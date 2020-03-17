Заразившегося коронавирусом актера Тома Хэнкса выписали из больницы

Голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, у которых был диагностирован коронавирус, выписались из больницы в Австралии. Звезда «Форреста Гампа» и его супруга покинули стены клиники через пять дней после того, как рассказали в Инстаграме о положительном тесте на COVID-19. Сейчас Том с женой живут в арендованном доме, в котором они поселились на время двухнедельного карантина. Обладатель премии «Оскар» соблюдает режим самоизоляции и не покидает свое жилище.

В Австралию Том прилетел на съемки фильма об Элвисе Пресли режиссера База Лурмана. В разгар работы над картиной актер почувствовал себя плохо, у его жены были те же симптомы.

- Рита и я находимся в Австралии. Мы почувствовали усталость, как будто у нас простуда, и ломоту в теле. У Риты периодически был озноб и небольшая температура, - рассказал актер 5 дней назад в Инстаграме. - Чтобы сделать все правильно, мы прошли тестирование на коронавирус, и он оказался положительным. Что дальше? У медицинских чиновников есть протоколы, которые необходимо соблюдать. Мы будем тестироваться, наблюдаться и изолироваться столько, сколько необходимо для безопасности.

tomhanks Thanks to the Helpers. Let s take care of ourselves and each other. Hanx

Том и Рита прошли лечение в госпитале Университета Голд Коаст. Курс терапии оказался успешным, и супругов выписали. Во время лечения они вышли на связь с поклонникам – в Инстаграме Хэнкса появилось их селфи и пост, описывающий то, как они себя чувствуют.

- Привет, народ. Я и Рита хотим поблагодарить всех, кто здесь так беспокоится о нас. У нас коронавирус, и пока мы находимся на карантине, чтобы не передать вирус другим. Есть вещи, которые мы все можем сделать, чтобы пройти через это, следуя советам экспертов и заботясь о себе и друг о друге, не так ли? - написал Том.

Поклонники в комментариях желают супругам скорейшего выздоровления. Том Хэнкс входит в список наиболее успешных актеров Голливуда: в 2018 году ленты с его участием собрали в прокате 9 миллиардов долларов. В свои 63 года артист по-прежнему много снимается, его обожают миллионы зрителей по всему миру.

Том и Рита оказались не единственными жертвами из числа голливудских знаменитостей. О том, что она больна коронавирусом, объявила девушка Джеймса Бонда Ольга Куриленко. Актриса сейчас находится в Париже на карантине. Про то, что врачи поставили ей неутешительный диагноз, она написала в Инстаграме. 40-летняя актриса сообщила, что уже больше недели соблюдает режим самоизоляции.

Ольга Куриленко рассказала, что больна коронавирусом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез! – рассказала Куриленко на своей странице в соцсети.

Еще один актер, признавшийся, что у него нашли коронавирус, - британец Идрис Эльба. 16 марта артист, известный по фильмам «Прометей», «Тихоокеанский рубеж» и трилогии «Тор», рассказал в Инстаграме о положительном тесте на COVID-19.

- Этим утром я прошел тест на COVID-19, он оказался положительным. Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет симптомов, но я нахожусь в изоляции, - сообщил Эльба.