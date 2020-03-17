2020-03-17T23:03:15+03:00
Звезды

«Есть чеснок и не выходить из дома»: Дети Пугачевой и Галкина рассказали, как избежать коронавируса

Звёздная семья сидит на карантине в деревне Грязь
Игорь ПОЛЯКОВ
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На карантине Максим Галкин засиживаться не планируетНа карантине Максим Галкин засиживаться не планируетФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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- Коронавирус боится горячей воды и чеснока. Поэтому надо пить горячий чай и не выходить из дома,- рассуждает в Инстаграме Максима Галкина его сын Гарри.

- И ещё надо тщательно мыть руки. Не просто сбрызгивать водой, а с мылом!-поучает брата Лиза Галкина.

- И не надо выходить из дома,-подсказывает дочери Алла Пугачева.

- Да, сидим дома, - улыбается Лиза.

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Дети Пугачевой и Галкина рассказали, как избежать коронавируса
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Впрочем, судя по всему, долго сидеть на карантине в замке глава звёздного семейства Максим Галкин не планирует. 20 марта у телеведущего запланирована съёмка шоу «Сегодня вечером», посвящённая юбилею певца и давнего друга Пугачевой Александра Буйнова. Говорят, что в списке гостей студии есть и Алла Борисовна. Хотя в Останкино сомневаются, что 70-летняя Алла Пугачева выйдет за порог замка, поскольку Примадонна ради своих маленьких детей старается внимательно следить за своим здоровьем. Впрочем, Алла Борисовна дама непредсказуемая.

Пока только известно, что программа Галкина пройдёт без зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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