2020-03-17T16:38:48+03:00
Политика

Путину показали, как Россия борется с коронавирусом

Президент приехал в центр по мониторингу ситуации [видео]
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Мэр Москвы Сергей Собянин доложил, что определены практически все вернувшиеся из очагов заражения коронавирусомМэр Москвы Сергей Собянин доложил, что определены практически все вернувшиеся из очагов заражения коронавирусомФото: REUTERS
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Вряд ли Владимира Путина можно чем-то сильно удивить, но у Михаила Мишустина, Сергея Собянина и Дмитрия Чернышенко были хорошие шансы сделать это, демонстрируя президенту работу открывшегося накануне центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Премьер-министр показал на гигантских мониторах онлайн-картинку с камер видеонаблюдения в магазинах и контролеров, обходящих склады и торговые точки. Параллельно на экране выводилась стоимость продуктовых корзин на основе магазинных чеков в разных регионах.

- Сейчас люди закупают много продуктов, но на самом деле, никаких проблем нет, - сказал Мишустин. - У нас очень стабильная ситуация с поставками. Мы мониторим ситуацию с сетями розничными. Самое главное, что средняя стоимость продуктовой корзины нами мониторится по каждому региону вплоть до магазинов. Это онлайн-информация, а не какие-то статистические расчеты.

- Главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать, - согласился Путин.

- Мы это и пытаемся объяснять, - подтвердил Мишустин.

Мэр Москвы Сергей Собянин доложил, что определены практически все вернувшиеся из очагов заражения коронавирусом.

- Мы видим статистику прибытия граждан из очагов инфекции, 95% идентифицировано этих людей, определено, где они находятся. Соответственно, с ними дальше уже идет работа, - рассказал мэр, добавив, что до всех доведена информация о необходимости карантина.

Тут же он показал, как городские камеры наблюдения определяют тех, кто пытается нарушить режим изоляции. Контроль ведется с помощью обработки "больших данных" с камер видеонаблюдения и визуализации лиц.

Премьер-министр показал на гигантских мониторах онлайн-картинку с камер видеонаблюдения в магазинах и контролеров, обходящих склады и торговые точки Фото: REUTERS

Премьер-министр показал на гигантских мониторах онлайн-картинку с камер видеонаблюдения в магазинах и контролеров, обходящих склады и торговые точкиФото: REUTERS

- Если человек выйдет из дома, то к нему обратятся и попросят вернуться обратно, - сказал Собянин. - Мы приступили к строительству современного мобильного комплекса на 500-600 коек, из них практически 250 - это реанимационные койки, которые требуют высокотехнологичного оборудования. Три дня назад мы вышли на площадку, около двух тысяч рабочих уже работает, одновременно готовим основание, готовим сами конструкции корпусов, закупаем медицинское оборудование, допроектируем рабочие чертежи и так далее. Я думаю, в течение месяца госпиталь будет построен, и он будет служить не только в этот период, но и останется надолго.

- Вот это самое главное, - похвалил Путин. - Я так понимаю, что для Москвы, Московского региона, это востребованное учреждение медицинское, вне зависимости от ситуации с коронавирусом.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко показал, как региональные власти борются не только с эпидемией, но и с фейковыми сообщениями о нем.

- Мы понимаем, что с медицинской точки зрения эпидемия не приняла, слава богу, какие-то большие масштабы, что нельзя сказать о "психологической эпидемии", - сказал Чернышенко. - И информационный центр еще и борется с так называемыми фейками и слухами.

Вице-премьер привел в пример «вброс» в Краснодарском крае о том, что «32 человека скончались от коронавируса».

- Искусственный интеллект, нейронные сети, которые обучились, делают семантический анализ и выявили эту аномалию, - объяснил он.- Через минуту она попала операторам. Оператор связался с регионом, с выделенным человеком, с ним обсудил, тот сказал, что это неправда. И тут же на региональном уровне через 20 минут уже было опровержение, а еще через два часа было опровержение на федеральном уровне. В Алтайском крае еще сложнее была ситуация, потому что в родительском чате в школе какой-то записали, что якобы власти скрывают масштабы какого-то бедствия. Система обнаружила даже аудиозапись, передала ее в центр, мы связались с главой региона, и он записал видеообращение. И тем самым мы фейковую новость купировали.

Общаясь с работающими в центре волонтерами, президент попросил сделать все необходимое для защиты их самих.

- У нас, слава богу, пока нет такого масштаба, как в некоторых других странах. У нас 93 или 96 выявлено зараженных, а в других странах счет идет на тысячи, - сказал Путин. - И чтобы не было так, как в других местах, нужно работать на упреждение.

Путину показали, как искусственный интеллект выявляет фейки о коронавирусе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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