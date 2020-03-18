Признаки старости: Все гады, всех ненавижу. Надо купить мешок муки
Известный уральский драматург Николай Коляда опубликовал в соцсетях список из 27 признаков старости: как понять, что она уже наступила? А наш корреспондент Сергей Пономарев задумался, повспоминал и собрал главные приметы других «жизненных этапов»
27 признаков старости
1. Все надо делать не так, а так.
2. Все сволочи.
3. Все гады.
4. Театра нет, актеров нет, режиссеров нет, драматургов нет.
5. Раньше было лучше в СССР, и трава зеленая, и небо другое.
6. В магазинах все дорого, роюсь в ценниках, твари: довели страну.
7. Государством надо руководить не так, а иначе, могу показать.
8. Все болит.
27 признаков старостиФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
9. Надо купить мешок муки; зачем-нибудь.
10. На улице сажусь на лавочку, будто бы завязать шнурки, а на деле ноги болят, хоть минутку отдохнуть.
11. Твари, все сорят, все грязно, снег не убирают.
12. Гады, место не уступят в общественном транспорте.
13. Все плохие.
14. Паразиты, все умирают рано, не могут пожить еще.
15. Всех ненавижу, а иногда наоборот, вдруг плачу от того, что птичка поет.
16. По телевизору только говно.
17. В интернете только дураки.
18. Спать не могу, мысли как воши кусают.
19. Эту чашку с трещиной не надо выбрасывать, пригодится.
20. Эту старую рубашку с дыркой я еще буду носить; и трусы старые, и носки, и штаны не надо выбрасывать.
21. Пустые банки с закручивающейся крышкой нельзя выбрасывать, пригодятся зачем-нибудь.
22. Дети неблагодарные, студенты тоже, артисты тоже; короче - все неблагодарные, а я, дурак, им столько добра сделал.
23. Не делай добра, не получишь и зла - правильно, это про меня, такого доброго.
24. Стул с поломанной ножкой отвезти надо на дачу, и грязный шкаф, и старую одежду, пригодится, вдруг война.
25. Еда везде в магазинах - отрава, надо ходить на рынок, там покупать.
26. Все уроды.
27. Почему все так быстро кончилось, не успев начаться?!
Николай КОЛЯДА.
Николай Коляда.Фото: Алексей БУЛАТОВ
13 признаков детства
1. Какая бяка эта каша! Комочки ненавижу!
2. Наталья Ивановна сказала маме, что я молодец, по ночам не писаюсь, но лук в супе не ем..
3. Подумаешь, зеленка. Совсем не щиплет…
4. Я знаю, не врите мне: в темноте прячется страшная бабайка.
5. Почему мыло всегда в глаза попадает?
6. Когда вырасту, не буду спать днем.
7. И слушать взрослых не буду!
8. Мама, купи мне машинку! Ну почему нет? Ну почему?!
9. Эта Катька такая дура!
10. А когда целуются, губы надо сжимать или вытягивать трубочкой?
11. А очки не мешают?
12. Мама хочет купить пианино. Говорит, что музыканты ничего не делают и много получают. Второй день притворяюсь, что я глухой.
13. Когда вырасту, набью морду этому Витьке!
8 признаков юности
1. Завтрак в буфете брать не буду, лучше куплю ситро и две трубочки с кремом.
2. Почему у меня не растут волосы на груди?
3. Ха, теперь я могу ходить в кино на детям до 16.
4. И чего мать опять орет: «Где ты шлялся до одиннадцати?» Я же не один, а с мужиками…
5. Не хочу учиться. Ну и ладно, пойду служить не в десант, а в стройбат.
6. Что ей лучше подарить - три тюльпана или духи «Серебристый ландыш»?
7. Блин, ну хоть бы с кем-нибудь!
8. Надо пожевать лавровый лист, чтобы не пахло.
15 признаков зрелости
1. Теща попросила зайти в церковь за освященной водой. Зачем, если у нее еще с прошлых лет стоит? Столько этой воды накопилось, как будто она на войну с вампирами собирается...
2. В газете заголовок «Новая пассия футболиста Кержакова». А чего он их меняет? То ли они форму теряют, то ли просто попасть в них не может…
3. Говорят, жизнь в полоску: белая полоса, потом черная, потом снова белая. А что делать, если у меня полоса одна, и та серая?
4. Давняя знакомая мечтает о загородном доме. Просит меня познакомить с мужчиной, у которого он имеется. Чего проще: тракторист в деревне, живет в хибаре, зато есть курятник…
5. Светлые ночи. Ночная бессоница. Мне не спалось, я потушил капусту...
6. Жена говорит, что купила мне помело. Лучше бы она купила мне Памелу Андерсон.
7. Я уже никогда не буду богатым. Разве что стану богатым душевно.
8. Звонила подружка, рассказывала, что была свидетельницей на свадьбе, ходила в загс. Говорит, что там одни геи и лесбиянки. Удивился. Но тут вспомнил, что она живет в Нью-Йорке...
9. Какой интересный сюжет по ящику показывают: на аукционе за 3 миллиона долларов продали пианино из фильма «Касабланка», а еще за сколько-то - платье Страшилы из «Волшебника страны Оз». Оказывается, ничего нельзя выбрасывать! Когда умрешь, твои вещи родственники будут продавать. На это и станут жить.
10. Схожу с ума, но не хотелось бы так быстро!
11. Стал почти равнодушен к еде. Теперь главное, чтобы вовремя, много и очень вкусно...
12. Официантка в ресторане говорит мне: «У вас такой интересный акцент. Вы не испанец?» Эх, знала бы она, что это от старых зубных протезов...
«Почему все так быстро кончилось, не успев начаться?!» - пишет Коляда.
13. Так-то я ничего, но надо бы похудеть и налысо постричься. А то жирный, на меня много геля и шампуня уходит. Это будет мой ответ кризису.
14. Жена говорит, что она мой бонус. Я думаю, что наоборот, она штраф. Или все-таки бонус, но со штрафными санкциями?
15. Очень жаль, что я ничего не натворил. А ведь мог бы!
ИСТОЧНИК KP.RU