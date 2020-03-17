Записки киевлянки: Киев ушел на карантин. Метро закрыто, русский в школах запрещен

А ВРАЧИ — ВСЕ УЕХАЛИ В ЕВРОПУ

На местном стадионе, где я нарезаю круги, пожилая пара обсуждает эпидемию коронавируса. Обоим лет за шестьдесят (группа риска), и оба делают зарядку на тренажёрах:

- Не дай Бог, чтоб у нас было как в Италии, - говорит жена упитанному супругу. Нам же вообще надеяться не на кого.

- Думай о хорошем, – говорит женщине ее муж, продолжая крутить орбитрек (эллиптический тренажер, - ред.).

- Вот у нас будет хуже, чем в Италии, в разы, потому что у нас вообще врачей нет. Они все в Польше давно или в Германии. Точно помирать придётся, - вздыхает женщина.

- Надя, не паникуй. Скоро будет тепло и ультрафиолет вирус убьет, - ответственно успокаивает тот жену и пара удаляется. Топ-тема вируса в Киеве перебила все разговоры о политике и затмила разговоры о предстоящей распродаже земель Украины. В том, что у нас будет хуже, уже никто не сомневается.

ЭТО КАРА-КАРА, КАРАНТИН

В Киеве действительно народ гудит, как растревоженный улей после объявления карантина и запрета авиасообщения для иностранцев. Пришла новость о полном закрытии границ с 17 марта и прекращении всех видов транспортного сообщения. Покупала в маленькой будочке "Антимоль". Продавщица оказалась родом из города Радомышль, где на днях от коронавируса умерла женщина, вернувшаяся из Польши.

Продавец бытовой химией, поделилась со мной, что умершая болела тяжело с февраля и никому ничего не говорила и даже приглашала гостей. За это ее теперь проклинают 22 человека, которые были с покойной в контакте и которых также определили на карантин. А в Радомышле местные власти организовали блокпосты, закрыли все торговые центры, кинотеатры и рынки.

- Вы что думаете, у нас кто-то карантин будет блюсти как в Китае? У нас еще на работу с вирусом пойдут и специально заразят кого–то из мести, - говорят между собой возбужденные люди.

Пришла новость о полном закрытии границ с 17 мартаФото: REUTERS

Купила у женщины таблетки с запахом лаванды и пошла дальше.

Знакомая доктор, кандидат меднаук, которую встретила по дороге, тоже обрушилась с информацией. Много лет та дружит с немецкими врачами, которые вежливо предупредили коллегу, что все научно-практические конференции в Германии отменены до осени в лучшем случае.

Доктор призналась, что Германия в шоке от скорости распространения вируса, причем немецкие врачи всерьез опасаются, что не справятся с эпидемией.

В ответ на опасения немецких врачей, моя знакомая лишь горько усмехнулась, потому как на всю Украину всего 650 аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Зашла ради интереса в аптеку. При мне молодая женщина поинтересовалась - есть ли тесты на коронавирус. Оказывается, тех нет в продаже, но если тесты и появятся, то один будет стоить 500 гривен (около 1400 рублей).

Киевляне в аптеках спрашивают маски, антибиотики, противовирусные препараты, при этом все лекарства взметнулись в цене чуть ли не в 3 раза. Масок нет и в помине. Хотя полторы тонны свеженьких масок оказались обнаруженными в аэропорту Борисполь и готовились для отправки в Италию. А еще за две недели до этого наглого случая, не менее тонны масок уехали в Китай, не без помощи советника по медицине от "Слуги народа" (партия Зеленского, - ред.). Хороший гешефт на трагедии тут всегда удается по первому разряду.

К слову, защитную марлевую маску можно купить за 20 гривен в Интернете, причем без всяких проблем, хотя цена ей 2 гривны. Киевляне покупают такие маски неохотно, понимая, что толку от них, скорее всего никакого. Местные алкаши рассуждают о вирусе не менее компетентно и уверены, что помогает чекушка в день и никакой «короны» не будет.

Наконец, появился у Кличко повод заняться приведением в порядок столичного хозяйства: дворники получили указание чаще мыть подъезды с хлоркой. Сегодня, встретить огромную черную крысу, перебегающую дорогу, особенно в центре города - обычное дело.

КАНИКУЛЫ — УРА?

Ни учебы, ни кино, ни театра, ни спорта, один сплошной коронавирус и даже дефолт.

В нашей парадной живет лаборантка кабинета химии местной школы. Встретила меня и говорит, что дети очень довольны. Они и так особым рвением к учебе не отличаются, а когда объявили карантин, так просто орали и прыгали, а подростки и вовсе побежали покупать энерготоники, чтоб отметить начало неожиданных каникул.

Спортшколы, кстати, тоже закрылись. Не работают театры, музеи, концерты отменены. Ну не ура? Лояльное начальство сотрудникам с маленькими детьми разрешает работать удаленно, если такая возможность есть. А вообще Киев накрыла волна массовых сокращений. Уже в ближайшее время только в столице Украины будет уволено 42 тысячи сотрудников. При этом новый премьер страны Денис Шмыгаль уже предупредил, что Украину ждут большие экономические потрясения и даже, возможно, дефолт.

Ни учебы, кино, ни театра, ни спорта, один сплошной коронавирусФото: REUTERS

ПОД ЭПИДЕМИЮ ЗАПРЕТИЛИ РУССКИЙ ЯЗЫК В ШКОЛАХ

Женщина с медицинской маской на лице в автобусе строго произнесла, что настоящая эпидемия придет в апреле.

- Молитесь, - властно сказала дама всем на прощание и вышла, не пробив талончик, а кондукторша перекрестилась меленько и произнесла:

- Свят, свят. Я тут целый день езжу, как в инфекционном боксе и в жару, и в холод. Тут и кашляют, и чихают. Не боюсь уже ничего.

Минздрав Украины заявил, что от коронавируса при состоянии нынешней медицины умрут чуть ли все пенсионеры старше 60-ти. Правда, потом эти слова опровергли, понимая, что брякнули явно не то, однако при этом Киев решил закрыть границы с Донбассом на всякий случай.

Зеленский вежливо попросил пожилых людей не шастать зря по Киеву. Но остановить народ невозможно. Во многих торговых сетях психоз закупок продуктов впрок все еще не закончился, и любители скупают спички, соль, сахар, крупы, растительное масло. Видела мужика, который купил передо мной в «Ашане» пять пачек сахара и две огромные упаковки туалетной бумаги.

А пока Украина ушла на карантин, Черниговская швейная фабрика сошьет 300 тысяч защитных костюмов и масок для медиков. Врачи уже опробовали изделия, облачаясь в эти костюмы и признались, что продержаться можно только десять минут, а если больше, то можно отдать концы, потому как в этом скафандре сразу начинаешь потеть и задыхаться.

Наконец, появился у Кличко повод заняться приведением в порядок столичного хозяйстваФото: REUTERS

Но есть и свои плюсы. Многие от страха перед вирусом вдруг вспомнили русский язык. Правда вот радоваться рано: пока тут озабочены эпидемией, президент подмахнул закон об образовании, который начисто лишает русскоязычных детей и подростков права учиться на родном языке.

ЖИЗНЬ БЕЗ МЕТРО

С 17 марта в Киеве закрываются все магазины и рынки (кроме продуктовых), рестораны, кафе. Все так ужасно, что кажется, что Сатана машет своей дьявольской палочкой, а ветер гоняет по городу пустые целлофановые кульки. В маленьких продуктовых лавочках уже перебои с товарами. Старухи-селянки с асфальта не торгуют и попрятались по домам.

Очень, очень тревожно, потому что никто не знает, что же тут будет завтра. Тем не менее, киевляне как-то еще ездят на работу, хотя многим ехать скоро будет некуда. Все закрывается и рушится по эффекту падающего домино. Транспорт сегодня был полупустой, а президент Зеленский в своем видеообращении к украинцам заявил, что с 18 марта закрывается также и метро, которое ежедневно перевозит 1,5 миллиона человек. Закрытие метро для Киева будет настоящей катастрофой.

Закрыты внутренние перевозки, как авиа, так и железнодорожные внутри УкраиныФото: REUTERS

Хотя что тут может быть катастрофой? Ведь уже запрещены выезды из Киева, закрыто железнодорожное сообщение не только с Польшей, Россией и другими странами, но также закрыты внутренние перевозки, как авиа-, так и железнодорожные внутри Украины. На въезде в Киев стоят блок-посты, как во время никем не объявленной войны, при этом официально заболевших всего 5 человек.

Киевляне шлют проклятия Зеленскому и готовы даже переболеть и выздороветь, но вот только жить как до коронавируса, уже вряд ли получится.

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