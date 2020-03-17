Подведены итоги престижного профессионального конкурса - «Лучшее корпоративное видео». Лауреатом в номинации «Видеоконтент для SMM» стал сайт «Комсомольской правды». Так высоко жюри оценило наш видеоролик «Мобильный Гагарина». Это наша фантазия об альтернативном 1961-м - с мобильной связью и социальными сетями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kp.ru/video/embed/702239" frameborder="0"></iframe> Мобильный Гагарина.«Юра, проведи космический стрим на орбите!»: привет из альтернативного 1961-го, со смартфонами и соцсетями. Как тебе такое, Илон Маск?!

Также жюри высоко оценило наш проект «Сила поколений», посвящённый возвращению традиций наставничества на российские предприятия.

«Лучшее корпоративное видео» - ежегодный профессиональный конкурс, который проводит Ассоциация директоров по Коммуникациям и корпоративным Медиа России.

Подробнее о видеослужбе сайта «Комсомольской Правды» вы можете узнать по ссылке.

KP.RU делает лучший видеоконтент для соцсетей

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