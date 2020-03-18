Признаки старости: Все гады, всех ненавижу. Надо купить мешок муки

Известный уральский драматург Николай Коляда опубликовал в соцсетях список из 27 признаков старости: как понять, что она уже наступила? А наш корреспондент Сергей Пономарев задумался, повспоминал и собрал главные приметы других «жизненных этапов»

27 признаков старости

1. Все надо делать не так, а так.

2. Все сволочи.

3. Все гады.

4. Театра нет, актеров нет, режиссеров нет, драматургов нет.

5. Раньше было лучше в СССР, и трава зеленая, и небо другое.

6. В магазинах все дорого, роюсь в ценниках, твари: довели страну.

7. Государством надо руководить не так, а иначе, могу показать.

8. Все болит.

27 признаков старостиФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

9. Надо купить мешок муки; зачем-нибудь.

10. На улице сажусь на лавочку, будто бы завязать шнурки, а на деле ноги болят, хоть минутку отдохнуть.

11. Твари, все сорят, все грязно, снег не убирают.

12. Гады, место не уступят в общественном транспорте.

13. Все плохие.

14. Паразиты, все умирают рано, не могут пожить еще.

15. Всех ненавижу, а иногда наоборот, вдруг плачу от того, что птичка поет.

16. По телевизору только говно.

17. В интернете только дураки.

18. Спать не могу, мысли как воши кусают.

19. Эту чашку с трещиной не надо выбрасывать, пригодится.

20. Эту старую рубашку с дыркой я еще буду носить; и трусы старые, и носки, и штаны не надо выбрасывать.

21. Пустые банки с закручивающейся крышкой нельзя выбрасывать, пригодятся зачем-нибудь.

22. Дети неблагодарные, студенты тоже, артисты тоже; короче - все неблагодарные, а я, дурак, им столько добра сделал.

23. Не делай добра, не получишь и зла - правильно, это про меня, такого доброго.

24. Стул с поломанной ножкой отвезти надо на дачу, и грязный шкаф, и старую одежду, пригодится, вдруг война.

25. Еда везде в магазинах - отрава, надо ходить на рынок, там покупать.

26. Все уроды.

27. Почему все так быстро кончилось, не успев начаться?!

Николай КОЛЯДА.

Николай Коляда.Фото: Алексей БУЛАТОВ

13 признаков детства

1. Какая бяка эта каша! Комочки ненавижу!

2. Наталья Ивановна сказала маме, что я молодец, по ночам не писаюсь, но лук в супе не ем..

3. Подумаешь, зеленка. Совсем не щиплет…

4. Я знаю, не врите мне: в темноте прячется страшная бабайка.

5. Почему мыло всегда в глаза попадает?

6. Когда вырасту, не буду спать днем.

7. И слушать взрослых не буду!

8. Мама, купи мне машинку! Ну почему нет? Ну почему?!

9. Эта Катька такая дура!

10. А когда целуются, губы надо сжимать или вытягивать трубочкой?

11. А очки не мешают?

12. Мама хочет купить пианино. Говорит, что музыканты ничего не делают и много получают. Второй день притворяюсь, что я глухой.

13. Когда вырасту, набью морду этому Витьке!

8 признаков юности

1. Завтрак в буфете брать не буду, лучше куплю ситро и две трубочки с кремом.

2. Почему у меня не растут волосы на груди?

3. Ха, теперь я могу ходить в кино на детям до 16.

4. И чего мать опять орет: «Где ты шлялся до одиннадцати?» Я же не один, а с мужиками…

5. Не хочу учиться. Ну и ладно, пойду служить не в десант, а в стройбат.

6. Что ей лучше подарить - три тюльпана или духи «Серебристый ландыш»?

7. Блин, ну хоть бы с кем-нибудь!

8. Надо пожевать лавровый лист, чтобы не пахло.

15 признаков зрелости

1. Теща попросила зайти в церковь за освященной водой. Зачем, если у нее еще с прошлых лет стоит? Столько этой воды накопилось, как будто она на войну с вампирами собирается...

2. В газете заголовок «Новая пассия футболиста Кержакова». А чего он их меняет? То ли они форму теряют, то ли просто попасть в них не может…

3. Говорят, жизнь в полоску: белая полоса, потом черная, потом снова белая. А что делать, если у меня полоса одна, и та серая?

4. Давняя знакомая мечтает о загородном доме. Просит меня познакомить с мужчиной, у которого он имеется. Чего проще: тракторист в деревне, живет в хибаре, зато есть курятник…

5. Светлые ночи. Ночная бессоница. Мне не спалось, я потушил капусту...

6. Жена говорит, что купила мне помело. Лучше бы она купила мне Памелу Андерсон.

7. Я уже никогда не буду богатым. Разве что стану богатым душевно.

8. Звонила подружка, рассказывала, что была свидетельницей на свадьбе, ходила в загс. Говорит, что там одни геи и лесбиянки. Удивился. Но тут вспомнил, что она живет в Нью-Йорке...

9. Какой интересный сюжет по ящику показывают: на аукционе за 3 миллиона долларов продали пианино из фильма «Касабланка», а еще за сколько-то - платье Страшилы из «Волшебника страны Оз». Оказывается, ничего нельзя выбрасывать! Когда умрешь, твои вещи родственники будут продавать. На это и станут жить.

10. Схожу с ума, но не хотелось бы так быстро!

11. Стал почти равнодушен к еде. Теперь главное, чтобы вовремя, много и очень вкусно...

12. Официантка в ресторане говорит мне: «У вас такой интересный акцент. Вы не испанец?» Эх, знала бы она, что это от старых зубных протезов...

«Почему все так быстро кончилось, не успев начаться?!» - пишет Коляда.

13. Так-то я ничего, но надо бы похудеть и налысо постричься. А то жирный, на меня много геля и шампуня уходит. Это будет мой ответ кризису.

14. Жена говорит, что она мой бонус. Я думаю, что наоборот, она штраф. Или все-таки бонус, но со штрафными санкциями?

15. Очень жаль, что я ничего не натворил. А ведь мог бы!