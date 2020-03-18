Что было бы, не вернись Крым в Россию

Спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий СТЕШИН, видевший в 2014 году своими глазами и майдан в Киеве, и «русскую весну» в Крыму, и восстание в Донбассе, попробовал вместе с экспертами представить судьбу полуострова и его жителей, останься они на Украине. В самом деле - что тогда было бы?

1. В СЕВАСТОПОЛЕ БЫЛА БЫ БАЗА НАТО

Вопрос:

- Остался бы наш флот в Крыму?

Ответ военного эксперта Изборского клуба Влада ШУРЫГИНА:

- Черноморский флот России, возможно, и числился бы формально как базирующийся в Севастополе, но его дни были бы сочтены. Украина наверняка бы сразу после майдана разорвала пролонгированный Януковичем «договор о дружбе» и права на пребывание нашего флота в Крыму. Мы были бы вынуждены это съесть. В лучшем случае у нас остались бы в Крыму пара причалов да номинальный «штаб флота». Остальной бы флот был вынужден «пересесть» в Новороссийск. А страна бы тратила миллиарды, пытаясь построить базу флота там, где это почти невозможно сделать.

А к сегодняшнему моменту в Крыму наверняка уже была бы база НАТО. Если не военно-морская, то авиационная, это точно. Попытки военных кораблей США зайти в Крым были постоянно еще с начала 2000-х. Местные жители их, как могли, отгоняли своими протестами. Но параллельно с этим шли постоянные переговоры между НАТО, США и Украиной. Даже при Януковиче, который программу с НАТО «Партнерство во имя мира» и не думал сворачивать, а «партнеры» все время просили у Украины пункт базирования в Крыму.

Попытки военных кораблей США зайти в Крым были постоянно еще с начала 2000-хФото: GLOBAL LOOK PRESS

Кроме того, Черноморский флот мог бы оказаться после майдана в эпицентре кровавой войны. И если бы флот самоизолировался, охраняя самого себя, Украина быстро придавила бы «русскую весну», завезя «поездами дружбы» в Крым националистов. Прорусская община была бы жестко ликвидирована - как это случилось в Одессе или Харькове... А если бы флот принял участие в «русской весне», Крым, скорее всего, стал бы независимым, но только после большой войны. Слишком много в Крыму было украинских военных частей...

2. ДОНБАСС ПОЛЫХНУЛ БЫ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ

Вопрос:

- Если бы не Крым, то и войны в Донбассе не было бы?

Ответ спецкора «КП» Дмитрия СТЕШИНА:

- Из России сложно оценить, как и сколько лет подряд унижали Донбасс киевские власти. Это ненормально, когда в регионе, где 99% населения говорят на русском языке, существовал лишь один русскоязычный региональный телеканал. Эпитеты «колорады» и «ватники» появились не на пустом месте, для них славно унавозили почву в Киеве с трибун Верховной рады. Пассионарный взрыв Донбасса был неминуем. Да, Крым своим примером оказал влияние на настроения в Донбассе весной 2014-го, но не главное. И, разумеется, крымские добровольцы участвовали в восстании в Донбассе, но их было меньше 10%. Скорее всего, если бы воссоединения Крыма с Россией не случилось, полуостров начали бы зачищать от «русского духа» первым, демонстративно. И ход волнений в Донбассе был бы совсем иным, более интенсивным. И вряд ли Украина бы вывезла гражданскую войну на два фронта, поэтому действовала бы с предельной жестокостью.

У восставших не было бы надежд на то, что Россия вот-вот вмешается. Что кто-то сделает все за Донбасс, как думали и надеялись многие в 2014-м. Мне показалось тогда в Донецке, Луганске, Славянске, что эти ожидания сбили накал восстания, дав надежду отсидеться в тепле. Но кровь пролилась бы в любом случае, Украина это наглядно всем показала.

Крым своим примером оказал влияние на настроения в Донбассе весной 2014-гоФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

3. РУССКИХ ЗАГНАЛИ БЫ В ПОДПОЛЬЕ

Вопрос:

- А что было бы с русскими в Крыму?

Ответ политолога из Симферополя, участника «русской весны» Владимира ДЖАРАЛЛА:

- Скорее всего, мы бы с вами сейчас так просто не разговаривали. Противостояние в Крыму должно было закончиться выявлением и зачисткой Киевом всех недовольных, всех активистов. Вы видели, как это происходило в других регионах. В Киеве тогда очень быстро принимали решения. Крым ждала кровавая баня.

А после зачистки Крым прервал бы все свои «особые» отношения с Россией - все гуманитарные контакты и отношения с Черноморским флотом. Я все это наблюдал еще после первого, «оранжевого» госпереворота в 2004-м. Я видел, как Украина работает, как пытается проводить в Крыму пропагандистские кампании «за НАТО», сколько на это тратилось денег и как они проваливались с треском из-за пророссийских настроений крымчан. Так что оставался только силовой вариант подавления.

Неизбежно Крым вошел бы в «фазу нестабильности», а значит, перестал бы существовать как курортный регион. Для реабилитации Крыма как места отдыха потребовался бы десяток лет.

В Крыму идет ремонт и строительство дорог, чего на протяжении 30 лет не было. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

4. САНКЦИИ БЫЛИ БЫ КРУЧЕ. А ЭТИ - «ДЛЯ ГАЛОЧКИ»

Вопрос:

- Если бы не Крым, то Россия жила бы без санкций намного богаче?

Ответ экономиста Никиты КРИЧЕВСКОГО:

- Оглушительного воздействия на нашу экономику западные санкции «за Крым» на самом деле не оказали. Их ввели для галочки, потому что «мировому прогрессивному сообществу» нужно было как-то отреагировать. Настоящие санкции были применены к Ирану - отказ от покупки его нефти и замораживание денег в западных банках. Если бы США и Европа заморозили наши деньги и отказались от наших нефти и газа, отключили бы нас от системы электронных платежей «Свифт», вот тогда нам было бы плохо.

Да, какие-то европейские компании теперь не могут работать в России. Да, были введены ограничения на ввоз сервисного оборудования для нефтегазовой отрасли. Последнее привело к тому, что, например, «Роснефть» уже две трети сервисных работ проводит на своем оборудовании и своими силами. До санкций доля экспорта в этой сфере была 60 - 65%. А теперь наоборот, и этим можно гордиться.

Сегодня мир настолько глобализирован, что легко и спокойно можно обойти любой запрет. Еще лет 40 назад это было невозможно, и СССР продавал газ в обмен на трубы. Нельзя забывать, что Запад сам заинтересован в торговле с нами. Только старается не злить дядю Сэма.

Зато санкции позволили нам заняться импортозамещением. В 2014-м порядка 40% продовольствия в России было импортным, теперь 23 - 24%. Единственное, что мы упустили в тот момент: уникальный шанс на волне сплочения нации провести масштабную реформу экономики.

В Симферополе живут 500 тысяч человек, а машин зарегистрировано 540 тысяч, и большая часть этих машин куплена после 2014 годаФото: Алексей ГАЙДУКОВ

5. КУРОРТНИКИ ЖИЛИ БЫ, КАК В «СПОРТЛОТО-82»

Вопрос:

- Чего не получили бы крымчане, оставшись в составе Украины?

Ответ политолога из Симферополя Владимира ДЖАРАЛЛА:

- Люди в Крыму сейчас жалуются, что стоят в пробках, совершенно забыв две вещи. Стоят в пробках они, сидя в своих машинах. И главное - в Крыму идет ремонт дорог, чего на протяжении 30 лет не было. В Симферополе живут 500 тысяч человек, а машин зарегистрировано 540 тысяч, и большая часть этих машин куплена после 2014 года.

Еще один момент - появилась медицина. Украинская система здравоохранения была нацелена на получение денег. В случае тяжелой болезни было два выхода - самоубийство или разорение семьи. Российская медицина для крымчан оказалась приятной неожиданностью. Удивительным открытием стали и инфраструктурные проекты. Никто в Крыму не знал, как должен выглядеть современный аэропорт. И главное - Крымский мост, который показал, что госсистема России способна концентрироваться и решать, казалось бы, невыполнимые задачи.

Более взыскательный российский турист начал корректировать подход крымчан к курортному бизнесу. Примеры из личной жизни. Семья, построившая мини-отель по современным евронормам, этим летом получила первую прибыль и вложила ее в расширение бизнеса. Вторая семья, которая привыкла при Украине сдавать комнату на шестерых, как в фильме «Спортлото-82», впервые задумалась: что они делают не так? Пришло осознание - в тех условиях, которые были при Украине, никто больше отдыхать не хочет. Это тяжелое открытие.

Пришло осознание - в тех условиях, которые были при Украине, никто больше отдыхать не хочетФото: Евгений ГАЙВОРОНСКИЙ

6. УКРАИНА ЕЩЕ БЫСТРЕЕ УШЛА БЫ НА ЗАПАД

Вопрос:

- Если бы не присоединение Крыма, Украина была бы для России дружественной страной?

Ответ спецкора «КП» Дмитрия СТЕШИНА:

- Почему-то среди российских либералов бродит миф о том, что мы смертельно обидели Украину. И если бы не забрали Крым, оставались бы с Украиной лучшими друзьями. На Украине этот миф поддерживается, потому что служит отличным оправданием для любого скотства в отношении не только к России, но и своему же русскому населению. Конечно же, это ложь - друзьями мы и к моменту майдана были уже с натяжкой, а после него...

Проект «антиРоссия» насчитывает чуть больше сотни лет, и нынешняя Украина - его кульминация. Никогда раньше на этой территории не удавалось привести к власти таких лютых русофобов и обеспечить их активную поддержку аж двумя постсоветскими поколениями украинцев, воспитанных в бандеровском духе. Я хорошо помню, как майдан буквально в один день сменил лозунги. Начали с «мы не против русских, мы против вмешательства Москвы в наши дела», а закончили тем, что по-русски на майдане говорить стало опасно для жизни.

...а матерь городов русских - Киев покорился воинствующим украинизаторам. И после майдана (на фото) взял курс на Запад, на отрыв от России. Фото: Оскар Янсонс/"КП"-Киев.

Если бы Крым не отчалил и остался на месте, если бы не восстал Донбасс, Украина еще быстрее ушла бы на Запад. Сейчас ее, фактически в состоянии гражданской войны, с территориальными проблемами, боятся куда-то принимать, инвестировать в ее экономику. А иначе Запад давно бы уже пришил Украину к себе как сырьевой и трудовой придаток, куда легко можно воткнуть базу НАТО - под бок России. Иначе для чего делали в Киеве госпереворот? Именно для этого.