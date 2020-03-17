Вячеслав Рябов, генерал-майор в отставке: Валентина Гагарина была очень скромным человеком. И эту скромность передала дочерям

- Вячеслав Семенович, вы же в последние годы общались с Валентиной Ивановной Гагариной?

- В последние годы я с ней не виделся, только по телефону разговаривал.

- А по поводу чего вы ей звонили?

- Как правило - по делам нашего землячества. Мы все, земляки, собирались в Оренбург, ну, к примеру, на День города. А Юрий Гагарин же - почетный гражданин Оренбурга. Ну, я у Валентины Ивановны спрашивал - приедет ли она? Говорила: не могу, домашние заботы.

Она всегда сама брала трубку, очень уважительно отвечала. И с уважением говорила об Оренбурге.

Последний раз мы на Валентину Ивановну - примерно год назад - официально выходили, когда присваивали имя Гагарина международному аэропорту в Оренбурге. Там нужно было согласие семьи. Елена Юрьевна - дочь - оформляла все документы. И мы уже потом отправляли их в правительство, губернатору области.

- Вы мне рассказывали о самых первых встречах с Юрием Гагариным в Оренбурге. Когда вы ему вручали комсомольский билет.

- Да, я тогда был первым секретарем Оренбургского горкома комсомола.

- Гагарин же с супругой приезжал?

- Да, он приезжал с Валентиной Ивановной. Есть даже фотография, где она на руках держит дочь Галину. Гале было примерно пять месяцев.

- Какое впечатление тогда жена Гагарина на вас произвела?

- Мне кажется, Валентина Ивановна и тогда вела себя очень скромно, как бы - держалась в тени.

Вячеслав Рябов и Александр ГамовФото: Личный архив

Это было летом 1961 года, через полтора месяца после полета Юрия Алексеевича. В Оренбург он приехал официально - на встречу. Почему не сразу? После полета у него были различные процедуры, а затем он отправился отдыхать на юг в Сочи, в санаторий. А после этого они уже прибыли в Оренбург.

- Все знают улыбку Гагарина. А какая улыбка была у Валентины Ивановны?

- Не могу сказать. Сужу только по фотографиям.

- А тещу Гагарина вы не знали?

- Нет, никогда не встречался.

- Она жила в Оренбурге в районе переулка Телевизионного, напротив вышки - это Оренбургское телевидение, я там когда-то работал.

- Я знаю, где жила мама Валентины Ивановны. Но никогда не стремился встретиться с родственниками Гагариных.

Я хорошо знал тех людей, с которыми Валентина Ивановна вместе трудилась - до того, как она поступила учиться в медицинское училище. Она работала на оренбургском телеграфе. О ней там очень долго вспоминали - как о добром, отзывчивом человеке.

- Почему Валентина Ивановна в Москве, после гибели мужа, вела такой уединенный образ жизни?

- Я могу только предположить. Она очень скромный человек. И эту скромность передала Елене Юрьевне и Галине Юрьевне. Очень обаятельный человек. Обязательный, отзывчивый.

- Вы же Валентине Ивановне хлебушек привозили из Оренбурга?

- Наше землячество семью Гагарина старалось поддержать. Да, и знаменитый наш хлеб им передавали, и даже находили возможность арбузы в Звездный городок отвезти.