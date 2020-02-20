Правнук Сталина Селим Бенсаада: Я работал грузчиком и не кричал на каждом углу, что правнук Сталина

Недавно появилась новость об исчезновении правнука Иосифа Сталина. Селим Бенсаад съехал из своей московской квартиры - и пропал. «Комсомолке» удалось найти беглеца и пообщаться с Селимом.

Сын Якова Джугашвили

Селим Бенсаад родился в 1971 году в семье Галины Джугашвили, дочери старшего сына Сталина Якова Джугашвили. Галина родила малыша от студента из Алжира Хосина Бенсаада, который приехал в Москву учиться в Институте дружбы народов им. Лумумбы. Официально зарегистрировать брак им разрешили, лишь когда ребенку исполнилось четыре года. Как только сын появился на свет, врачи сообщили матери: у малыша задет лицевой нерв, из-за чего он будет улыбаться криво. К тому же у мальчика не полностью закрывался один глаз. В три года выяснилось, что Селим еще и глухой. Хосин уехал в Алжир и лишь иногда навещал сына в Москве.

Галина Джугашвили, дочь Мельцер и Джугашвили (1938 - 2007). Фото: Личный архив.

Селим с рождения живет в трехкомнатной квартире, доставшейся его семье от вождя. Она расположена в доме, где раньше селили сотрудников НКВД (район метро «Китай-город»). Кадастровая стоимость апартаментов площадью 80 кв. м - 30 млн рублей. Здесь он живет с женой Натальей, тоже слабослышащей.

Юлия Мельцер, жена Якова Джугашвили (1911 - 1968).Фото: wikimedia.org

Яков Джугашвили, сын Сталина и Сванидзе (1907 - 1943).Фото: wikimedia.org

Эту квартиру Сталин когда-то подарил балерине Юлии Мельцер, второй официальной жене своего сына Якова Джугашвили. Затем жильем владела внучка генсека - Галина Джугашвили, мама Селима. Сейчас квартира в долях принадлежит Селиму и его отцу.

«Не могу пользоваться электрочайником»

- Селим, вы недавно завели страничку в Инстаграме. Почему мы раньше не видели вас в соцсетях, вы не общались с прессой?

- Отец не разрешал общаться с журналистами. Считал, что я наговорю лишнего и опозорю семью. Я инвалид по слуху, да и со зрением в последнее время не очень. Живу на пенсию. Раньше рисовал картины, а теперь могу работать только над иллюстрациями. Чтобы рисовать картины, надо иметь возможность смотреть на полотно издали, а зрение мне этого не позволяет. Я не жалуюсь, мне хватает того, что у меня есть. И вполне могу прожить на московскую пенсию в 20 тысяч рублей. Но меня реально достал родной отец!

Я с 2008 года живу по мировому соглашению с ним - в невыносимых условиях. Представьте, по этому соглашению я не могу дома пользоваться электрическим чайником и микроволновкой. Что это значит для глухого человека с плохим зрением в квартире с плохим освещением и газовой плитой? Сколько раз подгорал чайник, еда на сковородке!

Жена Сталина Екатерина Сванидзе (1885 - 1907).Фото: wikimedia.org

Иосиф Сталин (1878 - 1953).Фото: wikimedia.org

Последней каплей стало то, что мне не разрешили поменять окно в моей комнате. Там очень холодно зимой, батарея не работает. Надо менять трубы, а отец не разрешает - потому что стены придется ломать... Я просто хочу жить в человеческих условиях!

- Речь о той самой квартире в центре?

- Да. В эту квартиру меня принесли из роддома в 1971 году. В 90-е ее приватизировали на три доли: я, мама и папа. Когда в 2007 году мама умерла, у нас с отцом стало 5/12 и 7/12 доли. Причем у меня 5/12 доли почему-то. Родители не разрешали моей жене прописаться к нам в квартиру. У моей Наташи рязанская прописка. И как раз ради того, чтобы отец разрешил моей жене жить со мной, я подписал это дурацкое соглашение.

«Боюсь отца»

- А почему вы с отцом не разъехались?

- Вокруг столько аферистов! Мы боялись черных риэлторов. А потом, я считаю, это моя квартира. Она принадлежит мне по праву. И не понимаю, как родной отец хочет лишить меня единственной собственности. Он хочет продать квартиру, забрать деньги и окончательно уехать в Алжир, чтобы жить там как король.

- Говорят, отец пытался вас задушить. Неужели это правда?

- Один раз, после того как отец в порыве гнева пытался меня душить, я обратился в полицию. Приходил участковый. И отец сказал ему, что я сумасшедший. Участковый ему поверил.

- Где вы сейчас находитесь и почему не выходите на связь с отцом?

- Боюсь, что он может все-таки что-то сделать со мной в гневе. Поэтому не говорю, где мы с Наташей прячемся. Хосин уверял, что он мой опекун, но это неправда. Я сам за себя оплачиваю счета за квартиру, хожу в МФЦ, когда надо. Интернет в квартире зарегистрирован на меня. Я просил отца сводить меня к сурдологу, чтобы выписать новый слуховой аппарат. А он не хочет, чтобы я слышал. Ведь тогда я не буду так изолирован от людей. Со зрением проблемы, а как к окулисту сходить? Я же не слышу! И по губам читать не умею.

Я только в старших классах научился языку жестов. Мама отдала меня в обычную школу, это было ошибкой. Толком социализироваться я стал, только когда попал в колледж, где учился изобразительному искусству. Я такой непонятный гибрид получился. Выручает только приложение - голосовой набор текста. Теперь хоть в банк сам могу сходить - и не так долго объясняюсь с сотрудниками. А раньше приходилось слышащих друзей просить помочь.

- И долго вы собираетесь прятаться?

- Я написал Хосину, чтобы он обращался к моему адвокату, и мы решали через него наши проблемы. Сам я с отцом встречаться не собираюсь. От него идет такой негатив, что я потом плохо себя чувствую.

- Отец считает, что вы находитесь под чьим-то влиянием и поэтому отказываетесь с ним общаться…

- Меня слишком долго дурили, пользуясь моей глухотой. Больше я этого не позволю. Не надо было доводить меня и будить сталинский характер. Я долго был сломлен отцом из-за моих дефектов. Им с матерью было стыдно, что я такой. А я прежде всего человек, а уже потом потомок Сталина.

И живу как достойный человек. Никого не обманывал, зарабатывал всегда честно. Когда здоровье позволяло, даже грузчиком в супермаркете подрабатывал и не стыдился этого. И не кричал на каждом углу, что я правнук Сталина. Отцу не нравится моя жена Наташа, потому что она тоже инвалид по слуху. Он запрещал нам иметь детей.

- А у отца какое гражданство?

- Он российский пенсионер. Но алжирский паспорт у него тоже есть. Пусть едет в Алжир и живет там в своей квартире. А я буду жить в своей, у себя на Родине.

ЗВОНОК ОТЦУ

«Не хочу это обсуждать»

Чтобы услышать мнение второй стороны, мы позвонили отцу Селима Хосину Бенсааду. Он сейчас живет в московской квартире, откуда сбежал его сын.

- Ваш сын заявляет, что вы его пытались душить. Создали ему невыносимые условия жизни, претендуете на его долю в квартире его матери...

- Я не хочу это с вами обсуждать. И интервью давать не буду, - ответил Хосин.

Хосин Бенсаад, муж Галины Джугашвили (1942). Фото: Личный архив.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В квартире холод, вода ржавая, розетки не работают

Отцу Селима, Хосину Бенсааду, сейчас 77 лет. Знакомые семьи нам рассказали, что мужчина пару месяцев весной и осенью живет в Алжире, а остальное время - в Москве в той же квартире с Селимом (и его женой).

- По коммунальным счетам Селим и отец платят отдельно, каждый сам за себя. Они и питаются отдельно, - говорит их общая знакомая.

Трехкомнатная квартира находится в убитом состоянии, в некоторых местах нет света: выключатель сгорел. Розетки не все работают - лишь одна-две. Пользуются удлинителем, а проводка старая, поэтому отец поменял в квартире лампочки со 150 ватт на 60. Иначе сгорит проводка. Опасаясь пожара, отец заключил с сыном соглашение, запрещая пользоваться микроволновкой и электрочайником.

Я была у них в гостях - полумрак, особенно зимой. На кухне даже человек с хорошим зрением плохо видит: крохотная лампочка горит. А Селим вообще только по запаху определяет готовность блюд! Он поменял краны, но вода все равно течет ржавая: трубы изношены.

Мария Меркина (в середине) с правнуком Сталина Селимом в архиве.

С Селимом не так давно подружилась московская студентка Мария Меркина. Вот что она рассказала «КП» о случайном знакомстве с правнуком Генералиссимуса:

- Я участвовала в подготовке книги "Смерть Гитлера" Ланы Паршиной, и обратилась в РГВА (архив) с заданием проверить информацию, - рассказала Мария Меркина. - Я реально не ожидала, что мой первый поход в Военный Архив ознаменуется такой журналистской удачей - встречей с правнуком Генералиссимуса. Вышло так, что какой-то неизвестный мне мужчина, с виду довольно импозантный, рядом безуспешно пытался жестами показать сотруднице архива, чтобы та взяла его смартфон и написала, что она говорит. Мужчина что-то очень тихо говорил и показывал, что он не слышит. Я вызвалась помочь и через приложение "Речь в Блокнот" (когда в приложении сразу пишется текст говорящего) мы быстро решили коммуникационную проблему. У нас с этим человеком завязалось общение. С удивлением узнала, что он правнук Сталина! Я рассказала ему, что работаю над историческими материалами. В общем, я подружилась с правнуком вождя Селимом Бенсаадом. За все время нашего общения Селим ни разу не жаловался на жизнь или отца, пока не появились статьи о том, что в семействе Сталиных не всё в порядке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/749187" frameborder="0"></iframe> Последнее выступление И.В.Сталина.

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