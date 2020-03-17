Евро-2020 перенесли на 2021 год из-за коронавируса

УЕФА объявил о переносе Чемпионата Европы на 2021 год. Евро-2021 стартует 11 июня, а его финальный матч состоится 11 июля. Таким образом лето нынешнего года освободилось, чтобы в Европе успели доиграть национальные чемпионаты, а так же Лигу Европы и Лигу чемпионов. Обновленный календарь Евро-2021 и информацию для обладателей уже купленных билетов УЕФА объявит позже.

Как это будет?

Евро-2020 должен был стать особенным. В честь 60-летия чемпионатов Европы его решили проводить в 12 городах континента, в том числе и в России. Санкт-Петербург планирует принять три матча группового этапа, а так же одну игру плей-офф. Но юбилейного фестиваля не получилось.

Впрочем, пока о возможной замене городов УЕФА не сообщал. Но Россия уже объявляла о готовности в случае чего принять расширенную программу Чемпионата Европы. Так же Турция сообщала о своих возможностях провести Евро.

Перенос обойдется в 200 млн евро?

Ранее мировые СМИ сообщали, что сдвиг ЧЕ на год понесет дополнительные расходы в размере порядка 300 млн евро. Утверждалось, что УЕФА постарается переложить их на национальные лиги. Ранее боссы УЕФА говорили, что Евро-2020 принесет организации 2,5 млрд. евро дохода.

Дополнительные расходы связаны с подготовкой городов, с заключенными контрактами со спонсорами и контрагентами. И УЕФА начал оптимизировать их сразу же: еще не было объявлено о переносе Евро-2020, а бронь в отелях Копенгагена для футбольных чиновников и сборной Дании уже была отменена.

Были ли другие варианты?

Еще накануне говорили, что УЕФА обратился с предложением перенести Евро-2020 на ноябрь-декабрь этого года. Назывались даже конкретные даты: чемпионат Европы стартует 23 ноября, а финиширует 23 декабря. В этом случае национальным чемпионатам пришлось бы предусмотреть паузу в своих календарях, и уйти на зимний перерыв в начале ноября. Но с другой стороны то же самое лиги должны сделать в 2022 году, когда примерно в те же даты ноября-декабря должен состояться чемпионат мира в Катаре. Но этот вариант не прошел.

Почему может быть недоволен ФИФА?

На лето 2021 года у ФИФА были свои планы. Международная федерация футбола хотела в июле будущего года провести клубный чемпионат мира в Китае. Амбициозный проект с участием 24 ведущих клубов мира должен принести большую прибыль. Но после Евро-20201 европейские звезды футбола неспособны будут отказаться от отпуска, чтобы сыграть еще и за свои клубы.