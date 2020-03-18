Правнук Сталина Селим Бенсаад: «Я требую от отца-алжирца пройти тест ДНК! Я хочу знать, кто мой настоящий отец»

…Этот правнук Генералиссимуса Селим Бенсаад десятилетиями был в тени, и о нем ничего не знала общественность. Его родила в 1971 году Галина Джугашвили, дочь старшего сына Сталина Якова Джугашвили, от алжирца Хосина Бенсаада, Официально зарегистрировать брак им разрешили, только когда ребенку исполнилось четыре года.

В этом году события вокруг Селима стали напоминать детективный сериал. Сначала интернет-сообщество потрясла весть, о том, что правнук Сталина исчез. Вскоре Селим Бенсаад сам вышел на связь на своей странице в интернете, сообщив, что скрывается от отца-алжирца, который его пытался душить. Недавно Селим рассказал в интервью «Комсомолке», что он инвалид по слуху и зрению. И отец, алжирец Хосин, постоянно стыдил его из-за врожденного недуга и запрещал общаться с журналистами. Однако теперь Селим готов сражаться с собственным отцом за московскую квартиру. Она расположена в доме, где раньше селили сотрудников НКВД (район метро «Китай-город», площадью 80 кв. м и кадастровой стоимостью в 30 млн. рублей).

Эту квартиру Сталин когда-то подарил балерине Юлии Мельцер, жене своего старшего сына Якова Джугашвили. Затем жильем владела внучка генсека - Галина Джугашвили, мама Селима. Сейчас квартира в долях принадлежит Селиму и его отцу-алжирцу. С ним Селим вместе с женой Наташей (тоже слабослышащей) вынужден жить на одной жилплощади. Причем, питаются отец и сын отдельно, по коммунальным счетам платят каждый за себя. Их общая знакомая рассказала «КП», что трехкомнатная квартира находится в убитом состоянии, в ней никогда не делался ремонт, в некоторых местах нет света: выключатель сгорел. Опасаясь пожара, отец заключил с сыном соглашение, запрещая пользоваться микроволновкой и электрочайником. В квартире полумрак. Слабовидящий Селим только по запаху мог определять готовность блюд...

А теперь он, сбежав от отца, поселился у родных жены в Рязани. Сегодня он рассказал «Комсомолке» о своих новых подозрениях на счет отца, и о том, что предложил ему пройти тест ДНК, поскольку сомневается в родстве с ним.

Селим с отцом в АлжиреФото: Личный архив

"Мои картины отец отправил в Алжир"

- Когда я бежал из Москвы в Рязань в конце прошлого года, так как не хотел дать новый повод своему отцу задушить меня в порыве ярости, то прихватил с собой часть архива моей семьи, - рассказал «КП» Селим Бенсаад. - Я не знал, когда вернусь, и взял самое необходимое. Свои картины (Селим – художник. – Ред.) я тоже забрал, потому что до этого обнаружилось, что родной отец свободно распоряжался не только имуществом мамы (Галины Джугашвили), но и моим. Три моих картины каким-то образом оказались в Национальном Музее Алжира (аббревиатура МАМА) на тематической выставке в 2017 году. Об этом писали в Алжире на французском языке. Я случайно через иносми об этом узнал. Как Хосин смог вывезти эти три картины с московскими пейзажами из России?! Я, конечно, не национальное достояние, и не такой модный художник, как Никас Сафронов, но неужели Хосина не спросили на таможне, чьи это картины? Я бы сам был не против передать свои работы музею, но меня ведь даже не спросили! Я полагаю, что Хосин - патологический врун и воришка! И мой ли он отец вообще?! Ведь он устанавливал отцовство в отношении меня в советские годы, когда экспертизы ДНК не было.

Селим с отцом Хосимом на похоронах Галины ДжугашвилиФото: Личный архив

У меня есть документ об Установлении Отцовства, выданный в декабре 1972 года (через год и месяц после рождения. – Ред.) и подписанный тем же человеком, что и свидетельство о рождении, выданное в тот же день в том же месте одним и тем же человеком (и уже это мне кажется странным).

В первом документы у меня фамилия – Джугашвили.

Во втором - я уже Бенсаад.

Как мне рассказывала мама, когда я родился, она назвала меня Иосифом (в честь прадеда). И в моем первом свидетельстве о рождении было написано мое имя – Иосиф Джугашвили. Но куда делось это свидетельство – не ясно.

Мама рассказывала, что рожала меня в больнице Пятого Управления КГБ. Почему не в роддоме? Странно… Именно Хосин настоял, чтобы мне дали имя Селим и фамилию Бенсаад.

Галина Джугашвили в АлжиреФото: Личный архив

Я прекрасно помню свадьбу родителей, на которой было много алжирцев из Посольства.

Не удивлюсь, если узнаю, что эта свадьба послужила прикрытием для шпионской деятельности Хосина. Ему было выгодно жениться на внучке Сталина и создать имидж семейного человека с ребенком. Тогда ведь выдавали документы об установлении отцовства без ДНК экспертизы.

Мама рожала меня вне брака. А Хосин ей предложил руку и сердце, и она согласилась.

Вполне возможно, она встречалась с кем-то из алжирского Посольства, а когда родился я, больной ребёнок, мужчина исчез. И тут появился другой иностранец - Хосин, который благородно взял на себя позор семьи, признал себя отцом.

Селим в архиве ФСБ изучает дело деда Якова Джугашвили

Не исключаю, что даже брат Хосина может быть моим отцом. Ведь он тоже бывал в Москве. А мама бывала в Алжире (есть фото из Алжира). Я тут просматривал открытки, которые Хосин посылал маме, и там есть зацепки, что он не так просто работал в ООН и мотался по всему миру. Вот только почему-то пенсию себе в Алжире не заработал, а получает московскую пенсию. Зато повесил на стене в комнате мамы благодарность от генсека ООН Кофи Аннана. Вот бы узнать на какую разведку он мог работать?! На одном из фото Хосин с пистолетом (на другом его дядя с этим же пистолетом). На одной из его открыток от него он пишет о своем кутеже. И это тогда, когда мама одна растила меня, больного ребенка, и работала, чтобы выжить. Хосина не было с нами, и он не помогал. Он всегда был равнодушен к нам. А откуда брал деньги на кутежи? Он никогда не рассказывал о своей работе. Много странного в моей семье. И я больше не боюсь узнать правду. Я написал запрос в архив ФСБ, чтобы узнать, есть ли у них дело на моих мать и отца. Хочу посмотреть на это дело, ведь сам глава КГБ Андропов давал разрешение на их брак. Когда мы с издателем Оксаной Бурлукой и моей помощницей Машей Меркиной были в знаменитом здании на Большой Лубянке, 2, в комнате, что раньше была просмотровым залом Андропова, я думал о том, что зря он дал моим родителям это разрешение на брак. Если бы Аллилуева не сбежала в США, может, у моей мамы была бы другая судьба и нормальный муж. Я бы мог родиться здоровым человеком, а не инвалидом из-за неудачно сделанного кесарева сечения. Вот я и подумал, раз в архиве ФСБ есть дело моего деда Якова Джугашвили, которое мы просматривали в комнате Андропова, то может и дело родителей найдётся? Я написал новый запрос, и жду ответа.

Свидетельство об отцовстве

Хосин давно вынашивает план оставить меня без жилья. Сейчас он занимает всю квартиру и распоряжается вещами. К слову, в свое время я не смог найти шкатулку с драгоценностями моей мамы. Куда она могла исчезнуть?

Помимо квартиры с кадастровой стоимостью в 30 миллионов рублей, мама оставила семейные реликвии и архив семьи Сталина - ценные фотографии и документы, которые были проданы отцом в частные коллекции без моего ведома. Мне не жалко ювелирных украшений, которые принадлежали маме, но фотографии, которые я потерял, потому что отец не удосужился сделать копии - простить не могу. Среди фотографий, ценных для меня, было уникальное фото Иосифа Сталина с внучкой Галей на коленях.

Долгое время Хосину удавалось держать меня в страхе. Но сейчас я его не боюсь. И предупредил, что наши переговоры возможны только через моего адвоката Юлию Вербицкую. Она уже поставила Хосину ультиматум, что если до 1 апреля (Дня дурака) он добровольно не освободит жилплощадь, то она будет действовать решительно в правовом поле. Есть основания считать, что завещание, которое якобы оставила моя мама, умирая от рака в госпитале Бурденко (и по которому все отписано ее мужу Хосину, а не единственному, больному сыну. – Ред.), сомнительно. Не верю, что она могла подписать такое завещание, все отдать одному мужу, забыв обо мне! И к завещанию множество вопросов. Один его экземпляр пропал. Второй находится у нотариуса, который якобы приходил к умирающей маме в госпиталь. Мне показали эту бумагу. В ней подпись мамы – не ее!

Дядя Хосина (отца Селима) с пистолетомФото: Личный архив

Я с конца ноября нахожусь в Рязани, в спокойной обстановке, у меня прекрасные отношения с родителями Наташи (жены) и есть время, чтобы обдумать всё и посмотреть на ситуацию другими глазами.

В Москву я могу приезжать редко по делам и то без ночёвки. Я скучаю по своему московскому дому, а проблема не решается. Хосин боится моего адвоката, вот и забаррикадировался в квартире и чего-то выжидает. А у меня выставка в Москве намечается на майские праздники. Ее Юлия Вербицкая помогла устроить, потому что она не только адвокат, но и меценат искусства. Я не трутень-иждивенец, как Хосин. Хочу приносить пользу обществу. У меня появился голос, благодаря тем людям, что я встретил за последние несколько месяцев и которые поддерживают мои инициативы. Обидно, что даже годящаяся мне в дочери Маша Меркина сделала больше в плане коммуникации, чем родной отец, если он таковым является.

Селим в детствеФото: Личный архив

Маша установила мне на мобильный приложение «речь в блокнот» (когда человек говорит, а в приложении набирается текст), а Хосин – не сделал для меня ничего.

Почему у меня и сомнения, родной ли он отец? У арабов сын-это наследник и отношение соответствующее. А тут.... За столько лет родной отец только берёт, не давая ничего взамен. Такой активный юзер, говоря на сленге молодёжи. Четыре языка знает, а язык знаков не удосужился выучить.

- А что за выставка у вас намечается и где?

- Мне не повезло с отцом, зато мне везёт с женщинами, начиная с моей мамы и до нынешнего момента! Мы с Юлией Вербицкой пока не определились с тематикой выставки - я найду возможность привезти картины из Рязани в Москву, чтобы выбрать лучшие из своих работ в разном стиле. Юлия Вербицкая сказала, что договорилась с галерей на Долгоруковской и теперь надо выбрать картины, подготовить, правильное обрамление для них подобрать. Я счастлив, что появилась возможность отвлечься на такие творческие вещи.

Селим со соими работами

А ещё я очень хочу, чтобы издательство БОС выпустило мою книжку с иллюстрациями и историей семьи. Я уже попросил издателя Оксану Бурлуку найти такую возможность. Ведь для меня эта книга - единственный способ самому рассказать всю свою историю и показать свой внутренний мир. Мир человека без голоса и слуха. Выставку в Москве посетят москвичи и гости столицы, а книгу можно получить в любой точке мира. Если издательство «Комсомолки» захочет издать мою книгу – тоже буду очень рад. А если документалист Лана Паршина, которая в свое время сняла фильм о Светлане Аллилуевой, и с которой я общаюсь, снимет обо мне фильм, то моя жизнь удалась!

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