Киркоров и Тимати вступились за самую богатую девочку-блогера

Российские знаменитости написали письмо в поддержку 6-летней Насти, популярного блогера «Like Nastya».

По данным Forbes, девочка является самым богатым детским блогером, доходы от каналов приносят ее семье в месяц от 200 до 500 тысяч долларов. А общее число подписчиков на ее страничках в YouTube уже перевалило за 87 миллионов.

Поживиться за счёт ребёнка решила некая казанская фирма, которая за спиной родителей Насти оформила псевдоним девочки на себя.

Настя Радзинская - самый популярный и богатый российский детский видеоблоггерФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Пришли какие-то непонятные люди в Роспатент, заплатили деньги и оформили на себя торговое имя Насти. И якобы теперь торгуют от ее имени какой-то спецтехникой,-рассказали «КП» друзья родителей Насти.

Знаменитости встали на защиту юного блогера, отправив официальные письма в Роспатент и другие структуры.

Под письмом подписался Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Тимати, Жасмин и другие знаменитости.

- Мы обращаемся к Вам с просьбой о защите прав нашей юной коллеги, пятилетней гражданки Российской Федерации Анастасии Радзинской, чей творческий псевдоним «Лайк Настя» оказался предметом рейдерского захвата и инструментом подлого шантажа, - написали в своём обращении артисты, попросив причастные структуры разобраться в непростой истории.

На странички Насти на в YouTube подписано больше 87 миллионов человекФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним: Настя Радзинская стала блогером четыре года назад, когда ее родители-бизнесмены из Краснодара Юрий и Анна Радзинские вложили все средства в продвижение ребёнка на YouTube.

И не прогадали. Сейчас Радзинская - самый популярный и богатый российский детский видеоблоггер.