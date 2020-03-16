Зеленский закрывает киевское метро и внутреннее авиа- и железнодорожное сообщение

В своем очередном видеообращении к согражданам Владимир Зеленский объявил себя главным по коронавирусу на Украине, пообещав «максимально часто» рассказывать о борьбе с заразой. И рассказал о беспрецедентных мерах, которые будут приняты в ближайшее время в незалежной.

1. Со вторника закрываются все развлекательные, спортивные, культурные учреждения. Рестораны и кафе смогут реализовывать свои блюда через службы доставки.

2. С 12 часов дня 18 марта 2020 под запретом - железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние пассажирские перевозки, а также метро. По городу - не больше 19 человек в маршрутках и 20 - в троллейбусах, автобусах и трамваях.

3. Минфину поручено пошукать по международным партнерам в поисках средств на преодоление последствий принятых мер. Очевидно, сама страна с такой нагрузкой не справится.

4. Президент ждет от соответствующих ведомств программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса.

5. В Черновицкой и Житомирской областях, где уже выявлены случаи заражения коронавирусом, со вторника вводится режим чрезвычайной ситуации.

6. Запрещены плановые операции - только срочные и неотложные меры. Медицинские учреждения должны быть максимально перепрофилированы для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях.

7. Массовые мероприятия с участием более 10 человек - тоже под запретом. Но, как известно, украинским националистам закон не писан.

«Опыт Китая показывает, что непопулярные и жесткие решения преодолевают вирус и спасают жизни. Опыт других стран показывает, что мягкотелость и либеральность - это союзники коронавируса.

Поэтому мы будем действовать жестко, безотлагательно, возможно, непопулярно, но ради одного - жизнь и здоровье украинский. 36,6 вам, дорогие украинцы!», - пожелал Владимир Зеленский, вдруг перевоплотившись из мягкотелого либерала в бескомпромиссного тирана.

Меры профилактики вирусных инфекций.

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