс-духовник, экс-муж Поклонской». Как вы с этим живете?

- Я с этим живу как-то нормально. А вот как они с этим живут, это вопрос. Ну экс-духовник - он от меня отрекся. Хотя он и не влиял на мою жизнь. И никак не влиял на мои решения. Просто кому-то очень надо было публично показать, что у меня есть духовник и это именно он. И я постоянно выступала и говорила, что нет у меня духовника. Не влияет на мои решения монах, игумен, ну нет такого. Если у меня есть духовник, то об этом точно никто не узнает.