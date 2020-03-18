Алексей Ягудин: «Ненавижу получать подарки, из-за этого могу устроить скандал»

Свой день рождения Алексей Ягудин встречает в самолете по дороге из Новосибирска в Москву. В столице Сибири он выступал с мотивационной лекцией, о том, как добиться успеха. Свой метод, как достичь результатов и побед, который пригодился ему в спорте, сейчас он транслирует на другие сферы жизни. Накануне дня рождения мы задали ему несколько вопросов, например, что он думает о сорокалетних мужчинах и знаком ли ему кризис среднего возраста.

- Мое 30-летие – это была первая встряска. Тогда я целые сутки ни с кем не разговаривал, на меня накатила хандра, - рассказал нам Алексей. - До этого все было прикольно, а тут бах – и «тридцатник». В 35 лет волна таких размышлений была еще мощней. А сейчас меня просто накрыло цунами. Не то, чтобы я нахожусь в депрессии. Но есть очень некомфортное ощущение по поводу своего возраста и того, что конечное «депо» становится все ближе. При том, что мне грех жаловаться. Собаки, дети, жена, работа – все у меня замечательно. Помимо фигурного катания и ледовых шоу есть работа на телевидении. В прошлом году вышло два антрепризных спектакля, в которых я занят, - «Слушай сердце» и «Сюрприз для любимого». Читаю мотивационные лекции о том, как добиться успеха. Работаю ведущим на мероприятиях. И все это мне очень нравится.

- Есть примета - мужчины сорокалетие не празднуют. Вы будете отмечать свой день рождения?

- Приметы, суеверия – это не про меня. Отмечать день рождения обязательно буду. А вот как, знает только моя жена (Олимпийская чемпионка в парном катании фигуристка Татьяна Тотьмянина – Ред.). Она готовит мне сюрприз. Из семейных праздников мне больше нравится Новый год. А для Тани очень важны дни рождения, чтобы все обязательно собрались вместе.

- Вы сказали, что не суеверны. Неужели даже в спорте не было никаких примет, например, какой ботинок сперва зашнуровывать – правый или левый?

- Если во время тренировки ты выполняешь правильно все элементы – это и есть главная примета того, что и на соревнованиях все пройдет гладко. Я верю только в человеческий труд. А медный пятак под пяткой или игрушка на бортике катка – это проявление человеческой слабости. Свою неуверенность, неудачу вы перекладываете на какую-то вещь, дескать, не вы мало работали, а просто конек не с той ноги надели.

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин и Татьяна ТотьмянинаФото: Михаил ФРОЛОВ

- Есть у вас подарок мечты?

- Я ненавижу получать подарки, терпеть не могу сюрпризы! Друзей и своих близких прошу мне ничего не дарить. Реально могу из-за этого устроить скандал. У меня непростой и упрямый характер.

С Таней мы всегда обговариваем заранее, и она дарит только то, что со мной согласовано. Ей сложно, потому что она обожает делать подарки. Я же абсолютная противоположность. Если Тане что-то нужно, она присылает мне фотографию «подарка мечты», чтобы Лешка не ломал себе голову, и не дарил ей ненужные вещи.

- Какие успехи у ваших дочек?

- Старшая дочь Лиза, ей 10 лет, занимается танцами и спортивной гимнастикой. Младшая Мишель ходит на балет и художественную гимнастику. Мы не требуем от них результатов. Скорее, мы за успехи в учебе, нормальную успеваемость в школе, а не в спорте. Физическую нагрузку, пускай не в спортивном зале, мы с Таней им обеспечим. Если нет тренировок, мы берем своих собак – у нас бигль и йоркширский терьер - и все вместе идем гулять на свежем воздухе. Недавно младшая дочь, которой четыре с половиной года, изъявила желание кататься на коньках. Наверное, в следующем учебном году я отведу ее в свой Центр фигурного катания. Но не ради побед и результатов, а чтобы ребенок чем-то занимался.

- Когда ваша мама привела вас в фигурное катание, вам тоже было 4 года, и мама, наверное, тоже не думала тогда, что вы станете Олимпийским чемпионом. Аппетит приходит во время еды, когда у ребенка появляются первые успехи в спорте…

- Моя мама и мама Тани Тотьмяниной привели нас в секцию фигурного катания чтобы, во-первых, спорт был в жизни ребенка. И, во-вторых, если у нас появятся какие-то успехи, мы могли бы поехать за границу. Это был Советский Союз и двери в мир были открыты через спорт. Об Олимпийских медалях никто, конечно, не думал.

- Кстати, вам удавалось хорошо учиться в школе, закончить ее с серебряной медалью и ежедневно тренироваться, ездить на сборы, соревнования…

- Это все заслуга моей мамы. В свое время она работала в институте информатики и вычислительной техники. Видимо, в ней была педагогическая жилка. Она заставляла меня учиться. Все экзамены, я честно сдавал, у меня не было освобождений. Перед уроками в школе у меня была утренняя тренировка, потом – учеба, потом – вечерняя тренировка. Потом я бежал к своему другу, который жил в соседнем доме, брал у него тетрадки с домашним заданием. Переписывал в свою тетрадь и одновременно это учил. Но для того, чтобы ребенок выдержал такой режим в течение многих лет, нужна очень целеустремленная мама.

- Нынешнее фигурное катание намного сложнее, чем в то время, когда вы выступали?

- Сейчас совершенно другой уровень программ. Фигуристы стали моложе, сильнее, быстрее. Сегодня многие, в том числе тренеры, выступают за то, чтобы поднять возраст фигуристов. Я же категорически против. Зачем искусственно тормозить прогресс? Если юные спортсмены способны делать гениальные элементы на льду, почему мы должны им это запрещать? Я не хочу смотреть на зрелого фигуриста, который срывает прыжки, но зато он демонстрирует красивое скольжение. Если вы хотите увидеть пластику, изящное движение, идите на балет или танцы на льду. В соревнованиях одиночников интересны четверные прыжки и более сложные элементы.