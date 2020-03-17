2020-03-17T20:39:39+03:00
Общество

Умер Эдуард Лимонов - русский писатель и публицист

Во вторник, 17 марта, возрасте 77 лет умер Эдуард Лимонов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Русский писатель, поэт, публицист Эдуард ЛимоновРусский писатель, поэт, публицист Эдуард ЛимоновФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Во вторник, 17 марта, умер Эдуард Лимонов. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Сергей Шаргунов.

Короткий пост с сообщением о смерти самого издаваемого на Западе российского писателя, поэта и публициста появился на странице парламентария в Facebook вечером.

"Умер Эдуард Лимонов", - говорится в записи.

Пользователи в комментариях уже приносят свои соболезнования. Их шокировала новость о смерти известного писателя, которому в конце февраля исполнилось 77 лет.

Несколько лет назад "Комсомольская правда" брала интервью и несгибаемого уличного революционера. Эдуард Вениаминович тогда высказал свое мнение об украинской майдане, возвращении Крыма и рассказал о любви к женщинам.

ДОСЬЕ КП

Эдуард Вениаминович Савенко (Лимонов) родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске, вырос в Харькове, а с 1967 года проживал в Москве. В 1974-м эмигрировал в США, но после повышенного интереса ФБР перебрался во Францию, где и получил гражданство. В 1990 году вновь получил советский паспорт и вернулся на родину.

Некоторое время возглавлял запрещенную в России Национал-большевистскую партию и "Другую Россию". В апреле 2001 года писателя арестовали по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия, а спустя два года приговорили к четырем годам лишения свободы, но почти тут же освободили по условно-досрочному. В марте 2009-го Эдуард Лимонов объявил о своем желании стать кандидатом на выборах президента, но Центризбирком отказался его регистрировать.

За всю свою жизнь публицист опубликовал более 60 книг - в стихах и прозе. Самой известной считается "Это я, Эдичка". Ее перевели на десятки языков. Также писатель был известен скандальным поведением. Как-то он приковал себя наручниками к дверям газеты "Нью-Йорк Таймс", требуя публикации своих статей. Также Эдуард Лимонов принимал участие в десятке военных конфликтов 90-х годов.

Умер Эдуард Лимонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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