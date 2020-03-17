Брэда Питта снова застукали на свидании, хотя он и отрицает, что встречался с кем-то после Анджелины Джоли

Папарацци вновь подловили 56-летнего Брэда Питта во время прогулки с 30-летней актрисой Алией Шокат. Парочка непринужденно выбирала гамбургеры в одной из дешевых закусочных Лос-Анджелеса. Узнать в них голливудских звезд мог только искушенный глаз: Брэд был одет в джинсы и мятую толстовку с капюшоном. Алия – в розовую кофту, белую юбку и ботинки на толстой подошве в сочетании с зелеными носками. В общем, в области стиля новой подруге Брэда далеко до его экс-супруги Анджелины Джоли. Тем не менее, с ней Питт, судя по всему, чувствует себя очень комфортно. Пара весело смеялась и обсуждала выбор блюд, рассказал портал TMZ.com.

Это уже не первый раз, когда Брэда видят вместе с Алией: две недели назад их заметили в Лос-Анджелесе на концерте музыканта Thundercat. При этом окружение Питта уверяет: они просто друзья. По словам приятелей актера, с тех пор, как Брэд расстался с Анджелиной Джоли, он ни с кем не встречался. В его жизни нет места женщинам и романам.

therealbradpittishere Папарацци сфоторгафировали Брэда и Алию в закусочной.

- Он не чувствует необходимости встречаться с кем-то – он сфокусирован совсем на других вещах, - рассказал порталу TMZ.com источник, близкий к актеру.

По словам друзей, Брэд и Алия действительно просто приятели. Они тусуются вместе – но не больше. Более того, Алия не скрывает, что она – бисексуалка, и женщины ее интересуют гораздо больше, чем мужчины. Впрочем, ради Брэда Питта она вполне могла сделать исключение. Хотя окружение актера рассказывает, что никакой романтикой там и не пахнет.

- Они просто друзья — никакой романтики. На выходных Питт вместе с друзьями, включая Алию, сходили на шоу Канье Уэста. Всей большой компанией они сидели в вип-ложе. Брэд был мил с Алией, но это совсем не выглядело романтично, - уверяют инсайдеры.

allnewsinc Брэд и его подруга чувствуют себя вместе очень комфортно.

Брэд бросил пить и ведет трезвый образ жизни, поэтому он больше не ходит на вечеринки. А все выходные посвящает детям. Питт проводит много времени с пятью из шести своих наследников – 16-летним Паксом, 15-летней Захарой, 13-летней Шайло и 11-летними близнецами Ноксом и Вивьен. Актер по-прежнему не общается со старшим сыном – 18-летним Мэддоксом, который сейчас учится в университете в столице Южной Кореи Сеуле. Брэд хотел бы наладить взаимоотношения с сыном, но тот не идет навстречу отцу.

Последние пару месяцев выдались для Питта и Джоли особенно напряженными: две дочери артистов Шайло и Захара перенесли серьезные операции. Именно из-за этого Брэд в прошлом месяце пропустил премию BAFTA в Лондоне, где ему вручали приз за фильм «Однажды в Голливуде». Вместо него статуэтку получила его коллега по картине Марго Робби. Брэд в это время дежурил в больнице, поддерживая дочек. О том, что произошло, экс-супруга артиста Анджелина Джоли рассказала в журнале Time:

- Последние два месяца я провела в операционной и за ее пределами вместе со своей старшей дочерью Захарой, а несколько дней назад наблюдала за тем, как ее младшая сестра Шайло также ложится под нож для операции на бедре, - написала актриса. - Я видела, как мои дочери заботятся друг о друге. Шайло училась всему у медсестер вместе со старшей сестрой, а потом им ассистировала. Я с радостью наблюдала за тем, как они искренне любят друг друга. Я также видела страх и храбрость на их лицах. Все мы сталкивались с моментами беспомощности, когда единственное, что мы можем сделать, - это закрыть глаза и глубоко вздохнуть.

Кроме семейных проблем все время Питта занимает работа. Он не только снимается сам, но и продюсирует несколько фильмов (Брэд владеет продюсерской компанией Plan B Entertainment). Ближайшие проекты компании – картина «Блондинка», в главной роли в котором снимется «девушка Бонда» Ана де Армас. Фильм посвящен Мэрилин Монро. Брэд также продюсирует картину «Неотразимый» (политическая комедия выйдет на экраны в мае 2020 года) и экранизацию романа Марка Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки».