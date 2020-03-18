Дело на миллиард: «Русагро» компенсирует просчеты своих управленцев за счет партнеров?

17 марта компания «Агроснабсахар» (юридическое лицо Елецкого сахарного завода, который принадлежит липецкой группе компаний «Трио» и французскому холдингу Sucden) подала апелляцию в Арбитражный суд Воронежской области на решение суда первой инстанции, принявшего решение взыскать с нее 1,12 млрд рублей в пользу агрохолдинга «Русагро». Истец пытается компенсировать убытки от сделки, которая лишь обсуждалась в электронной переписке с сотрудником «Русагро», не имевшим права принимать решения (он об этом прямо указывает в письмах). Стороны не сошлись в цене на сахар. Сделка сорвалась. Но после того, как на сахарном рынке цены рухнули, «Русагро» решило компенсировать убыток за счет партнера. Не смотря на абсурдность ситуации, затея пока удается, ведь суд первой инстанции - Арбитражный суд Тамбовской области - встал на сторону истца.

НЕСЛАДКАЯ ИСТОРИЯ

В последние годы рынок сахара в России переживает кризис перепроизводства: перерабатывающие заводы закрываются, цены балансируют на грани рентабельности. Заработать оптовикам и производителям обычно удается лишь глубокой зимой и в начале весны на новостях о сокращении запасов сахарного песка. Но и то не всегда — в иные года цены на сахар ближе к лету могут наоборот пойти вниз.

Именно такая ситуация сложилась в прошлом сезоне.

...Осень 2018 года. Эксперты делятся оценками, что урожай сахарной свеклы в России собран достаточно слабый. «Русагро» договорилось с компанией «Агроснабсахар» о хранении на Елецком сахарном заводе более 116 тыс. тонн сахарного песка. Условия договора были очень заманчивыми для владельца товара: оплата хранения будет производиться только после продажи сахара агрохолдингом «Русагро» и при наличии прибыли от продажи более 2000 рублей на тонну. При этом у «Агроснабсахара» было право выкупить весь товар для перепродажи на взаимовыгодных условиях.

После Нового года руководству «Агроснабсахара» стало понятно, что эксперты просчитались. Урожай сахарной свеклы в стране собран неплохой. В хранилищах сахара накопилось много и цены на него ползут вниз. Что делать? Правильно, избавляться от сахара, пока цены на него совсем не упали. Руководство «Агроснабсахара» нашло покупателя на товар. 26 февраля 2019 года менеджер отправил в «Русагро-Сахар» письмо с предложением выкупить 115 300 тонн по цене 38 700 руб за тонну. В ответном письме представитель «Русагро» сообщил, что товар готовы продать только по 40 000 руб за тонну. Но при таких условиях сделка была невыгодна «Агроснабсахару».

Казалось бы, банальная история. Но в результате этой несостоявшейся сделки «Агроснабсахар» может потерять более 1 млрд рублей. Поскольку позже «Русагро» вынуждено было распродать сахар по бросовым ценам, а разницу между ними и предложенными «Агроснабсахаром» 38 700 руб за тонну предъявили в качестве убытков.

О СДЕЛКЕ НА 4,5 МИЛЛИАРДА ВСПОМНИЛИ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА

Дело в том, что во время достаточно неформального обсуждения условий выкупа товара, с шуточками («а если дадите финансирование точно не откажемся!:))», «Дать ничего не можем… мы только забрать можем)))», - это про сахар и высокую цену на него – «КП») сотрудник «Русагро» коллеге из «Агроснабсахара» написал следующую фразу:

«Принято. В течение нескольких дней платите (как в договоре).

Вопрос такой суммы (разовая сделка в смысле) не в моей компетенции. Отправляю вопрос наверх. Вернусь как будет понимание».

Из письма видно, что сделка еще не завершена. Что менеджер имел в виду под выражением «Принято. В течение нескольких дней платите (как в договоре)»? Трудно сказать. Но и «Русагро», и Арбитражный суд Тамбовской области эту вырванную из контекста фразу считают признаком финализации сделки на 4,5 млрд рублей.

Суд не смутил тот факт, что в результате этой «сделки» не оформлялась спецификация (документ такой), в которой регламентируются объемы, сроки и другие детали поставки. Хотя в прошлых сделках спецификация оформлялась всегда, и счет им идет на десятки.

Больше того, само «Русагро» в течение длительного времени вело себя так, будто никакого договора и не было: позднее предлагало «Агроснабсахару» выкупить тот же сахар (который сейчас считает проданным), не направляло в течение нескольких месяцев никаких претензий и даже не выставило счета на оплату. Что выглядит уж совсем фантастически: заключить договор на 4,5 млрд руб, не выставить счет и вспомнить о нем только через полгода? Поведение «Русагро» выглядит нелогичным и совершенно немыслимым в бизнесе. Но если принять, что договора не было, то все встает на свои места.

«Считаем, решение суда крайне предвзятым и незаконным, грубо нарушающим нормы материального права в силу целого ряда фактов, которые являются решающими в данном экономическом споре», - отмечается в официальном сообщении группы компаний «Трио».

МЕСТЬ ЗА ТО, ЧТО НЕ ПРОДАЛИ ЗАВОД?

В интервью «Комсомольской правде» член совета директоров группы компаний «Трио» Елена Латышева рассказала о возможных причинах судебных разбирательств с агрохолдином «Русагро».

Формальная причина – экономическая.

«Думаю, уже в апреле 2019 года «Русагро» поняло, что предложение «Агроснабсахара» на самом деле было очень выгодным, так как с марта цены на сахара на российском рынке уверено пошли вниз. Иными словами, «Русагро» ставило на рост цен, а случилось наоборот, - пояснила руководитель «Трио». - Поэтому считаю, что в данном иске «Русагро» пытается переложить на контрагента последствия управленческой ошибки своих топ менеджеров».

Но, возможно, реальная причина странного поведения руководства агрохолдинга в другом. На рынке хорошо известно, что в конце 2018 – начале 2019 года между ГК «Трио» и ключевыми компаниями сахарного рынка шли переговоры о перспетиках вхождения в уставной капитал «Агроснабсахара». Подобные обсуждения велись и с «Русагро».

«В то время я слышала, что «Русагро» по какой-то причине ведет себя так, будто сделка уже состоялось, и именно «Русагро» станет стратегическим инвестором ГК «Трио». Тем не менее, все получилось иначе – в качестве стратегического партнера мы выбрали французский Sucden, так как обе наши компании являются семейными предприятиями, совпадают по принципам ведения бизнеса и у Sucden больше компетенций для развития бизнеса Елецкого сахарного завода по производству высококачественного сахара, -резюмирует Елена Латышева. - Поэтому мое личное мнение, что настоящая причина подачи иска - это обида за то, что мы не выбрали «Русагро».

Юристы и эксперты отрасли практически однозначно оценивают судебные перспективы в арбитраже – позиции «Агроснабсахара» очень сильны. Вопрос в другом. Судебный иск «Русагро» по весьма сомнительному поводу серьезно подрывает нестабильный рынок сахара и не способствует укреплению доверия между партнерами.

По мнению Елены Латышевой, решение арбитражного суда первой инстанции может наводить на мысль, что возвращаются 90-е, когда суды были встроены в криминальные схемы... И каждый партнер, работающий с компанией «Русагро», учитывая решение суда по рассматриваемому делу, должен быть крайне осторожен в коммуникации и прежде чем писать в адрес «Русагро» электронные письма хорошенько думать.